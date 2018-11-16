《无名之辈》演技炸裂！小人物被践踏尊严绝地爆发





被陈建斌、任素汐吸引去看《无名之辈》，没想到看到一部群星演技炸裂的喜剧佳作。《你好，疯子》导演饶晓志进步很大，没过多舞台化形式，多线索叙事与平行剪辑，使得剧情更跌宕起伏、环环相扣，各个小人物被践踏尊严逆袭爆发，高质量的飙台词飙戏，更叫人大呼过瘾。在《疯狂的石头》《夜·店》后，难得有人拍得如此精妙绝伦。









外表强悍、内心柔软的劫匪；全身瘫痪，却强势毒舌的妇女；欠钱跑路的老板，被父亲冷落抛弃的中学生，会所里的按摩女郎，泼皮保安父亲....看似风马牛不相干的小人物，缘于阴错阳差相聚，全片设置极讨巧。从潘斌龙、章宇戴头盔抢劫，却狼狈滑稽摔翻摩托车，《无名之辈》便在细节用四两拨千斤方式前行，故事稳步推进，看似多线索交织，却没半丝凌乱，反透出黑色幽默！









任素汐在《驴得水》之后，变成高位截瘫的残疾人，她尽管不能动，却刻薄、犀利、毒舌，面对闯入房间劫匪，居然毫无惧色，反气场占尽上风。直至失禁后，痛哭流涕装出不在乎，才暴露内心脆弱一面。









两大匪徒则为生计而活，结果抢来都是模型机，章宇饰演严禁，还假装强硬悍匪，实则外强中干的憨厚小子，在潘斌龙戳穿谎言与奚落下，也流露出落魄与柔情。









陈建斌演的落魄的泼皮保安，虽然是粗中有细，却没文化、婚姻失败、办事粗鲁，曾出过车祸摔残情人，还去不道德场所查案被抓，直接被小女儿当街打了，避免了正面人物的高大全，陈建斌演得很接地气！









每个人物的弱点和自卑，在《无名之辈》了畸形的自尊，但凡逞强之时都声嘶力竭，却掩不住自己无奈。而西南官话骂人就像听音乐，两个憨匪的对白精句频出，陈建斌、任素汐、潘斌龙、章宇、王砚辉、邓恩熙等人神态到肢体语言，都有模有样，此乃中低成本电影中难得的。









潘斌龙、章宇、任素汐在房顶拍照，然后各怀鬼胎，有想自杀，有想女人，有想逞英雄，恰逢倾盆暴雨淋湿，小人物嘶吼与咆哮，颇叫人辛酸。任素汐被绑架后，隔着门跟陈建斌倾诉，吐尽大实话，暗藏生死离别，潸然催泪！









高潮戏是淋漓尽致的大围捕，遭遇财务纠纷导致群殴，父子、父女在绝境相互保护，假装戴头套的父亲挡住致命一枪，仍透出细腻感人情感洪流，不想荒诞喜剧背后，则是小人物们被践踏的尊严，多少悲欢离合？谁不被命运嘲弄？









刚刚在《你好，之华》里让我们认识的邓恩熙，演真真的马吟吟，虽然配角仍表演精准，衷心希望00后小美女邓恩熙，将来会红起来？真心感谢所有台前幕后主创，为我们奉献如此走心的黑马佳作！







