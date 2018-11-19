王智《凉生》诠释钟汉良的红颜知己，大气宁信值得观众喜爱

都市情感大剧《凉生，我们可不可以不忧伤》播出六十多集收官在即，剧中除了精彩虐恋，更是上演各种错爱，让观者频频为之动容，也让不少都市男女找到共鸣。饰演宁信的实力女演员王智，用一杯“别来无恙”征服观众。

















不少带有偏见的原著粉在看过王智版本的宁信之后，喜欢上了王智饰演的这位大气的精英女性，甚至选择真心祝福这位小姐姐得到幸福。

























王智凭借宁信演技圈粉，一路走来可以说是一步一个脚印。这位曾在《夏洛特烦恼》中深入人心的秋雅，在《凉生》中颜值、演技、气质皆在线，与钟汉良饰演程天佑是好伙伴好搭档。而在她内心则是百转千回地隐忍虐恋，心甘情愿的辅佐、帮助天佑，尽显当下都市女性的独立，令观众们不禁高呼“希望天佑宁信这对CP终成眷属”。

















从《夏洛特烦恼》中温婉可人的秋雅，到如今《凉生》中知性大气的宁信，可以感受得到王智戏路的多变性和可塑性，同时她也将宁信这个人物诠释出了唯属自己特色的气质。













宁信这般温柔、知性、独立、大气的职场女性，只因程天佑“和你一起改变世界”的邀约，她便全心全意辅佐，如果没有她在，相信天佑在事业上达不到这番高度，为了陪在天佑身边，宁信隐忍、克制、懂事、得体，眼神中尽是痴情与真爱。宁信对天恩说了一句“用适当的身份，适当的态度，做适当的事情。”即可看出她的沉稳，这种沉稳也是宁信的魅力所在。





















作为《凉生》中有着职场魅力的重要角色，宁信在亲情、友情、爱情、事业等多方面的皆有出色展现，王智驾轻就熟，这离不开演员本身的深厚功底。她要在妹妹未央面前，亦师亦友，有关心、疼爱、宠溺，又不失管教；她要在职场上，干练果断、有魄力、有气场，气势上不输给任何人；她又要在程天佑面前，眼神中尽是深情，却克制保持一定距离……坦白讲，宁信这个角色不好演。













所以王智必定经过探究人物性格与属性，必定经过细细揣摩才能将这个人物的每一个细节都拿捏到位。最终宁信的人物形象呈现立体饱满，与王智的一些细微动作和表情，心理状态与言行举止，都是密不可分的。好的演员会用生动的眼神来演戏，这是极具感染力的。另一方面，演员的台词功力也能让观众非常直观感受到，王智很能带动观众的情绪，台词把握非常不错，酒吧潇洒告别那场戏，双眼擒泪、手指颤抖、略带哭腔……道尽了宁信多年来的委屈和不甘。宁信在用实际行动履行对天佑的承诺：“你放心，不管是公司也好还是天恩也好，我都会尽全力的。”话语中透出值得人信赖的情深意重，打动观众心中最柔软的那根丝。









在《凉生》中程天佑与宁信这段虐心的恋情故事里，天佑遇到困难时宁信总是第一个挺身而出，因为她时刻着关注着他的一举一动，这样的职场女强人，不管是放在古今都属极品，放在如今这个浮躁的社会，更是会成为模范贤内助。毋庸置疑，王智用直击人心的表演，演出了让人心疼的感觉，在跟钟汉良这样实力派男神演对手戏时，她非常轻松自然，全身每个细胞都着了魔一般，用适度的言行举止与深情眼神使得宁信活灵活现。





















在任何时候，宁信这种角色所展现出来的“尊重比爱和同情更可贵”的都市女性特质，都值得称赞。大气、知性、深情又三观极正，宁信的让更多人看出了演员王智的实力演技。《凉生》中丰富饱满的宁信被演绎得入木三分，已为王智的未来打出一张好牌。



