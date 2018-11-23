《无敌破坏王2》IP彩蛋闪瞎眼！为友谊梦想欲所为

时隔六年，《无敌破坏王》的续作于今日上映，从游戏厅移到互联网，也贡献了迪士尼动画有史以来最多的彩蛋，从 1950 年的某个漫画小角色，到易宝、天猫、新浪等耳熟能详网站，十四位经典迪士尼公主、疯狂动物城主角，甚至皮克斯、漫威、星战等元素，全都逐一囊括。这是一场妙趣横生、精心构思的冒险之路，也是面对讯息万变的时代里，对于友谊与梦想相互摩擦的沉思。总是，这是一场很棒的饕鬄盛宴，每分每秒都有惊喜彩蛋。





云妮与破坏王拉尔夫这对有“最萌身材差”的超人气搭档，由于无意破坏了《甜蜜冲刺》游戏，准备去互联网世界修复组件，踏上了冒险之旅。按导演里奇·摩尔曾形容：“两个小镇上长大的孩子来到了大都市，一个爱上城市，另一个却迫不及待想回家。”面对友情考验的两人将如何选择？故事也很通顺将各类IP与网络结合，云妮面对精彩纷呈的游戏新世界，已经不难自拔，拉尔夫则好心办坏事，两人何去何从？注定勾着小朋友眼睛。





网络世界打造得也非常细致生动，里奇·摩尔、菲尔·约翰斯东两位导演与迪士尼团队，对于网站和互联网系统呈现，都能追溯到最原始的系统与电线线路。而无边无际的超现代化大厦林立，各类华灯璀璨、车水马龙景象，各种一眼就能认出各大网站的图形、字体、广告，版权归作者所有，Google、Ebay、 Twitter、Amazon、 Instragm、Pinterest映入眼帘都有眼花缭乱的震撼之感。