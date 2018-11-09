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《你好，之华》芳华逝相忘两难，谁贪婪情深意重？

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2018-11-9 15:53:19

 


本以为这是一部请外国人来的圈钱骗子，却发现剧本、剪辑、监制、导演全是岩井俊二，音乐与摄影也有日方参与，抛开中方演员与制作班底，这是一部原汁原味的日本爱情佳作。陈可辛监制与岩井俊二导演，曾都是拍文艺片情感细腻著称，好容易一起合作，也确实奉献一部明星云集的新片。看似平淡倒叙与追忆，却暗涌流动，埋藏着浓烈的唯美情感。



从葬礼、图书馆、校园、路边，摄影镜头普遍以偏暗的色调，都犹如《情书》《花与爱丽丝》等旧作的灵魂附体。从妹妹之华代替姐姐参加同学会，却意外遇见年少时的倾慕对象尹川，开始通信倒叙出昔日旧时光....而配乐也以悠扬、悲戚为主，通篇弥漫着那种忧伤怀旧的青春遗憾，这是岩井俊二最擅长的手法。



捡回了书信元素，并揭示了中学时代的情感秘密，不免会想到《情书》。但在手机微信时代，安排了杜江演的吃醋丈夫，负责砸掉了周迅手机，奶奶和大学老师往来书信，并造成了媳妇儿和孙子的误会，还有张子枫、邓恩熙和秦昊通信，巧妙地把各种缘由交代清楚。



在回忆倒叙部分，大家可看出之华、之南姐妹与尹川，一段无疾而终的青春恋情，流淌在各自心底的秘密，以及少女之南如何走向绝路，颇有点红颜薄命，造化弄人的味道。张子枫饰演少女之南时，曾暗藏别人送给姐姐的情书，还亲自告白失败，然后泪眼朦胧的痛苦样子，怎道情深却缘浅？心锁郎君难回挽！



尹川好容易与之南在大学两情相悦，张超只是没学历的食堂混混，怎会半路杀出抢走女友？还家暴，丢弃老婆跑路....这些通过怀孕谭卓，引出颓废造型的胡歌，他演渣男借着酒醉追忆叙事，瞬间就扭转了人物宿命走向，仍感觉有点愣，怎么就分手？怎么就家暴？怎么就被抛弃？只能说她可以为帅哥乱了芳心？但不经推敲，直到韶华逝，生死两茫茫。



由于看过《情书》被神来之笔的结尾惊艳到，加上《你好，之华》中秦昊演尹川写过《之南》小说，总担心里面有啥唯美插图，或者记忆留念，作为煽情道具。没想到只等来他为邓恩熙的签名，还有私藏母亲多封旧信，这种睹物思人伤感手法，反而极其克制有效。后面，少女之南找尹川修改毕业宣言，也是水到渠成进行情感洪流的宣泄....



曾经一对姐妹都钟情于尹川，到昔日女友嫁错郎君，佳人英年早逝、香消玉殒，他还独自一人在四处漂泊，那种物是人非的沧桑与茫然，通过秦昊遗憾的表情与飘逸长发，诠释得很微妙。周迅饰演之南，岁月流逝与魔力，已经不是当年那般高颜值，但她面对对婆婆、老爷爷，表演依旧调皮灵动，任何细节都拿捏得自然精准，仿佛如鱼得水，却终相忘故人矣！



尹川和之南最后商讨“成长宣言”是否修改，答案否认。人生或许不能修改，但梦想与芳华永存，只愿你活成最好样子，命途注定蹉跎 ，一念爱，一念恨，一念成空，转身喟叹泪湿青衫....纵是别离仍牵绊，咫尺间恍然不觉！


在《毒液》横扫市场的今天，岩井俊二导演和众多大腕合作的《你好，之华》其实并不比那个差！虽然两个都有狗血，却以一贯细腻情感，拍相忘亦难的情深意重！


7.8 

你好，之华 (2018)

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你好，之华/Last Letter(2018)
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