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《神奇动物2》格林德沃超邪恶！但她的怨念更危险

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2018-11-16 3:08:33


时隔两年后，J.K.罗琳魔法系列《神奇动物：格林德沃之罪》终于隆重热映，杜绝了拒绝循规蹈矩，尽管比起《哈利波特》系列更加成人向，大卫·叶茨导演还是秉承了前作的精雕细琢，原汁原味的黑暗魔法世界，并且更加庞大呈现一个成人向的爆米花大片。



坏蛋越狱，企图聚集了一众追随者帮助他实现自己的野心——让巫师们统治世界。邓布利多请求纽特·斯卡曼德，要在格林德沃之前找到克雷登斯，时间已然刻不容缓。而各大巫师们将在决战前，也必须做出重要的抉择，电影探究了很多更加成熟的主题，例如爱情、友情、家庭、忠诚和背叛...在《神奇动物2》观影过程，可以明显找到《哈利波特2》那种久违魔幻感觉。



黑巫师格林德沃越狱过程曲折而致命，就像“神奇动物”英文字幕用3D立体方式投出放大，增强了开头惊艳，假如在IMAX+3D大银幕看，必定震撼。而凌空而飞的马车，敌人潜伏在车底，然后迅雷不及掩耳之势的袭击，很像《蝙蝠侠：暗夜骑士崛起》开头飞机劫持，视觉冲击力很足。



雅各布、奎妮、纽特·斯卡曼德等人，则在魔法世界与人间穿梭，例如钻进塑像那边穿越大门，再例如那皮箱中出现的魔法小萌物，幽默呈现了娱乐性。纽特与心仪对象蒂娜、前女友莉塔、疏远的哥哥忒修斯，以及昔日老师邓布利多之间的微妙关系，也是故事主线。片中还用一段追忆，用前女友莉塔的视角，展现他如何躲在校园养动物，那种羞涩学生情窦初开的样子，很有青春味道。



格林德沃在片中有一场精彩演讲，试图煽动巫师们加入他的行列，其中魔法投射光影中，有人类飞机、坦克袭击，有爆炸的蘑菇云，象征两个种族邪恶争斗在所难免。德普的邪恶表演是这场高潮戏中打动观众们的关键，他做得很好。他毛骨悚然的种种恶行之余，我们也在思考这种伪善恶演说是否有现实缩影？



前作客串出镜的佐伊·克拉维兹，则当仁不让成为核心女性角色莉塔，她对纽特和蒂娜心生醋意，但更为神秘是她，曾经为了妒忌，偷换婴儿害人的往事。佐伊的表演给角色注入了令人心碎的脆弱一面，人性假丑陋在她错误事件里暴露无遗。这点，罗琳怎能让她善终呢？记得她在课桌背后寻儿时记忆，或许莉塔不懂人要有善良“初心”，所以一步错步步错，直至死亡！



全片最出彩地方在男女主角躲避一群猫形怪兽，箱子里放出大怪物，在犹如迷宫地方穿梭，以及后面众魔法师施法抵抗.....具体就不剧透了，总体还是很炫的！原作者J.K.罗琳在这部戏中，明显有一些成人向怨念寓言味道，虽然没有邪恶伏地魔，但在莉塔昔日故事中，仿佛人类只要一念之差，就会万复不劫。



片尾还是詹姆斯·纽顿·霍华德配乐，可惜格林德沃率领众人的崛起，对魔法世界和麻瓜世界造成的巨大威胁。我相信裘德洛的邓布利多和小雀斑的纽特，还是会在未来续集打败他们的！就像莉塔后面奋不顾身牺牲，在极端时刻她终于选择生命对抗邪恶，完成了《神奇动物2》人生救赎与谢幕！



 

7.4 

神奇动物：格林德沃之罪 (2018)

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神奇动物：格林德沃之罪/Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald(2018)
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