《毒液》：超级英雄里的Rapper

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漫威十年到如今，可以明显感觉到，超级英雄们地银幕形象的塑造上，试图不断给大家耳目一新的感觉。去年上映的《黑豹》启用黑人担任主角，《蜘蛛侠：英雄归来》则明显主打青春校园风，今年上映的《蚁人2》极力塑造一位有爱的好父亲，一度被定为R级的《死侍》系列则是嘴炮连连荤段子不停……今年11月9日上映的《毒液：致命守护者》，突破性的给漫威粉丝带来首位另类超级英雄。

《毒液》如此受到漫威迷期待的主要原因，其实在于蜘蛛侠，该片可以称作是史上最拽的超级英雄电影，而且未来有可能还会拍摄许多续作。《毒液：致命守护者》是该系列首部作品，简述了毒液意外从外星降临地球，原本只被定义为“共生体”，却意外与其宿主——汤姆哈迪扮演的记者埃迪合体。

陌生的共生体与其宿主，在逐步熟悉之后竟然开始喜欢对方。当然，主要是毒液喜欢上了为人爱憎分明、宁折不弯的埃迪，理由是“在我的星球，我跟你一样也是个Loser。”可能是出于Loser的惺惺相惜，也可能是出于共生的需要，总之埃迪与毒液的合体让我们在大银幕中见证了一位另类英雄的诞生，况且，他又是如此的与众不同——毒液从未想过拯救世界，全凭内心喜恶为所欲为。

很丑但很温柔的暗黑系英雄

从外表上看，毒液很难让人联想到正派人物，一身暗黑的腱子肉又满口獠牙、血红长舌。西方人对面部尤其注重，特别是牙齿，他们认为牙齿的整齐与否是“贵族”的标志，这也是通常戏剧中的反派人物都是一口参差烂牙的原因所在。毒液却偏偏一口锋利的牙齿，而且吃起地球上的各种生物，都毫不费力……毒液不仅从造型上看颇具外星生物气质，然而看完电影之后才知道，他看起来有多凶，本人就有多萌，说他是史上首位反差萌的另类英雄不为过。

毒液与宿主合体的过程，其实也是一个驯服与被驯服的过程，即自攻自受。之所以让很多人觉得毒液与《驯龙高手》中的没牙仔特别像的原因也在于此。在毒液与宿主有商有量意见达成一致时，明显感觉到毒液内心对这个世界有着自己的判断能力。埃迪走在路上，毒液问他：“那怎么样的人才是坏人？”埃迪说：“或者凭直觉判断吧。”

带你跳出人生大型失败现场

《毒液》尽可能将生活细节铺展，让观众尽可能去理解埃迪这个人物。矛盾是的，超级英雄片的节奏，就是要快快快啊。好在《毒液：致命守护者》很好的平衡了这一问题，前半部分交待了埃迪失败的感情经历、不如意的工作状况、拮据的经济环境……后半部分毒液与埃迪一同迎来了人生逆风翻盘。

身为记者的的埃迪，纽约混不下去了，到旧金山发展也是声名狼藉，因为不畏强权誓要报道真相的性格，一度让职场上连连挫败的埃迪怀疑人生。他在酒吧买醉，问酒保：“你觉不觉得人生就像是一个大型失败现场？”那一刻实在令人心疼。事实上，现实生活中绝大部分人都会遇到力有不逮的时候，很多观众能从此时的埃迪身上找到共鸣。

超级英雄里的实力Rapper

扮演埃迪的汤老师（汤姆·哈迪）自带一身痞气、嚣张跋扈，早先在《兄弟连》时便已崭露头角，此后《盗梦空间》、《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》，再到《疯狂的麦克斯：狂暴之路》、《敦刻尔克》，他刻画了不少经典角色，贝恩、麦克斯、飞行员法瑞尔……这一次出演《毒液》其实也是众望所归。汤老师坦言自己是从三个人身上获得了灵感：神经质的伍迪·艾伦，崇尚暴力的UFC格斗冠军康纳·麦格雷戈，以及无拘无束的说唱歌手Redman。

毒液其人在每一次格斗之前都会和对手、和宿主对话，出于善良力图避免战争，这当中不乏笑料，但这对话瞬间能看出一位Rapper影子。就连汤老师走路时的样子，也自带着一股嘻哈风，痞气十分带感。

毒液崭新技能观众目不暇接

与蜘蛛侠比起来，毒液实在承受太多自己与世界的矛盾。在去年《蜘蛛侠：英雄归来》时，钢铁侠教育小蜘蛛：“脚踏实地，低调做事。”可正因为青春年少，才让观众看到蜘蛛侠的意气风发。如果说蜘蛛侠是少年得志，那么毒液可以说是大器晚成了。

毒液技能与蜘蛛侠类似，但明显比蜘蛛侠要多，喷出粘液变成盾牌产生攻击免疫、徒手爬楼徒手毁楼的强大穿透力、面对追捕时跳下海犹如光速一般游泳、伪装潜行以及超强自愈能力……总之自身液态化的技能是变化多端。

只是，即便是如此全能是共生体，最终也是有弱点的，毒液与另一外形共生体暴乱的精彩打斗戏份，作为电影压轴出现时，暴乱将自身液态化幻化为各种冷兵器看得人心惊肉跳。每每打斗前，毒液总是将自己的胜算与对方的实力进行评估，评估时要自我纠结一翻，纠结完了之后即使知道自己胜算四舍五入几乎为零，还是勇敢抵抗。如此看来，毒液真像是超级英雄中的实力Rapper，无所畏惧、为所欲为。从这点上看，《毒液》不容错过。