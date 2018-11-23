网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>北京时光影迷会>>《无敌破坏王2》IP彩蛋闪瞎眼！为友谊梦想欲所为

《无敌破坏王2》IP彩蛋闪瞎眼！为友谊梦想欲所为

加入收藏

2018-11-23 19:25:26

 

 

时隔六年，《无敌破坏王》的续作于今日上映，从游戏厅移到互联网，也贡献了迪士尼动画有史以来最多的彩蛋，从 1950 年的某个漫画小角色，到易宝、天猫、新浪等耳熟能详网站，十四位经典迪士尼公主、疯狂动物城主角，甚至皮克斯、漫威、星战等元素，全都逐一囊括。这是一场妙趣横生、精心构思的冒险之路，也是面对讯息万变的时代里，对于友谊与梦想相互摩擦的沉思。总是，这是一场很棒的饕鬄盛宴，每分每秒都有惊喜彩蛋。

云妮与破坏王拉尔夫这对有“最萌身材差”的超人气搭档，由于无意破坏了《甜蜜冲刺》游戏，准备去互联网世界修复组件，踏上了冒险之旅。按导演里奇·摩尔曾形容：“两个小镇上长大的孩子来到了大都市，一个爱上城市，另一个却迫不及待想回家。”面对友情考验的两人将如何选择？故事也很通顺将各类IP与网络结合，云妮面对精彩纷呈的游戏新世界，已经不难自拔，拉尔夫则好心办坏事，两人何去何从？注定勾着小朋友眼睛。




网络世界打造得也非常细致生动，里奇·摩尔、菲尔·约翰斯东两位导演与迪士尼团队，对于网站和互联网系统呈现，都能追溯到最原始的系统与电线线路。而无边无际的超现代化大厦林立，各类华灯璀璨、车水马龙景象，各种一眼就能认出各大网站的图形、字体、广告，版权归作者所有，Google、Ebay、 Twitter、Amazon、 Instragm、Pinterest映入眼帘都有眼花缭乱的震撼之感。


“神奇女侠”盖尔·加朵配音闪姐，也是“飞车”游戏最酷驾驶员，不苟言笑，却车技超群，施展驾车飘逸、飞跃等绝技，跟云妮不打不相识。其中，云妮与拉尔夫偷车被追，街头横冲直撞狂飙那段可牛了，卡通片对于场景设计与飙车细节，如倒退飞过火车、贴墙侧飞车、躲避砸来车辆，犹如大型电子游戏版惊险刺激，突破了真人片的极限。


有星球大战、漫威、皮克斯、大青蛙布偶秀，每个展馆中都有品牌相关元素的海报或雕塑等。这一幕画面中除了以上品牌，还有《飞屋环游记》的房子。《星球大战》在影中出现的元素包括巡逻士兵、X 翼战机和千年隼号飞船，漫威之父斯坦·李卡通形象客串。而云妮洛普的搭档也来自星战中的队员...如此多IP彩蛋，真是很了不起。万事通去搜索网络关键词，弹出广告等人员来推销，收集网络点赞等商业手法，夸张展示了日常网络中各种细节，已经够所有观众对情怀产生共鸣。




十四位公主大团聚绝对是亮点，每人台词都很自黑恶搞，公主们还揶揄了“勇敢公主”的语言听不懂，一句“她是从皮克斯来的”，暗中嘲讽《勇敢公主》奥斯卡力压《无敌破坏王》夺奖。拉尔夫后面把病毒招来，无数个拉尔夫病毒到处破坏，还组合成金刚一样巨型怪兽，呼喊着“好朋友”，将云妮抓在手心，颇让人心冷。为了友谊控制霸占欲去干一些错误的事情，从起引发恶性循环，其实是每个朋友都在经历的事情。




拉尔夫为赚钱买修复道具，干脆去拍网络视频，突然成为网红让他忘乎所以，但目睹评论区留言都在骂，尝到网络暴力的厉害后，他的自信开始被打击，而云妮决定留在互联网游戏，更让两人友谊面对隔阂。任何一个孩子随着见识越来越广，想法、观点、梦想追求都在发生变化，他朋友如何接纳？如何用爱和包容，感化误入歧途的朋友？更是《无敌破坏王2》提出主旨。




对于“好朋友必须永远在一起吗？”这一问题的思考，《无敌破坏王2》诠释得很独特到位，对迪士尼这么一家近百年历史的老牌企业来说，打造一部充满各种彩蛋的电影，以及娱乐炫技类饕鬄盛宴，都是所有影迷津津乐道。电影属于你知道下一步，后面略有点失控那种，怎么病毒就被瓦解了？怎么发病毒那怪物就不交代？但人家就是能把每个点打好，光影特效与娱乐感做到登峰造极，字幕周围图标也深浅立体感绝佳，后面还两搞笑彩蛋，没大突破，对得起门票钱足够了！




8.2 

无敌破坏王2：大闹互联网 (2018)

影评(12)

收藏(522)

无敌破坏王2：大闹互联网/Ralph Breaks the Internet(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/107143/blog/8065344/
--------------------
微信公众帐号seafans-movie

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
北京时光影迷会 12121

RSS订阅

北京时光影迷会

274236名成员15183个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 