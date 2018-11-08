浑身黑沥青凶恶狂妄《毒液》臭显摆噬人不吐骨头？





在没有《蜘蛛侠》日子里，索尼影业居然衍生出一部无脑爽片《毒液》。这个浑身散发着死亡气息的暗黑式外星人物，居然不是像美国队长、蜘蛛侠、钢铁侠那样穿各自战衣，而是要进入人体内部共存，跟寄生兽有异曲同工之妙。故事丝毫没突破性，但限飙车让人过瘾，毒液、暴乱变身威慑力十足，特效、动作、节奏都超燃，汤老师演技也爆棚，乍看很爽！









某记者自己跟大反派碰瓷，除了被开除、女友跑了，他还爱管闲事，结果意外受到不明外星物质共生体的入侵与控制，然后等着追杀和大反派一决雌雄....故事掰着脚指头都能知道走向，但取胜靠什么？创意！当正义感满满的英雄们之后，有点审美疲劳，那么漫威的反派高手齐上阵，从灭霸到毒液，才是票房制胜之王道。









当毒液附身后，这个看似浑身涂满沥青黑色凶神恶煞的坏家伙，居然是又丑又萌、又馋又饿的吃货，没事逼着汤老师饰演埃迪去吃活虾和食品，既闹出不少笑话，还有一种巨大反差萌。毒液外表邪恶但内心单纯，没事吐大舌头哈喇子直流，包括跟相艾迪互斗嘴吵架，都喜感爆棚，避免了大家惊悚被吓的反感。









拥有强大超能力、无人可挡的“毒液”，虽然有点脑洞大开，但连场恶战可是眼花缭乱的。毒液共生体可以融入身体，也可以被剥离，更可以在最关键的时刻出现来互相拯救，那一个大长毒液手，屡屡迅雷不及掩耳之势打翻敌人的镜头，做得恰到好处。尤其摩托飙车那段牛了，摩托和汽车前后在飞奔，凌天飘着追逐，炸翻一辆又一辆车辆，毒液伸出长手打翻车里司机，更是瞠目结舌。









抛弃原著思维，将又狠又狂的毒液，打造成像“死侍”那样的“萌贱嘴炮”角色，还跟汤老师各种“不和谐共处”生活，插科打诨台词很搞笑，后面就是PK反派大老板卡尔顿·德雷克，那基本是BOSS稀里糊涂也被萝莉带着毒液“寄生”，然后就等着双方飞团遁地打斗，炸死大反派烧成灰烬，基本跟《黑豹》一样不经推敲。









作为今年的漫威压轴大片，好莱坞团队时刻抓牢观众的眼球，让惊讶和欢笑相伴而生，就像女一号米歇尔·威廉姆斯被毒液附身，女毒液跟汤老师一吻，撒糖撒得恰到好处。就像毒液在老奶奶面前吃掉劫匪，基本属于臭显摆噬人不吐骨头，透出点恶趣味，已经不能用道德三观去判断其好坏。当然这就是一个无脑爆米花爽片，故事紧凑，制作精良，特效惊艳，打斗够燃，足够弥补剧情老套与没创意。



