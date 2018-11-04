《你和我的倾城时光》：展现武汉城市的新名片

作为一名鄂籍北漂，在看了赵丽颖与金瀚联袂主演的《你和我的倾城时光之后》片花后感到颇为惊喜。武汉地标性建筑武汉长江大桥、鹦鹉洲长江大桥、江滩都在剧中得以展现，即使是随便一场马路上的戏份，都能看到熟悉的地标“丁字桥”路牌，东湖、黄鹤楼、汉口租界、知音号、万达电影乐园、国际博览中心等城市风光的场景……

早年前武汉在全国的城市地位颇高，但近些年在武汉拍摄的影视剧作品作品寥寥可数，电影《万箭穿心》算是其中一部具有代表性的，展现了老汉正街的风貌。而时移世易，汉正街早已不是原来的模样，电视剧《你和我的倾城时光》来的刚是时候，正好将“武汉，每天不一样”的城市面貌展现给全国观众。

作为一部都市职场甜宠剧，《你和我的倾城时光》将80%的戏份放在准一线城市湖北武汉， 武汉的几个地标建筑场景，如武汉长江大桥，江滩等在灯光师和摄影师的通力配合之下，都拍得美轮美奂。这些取景都是具有生活质感和时代意义的，林浅与厉致诚之间点点滴滴的甜宠故事，都在武汉这座城市托载中得以展开，甜且励志的同时，还十分接地气。

除了在景观上体现了武汉建筑地貌的特色，《你和我的倾城时光》的剧集转折部分还承担起了武汉的非物质文化遗产汉绣的传播。林浅心心念念的“雪烟绫”面料原型就来自汉绣。剧中，在服装批量生产后，大规模的使用“雪烟绫”这种面料会使生产成本提高30%，林浅明知这在服装行业竞争中不占优势，依然费尽了心力坚持使用这一面料；在离开厉致诚的爱达公司之后，林浅选择创立自己的服装品牌——倾城。该品牌的主打特色就是“雪烟绫”这种面料。剧集将城市特色景观结合传统文化，在剧情发展中传递出对非物质文化遗产的宣传，对城市新名片的塑造。这个剧情设定也明确了剧集在武汉取景的意义 。

另外，值得一提的是，曾在2013年凭借《如果蜗牛有爱情》备受瞩目，相继创作了《他来了，请闭眼》、《美人为馅》等风靡之作的丁墨，常住武汉并在武汉完成了《你和我的倾城时光》全书的写作。《你和我的倾城时光》作为著名原创大IP改编的电视剧作品，极力还原原著中浓厚的武汉城市风格，选择在这里拍摄也是秉承着对原著粉负责的态度。

除了原著作者丁墨和武汉的不解之缘，《你和我的倾城时光》的制片人韩轶更是毕业于武汉大学，幕后团队对拍摄环境的熟络对剧集品质有着直接影响，自然不必多说。

种种优势之下制作完成的《你和我的倾城时光》于11月12日19：30登陆将东方卫视、浙江卫视。甜而不腻、励志、接地气，林浅与厉致诚将在腥风血雨的商场并肩而立。如果说好的爱情势均力敌，那么电视剧《你和我的倾城时光》里所讲述故事应该是这个时代最好的爱情了。