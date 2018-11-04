《创业时代》商战升级，黄轩周一围王学圻王耀庆谁功力最高？

虽然在开播之初引来了不少争议，但是我一路把《创业时代》追到了四十多集，可以说是越陷越深、看得越来越过瘾，尤其是升级版的商战中，各路大佬相互过招，真是十分带感！这部由黄轩、杨颖、周一围、宋轶、王学圻、王耀庆等人主演的互联网创业剧《创业时代》，不仅演员阵容相当强大，剧情也是十分吸引人，有对互联网行业的揭秘，有商业官司与爱恨情仇的复杂纠葛，探讨了青年人在创业时遇到的诸多现实问题。













在时代高度发展的当下，伴随各种网络公司、金融大鳄的迅速崛起，关于创业的话题越来越受到大家的关注。以王学圻扮演的金振邦为代表的老一辈创业者，王耀庆扮演的李奔腾、印小天扮演的高迪为代表的中生代创业者，黄轩扮演的郭鑫年、周一围扮演的罗维为代表的新一代创业者，都卷入了这场互联网创业的战争之中。《创业时代》将这一场商战风波徐徐展开的同时，也让观众们看到了这个时代里各个年龄段的创业者们不同的人生阶段和状态。













老一辈的软肋，可能是晚辈的不争气

全剧聚焦在郭鑫年、罗维、金振邦父子、李奔腾等多方参与的商战斗争。其中，富二代金城身为含着金汤匙出生的公子哥，一开始就赢在了起跑线上，他不需要去和别人争，因为别人所追求的东西他生来就有了，所以长时间的优越感让他变得性格暴躁且惰性十足。













王学圻扮演的金振邦，作为金城的父亲，即使明知是自己儿子剽窃了别人的创意，依然要在这一场商战中护犊，他的加入也让这场商战矛盾更加激化、精彩愈加升级。













王学圻将金振邦这一商界枭雄刻画得入木三分，绝对是《创业时代》中的一大顶梁柱。金振邦看上去是阴狠、霸道、有黑色背景的，跟《梅兰芳》里十三爷一样有着不怒自威的强大气场。在面对商业危机时，金振邦展现出了老一辈企业家的大度沉稳、处变不惊，令人拍手叫绝！作为那个年代在东南亚发家的创业者，金振邦也是拼了命才换来如今的身家地位，而到了晚年还要为儿子再使出一些黑道手段。金振邦为代表的这辈人的悲情就在于晚辈的不争气，自己想收手却已是身不由己。

中生代的保守，可能是眼前的拥有

在男主角郭鑫年的创业道路上，印小天扮演的高迪是他的天使投资人。高迪眼光精准，却有着保守的一面。在这个处处高危的创业时代，保守未必是坏事，但机会转瞬即逝，高迪的踌躇其实在于他目前的高度。作为创业路上的过来人，目前的中生代创业者们大多已经积累了一定资本，所以他们有着属于自己的沉稳，也有着犹豫不前的保守。













相较于高迪，王耀庆扮演的李奔腾高度更高、经验和手段也丰富许多。这类已站稳高地的中生代创业者们，对事业丝毫不敢松懈，办公室里通常摆满了书，只为坚持不懈地学习，以求自己能立于不败之地。坐看鹬蚌相争等收渔人之利，是李奔腾的老谋深算之处。在电影《无双》中有过精彩表现的演员王耀庆，身上有着一股儒雅气质，所以他的精明与狡猾能让人不禁拍手称道，并不会令人反感。毕竟能爬到这个高度的创业者，早已不可能是吃素的小绵羊。













青年人的执着，可能是关乎于梦想

与老一辈、中生代的创业者比起来，创业青年郭鑫年明显太稚嫩了！互联网码农出身的他，能在万千创业者中脱颖而出，一方面在于他对网络技术的专业研究，另一方面则是他对于互联网新事物的敏锐嗅觉，但没有人能随随便便成功。魔晶一路走来坎坷崎岖，从办公场所都靠蹭到得到咖啡店老板投资，从被竞争对手袭击到脱颖而出得到投资公司青睐，再到有了上千万用户后，又惹上了抄袭官司，都可以见到青年创业者在一波三折的创业路中被频繁打压却越挫越勇的拼劲儿。黄轩演出了那种顽强、不屈服的草根青年劲头，表演非常可圈可点的。













那蓝身为投资集团首席分析师，目睹富二代男友出轨和纸醉金迷的生活后，毅然决定分手。这也侧面反映出了当代女性的择偶观，豪门不再是她们最大的向往，能够一起并肩作战的盟友才更为珍贵。与毫无上进心、没有追求的富二代金城比起来，有头脑、有拼劲、有理想的郭鑫年显然更值得真心相许。那蓝和郭鑫年从误打误撞的电话交流到相识相知相爱，这种曲折的恋情也构成了剧情的巨大推动力。独立自主、内外兼修、美丽大方，杨颖赋予那蓝这个人物的特点，和投行里那些事业型女性是非常契合的。













随着剧情的发展，《创业时代》中的互联网高端撕逼亦愈演愈烈，各方势力都有自己小算盘，剧情峰回路转总有让观众意想不到的精妙之处。其中，周一围饰演满腹野心的创业者罗维，坚持不懈去奋斗，但为了拿到投资，起初让黑客去调查那蓝的隐私，再投其所好展开追求……这种情场里的腹黑男实在让人不寒而栗。罗维因为跟郭鑫年理念不同，渐渐走向极端，两人从好哥们变成了竞争对手。













宋轶饰演的温迪在与罗维分手之后的脆弱状态下，机缘巧合地与郭鑫年走到了一起。彼时郭鑫年真挚的表白就像一束阳光照进她的内心，令缺乏安全感的她为之动容，并爱上了对方。说来温迪这种心机Girl，内心也有百转千回，她与郭鑫年、罗维之间的情感纠葛也让剧情更加引人入胜起来。从《伪装者》到《创业时代》，宋轶一步步走来，那自然、质朴、真挚的表演，总是能给剧集加分。













目前《创业时代》播到了四十多集，男演员们齐齐参与的商战戏码让人看得实在过瘾。黄轩冲动热情、周一围坚持不懈、王学圻狠辣霸气、王耀庆老谋深算、代旭不择手段、印小天沉稳果断、张晓谦呆萌直率……各式各款的人物都性格各异，真实还原了一个丰富多彩的“创业江湖”。在这瞬息万变的商业社会中，究竟哪位功力最高？接下来的剧里见分晓吧！