导演最是懂得：无巧不成情书









影片讲述女主之华在姐姐之南去世后，代替姐姐参加同学聚会，重逢当年喜欢姐姐的男生尹川，随后以姐姐名义给男生写信，机缘巧合的重逢、在信中一探寻一追忆、故地重游的寻找，所有人解开了心结，安抚了意难平的故事。





最大的小惊喜是故事风格，导演淡化了之前作品里的物哀纯爱感，虽然依旧是个非常岩井俊二的文艺片，但增添了少许中国烟火气和点滴幽默效果，观众更喜欢，商业也就更喜欢。例如之华的丈夫见有人给老婆发微信“一直很喜欢你”时，醋意大发的给手机洗了个澡，随后做了个贴着苹果logo的土电话哄老婆开心，女主似真似假的将丈夫养狗和让母亲住家里视作对她的报复。除此之外，在电影院里引得观众会心一笑的，大多是一些刻意设计的镜头，如飒然发现大家都知道之南是自杀，只落得她一脸懵圈的几秒钟近景。







故事线嘛，千万不要思考其中的逻辑合理程度，例如无甚过人之处人设的张超究竟凭啥从才子男主手里抢走了之南，凭胡歌长得帅？可秦昊和边天扬也不丑啊！再例如男主在明知那是喜欢过自己现在当妈了的前女友的妹妹还发告白微信是啥心态（看电影之前，我就特想知道导演如何在2018的社会环境里给写信找个合理解释，结果出了个人设bug ）......





主题没有单一化讲青春爱情，也有对生命感悟，虽然轻描淡写，倒让姐姐去世这个触发事件之后的人物（姐姐的儿子晨晨）反应更合理了......说起来，晨晨这个角色就是用来感悟生命的？



结局值得一提的，是岩井俊二选择了“大团圆”结局，男主见过之南的女儿，给之南上了柱香，睦睦读过了男主为母亲写的小说，男主和女主也好好的道了个别，这种毫无留白的设计似乎很伤一部文艺电影。但错过了三十年的感情，给了个稳当的着落，满足一下角色和观众也不是不可以接受。





这部作品是我目前看过近年国外导演将自己的故事中国化处理完成度比较高的了，有耳闻导演来中国之后发现中国人没有把信读出来的习惯，特意做了调整，重新设计如何表现人物内心。比较有趣的是，尹川和张超聊天的地方，待拍日版时一定是个居酒屋吧，在大连变成个带炕头的馆子，能把这地儿拍出破败文艺感也是岩井俊二的本事，其实找个大排档效果会更接地气......





周迅首次演母亲角色，整个状态看起来都非常舒服；秦昊的文艺青年也是很有说服力的；张子枫演戏自然无痕迹特别适合飒然/少年之华的状态；演少年尹川的边天扬是电视剧《知否知否应是绿肥红瘦》里的少年顾廷烨（期待他的另一个少年郎角色）；不是很懂导演为什么让胡歌一个上海男人演东北人，还是个当年后厨切菜，婚后家暴老婆的男人，他演得很投入了，可看他那双眼睛，还是想喊“梅宗主”；吴彦姝在《相爱相亲》里演的姥姥让我在电影院里止不住大哭，她的眼睛真的好会演感情。





结局，尹川的故事会写下去，或许，就是《你好，之华》吧。