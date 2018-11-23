《无敌破坏王2》IP彩蛋闪瞎眼！为友谊梦想欲所为

时隔六年，《无敌破坏王》的续作于今日上映，从游戏厅移到互联网，也贡献了迪士尼动画有史以来最多的彩蛋，从 1950 年的某个漫画小角色，到易宝、天猫、新浪等耳熟能详网站，十四位经典迪士尼公主、疯狂动物城主角，甚至皮克斯、漫威、星战等元素，全都逐一囊括。这是一场妙趣横生、精心构思的冒险之路，也是面对讯息万变的时代里，对于友谊与梦想相互摩擦的沉思。总是，这是一场很棒的饕鬄盛宴，每分每秒都有惊喜彩蛋。
云妮与破坏王拉尔夫这对有“最萌身材差”的超人气搭档，由于无意破坏了《甜蜜冲刺》游戏，准备去互联网世界修复组件，踏上了冒险之旅。按导演里奇·摩尔曾形容：“两个小镇上长大的孩子来到了大都市，一个爱上城市，另一个却迫不及待想回家。”面对友情考验的两人将如何选择？故事也很通顺将各类IP与网络结合，云妮面对精彩纷呈的游戏新世界，已经不难自拔，拉尔夫则好心办坏事，两人何去何从？注定勾着小朋友眼睛。
网络世界打造得也非常细致生动，里奇·摩尔、菲尔·约翰斯东两位导演与迪士尼团队，对于网站和互联网系统呈现，都能追溯到最原始的系统与电线线路。而无边无际的超现代化大厦林立，各类华灯璀璨、车水马龙景象，各种一眼就能认出各大网站的图形、字体、广告，版权归作者所有，Google、Ebay、 Twitter、Amazon、 Instragm、Pinterest映入眼帘都有眼花缭乱的震撼之感。
“神奇女侠”盖尔·加朵配音闪姐，也是“飞车”游戏最酷驾驶员，不苟言笑，却车技超群，施展驾车飘逸、飞跃等绝技，跟云妮不打不相识。其中，云妮与拉尔夫偷车被追，街头横冲直撞狂飙那段可牛了，卡通片对于场景设计与飙车细节，如倒退飞过火车、贴墙侧飞车、躲避砸来车辆，犹如大型电子游戏版惊险刺激，突破了真人片的极限。
有星球大战、漫威、皮克斯、大青蛙布偶秀，每个展馆中都有品牌相关元素的海报或雕塑等。这一幕画面中除了以上品牌，还有《飞屋环游记》的房子。《星球大战》在影中出现的元素包括巡逻士兵、X 翼战机和千年隼号飞船，漫威之父斯坦·李卡通形象客串。而云妮洛普的搭档也来自星战中的队员...如此多IP彩蛋，真是很了不起。万事通去搜索网络关键词，弹出广告等人员来推销，收集网络点赞等商业手法，夸张展示了日常网络中各种细节，已经够所有观众对情怀产生共鸣。
十四位公主大团聚绝对是亮点，每人台词都很自黑恶搞，公主们还揶揄了“勇敢公主”的语言听不懂，一句“她是从皮克斯来的”，暗中嘲讽《勇敢公主》奥斯卡力压《无敌破坏王》夺奖。拉尔夫后面把病毒招来，无数个拉尔夫病毒到处破坏，还组合成金刚一样巨型怪兽，呼喊着“好朋友”，将云妮抓在手心，颇让人心冷。为了友谊控制霸占欲去干一些错误的事情，从起引发恶性循环，其实是每个朋友都在经历的事情。
拉尔夫为赚钱买修复道具，干脆去拍网络视频，突然成为网红让他忘乎所以，但目睹评论区留言都在骂，尝到网络暴力的厉害后，他的自信开始被打击，而云妮决定留在互联网游戏，更让两人友谊面对隔阂。任何一个孩子随着见识越来越广，想法、观点、梦想追求都在发生变化，他朋友如何接纳？如何用爱和包容，感化误入歧途的朋友？更是《无敌破坏王2》提出主旨。
对于“好朋友必须永远在一起吗？”这一问题的思考，《无敌破坏王2》诠释得很独特到位，对迪士尼这么一家近百年历史的老牌企业来说，打造一部充满各种彩蛋的电影，以及娱乐炫技类饕鬄盛宴，都是所有影迷津津乐道。电影属于你知道下一步，后面略有点失控那种，怎么病毒就被瓦解了？怎么发病毒那怪物就不交代？但人家就是能把每个点打好，光影特效与娱乐感做到登峰造极，字幕周围图标也深浅立体感绝佳，后面还两搞笑彩蛋，没大突破，对得起门票钱足够了！
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