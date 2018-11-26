《最美的时光》：适度打骂式教育与宽容性放养教育再起争议？

这几天一群年轻的爸爸妈妈们在网上刷了屏，但凡家中小宝贝到了上学的年纪，一个全新的课题就摆在了宝妈宝爸们的面前，辅导作业！老话说“生儿容易养儿难”，看看家长朋友圈里被作业逼的这溢出屏幕的满满“求生欲”吧——













去年，一位家长辅导孩子作业过度劳累心梗住院才引起网友热议，这不今年，南京又有一位年轻的妈妈因为辅导孩子作业太闹心，气到脑梗住院。













孩子表现好，陪写作业母慈子孝；

孩子表现差，作业成了“催命题”！

父母教孩子写作业总是陷入在「打了后悔心疼，第二天继续打」之间反复循环。一位陪读爸爸，气得和儿子打架，不慎将儿子咬伤，最后去医院咨询，是否该给孩子打狂犬疫苗……













而这所有的百般无奈、欲哭无泪、鸡飞狗跳的教娃学习的过程都可以一言以蔽之——望女成凤，望子成龙。现代社会对孩子的教育日益重视，家长不仅日日陪写作业生怕孩子输在起跑线上，更追求系统的家庭教育方法。谁说教育子女的烦恼只存在于普通家庭，其实明星家庭中的教育方式的碰撞和表现，也是惊人的相似的！













11月23日晚在江苏卫视播出的大型亲子代际相处真人秀《最美的时光》，节目邀请了五组明星家庭进行互动体验，在日常的相处和游戏中体会亲情的温暖。刚露面的五组明星家庭我们在领略到他们的颜值和气质之后，有一个问题被我们圈重点了：

原来中国内地歌手、演员、主持人刘维同样遇到打骂式教育问题！

在明星家庭的见面环节，节目组设定了让子女发表一段家长介绍，其他家庭都沉浸在母慈子孝、感恩亲人的热泪盈眶中，而刘维硬生生坦言出了自己“心酸的童年”：













由此可见，刘维的“心酸式过往”肯定是事实，妈妈偶尔的打骂式教育还是给刘维留下了心理阴影的。

从明星家庭的教育方式来看，很多在业内取得佳绩的，家庭教育方式，都别具特色。比如被世界斯诺克业内人士称为“神奇中国丁”的丁俊晖，在斯诺克领域取得的巨大成功，不仅带动中国台球项目进入黄金发展期，同时也让越来越多的家庭愿意倾注全力来培养自己的孩子走上职业台球之路。他有严格的甚至“暴力”的家庭教育方式吗？有：

他的父亲曾把不谙水性的儿子扔进泳池里，认为“这是最自然的游泳学习法”；他掌掴因被大孩子欺负而哭鼻子的儿子，认定“做人要以牙还牙绝不能成为弱者”。

这是一种刚性教育。

但是同时呢，他的父亲丁文钧还会和儿子做朋友。“从小我就带他打比赛，如果我是一个很霸气的父亲，他打比赛的心态就不会那么好。小时候比赛打输以后，我会去鼓励他，安慰他，尽量让他快点重新变得开心。如果赢了，我会提醒他，还有哪方面还做得不够好，这样就让他不断进步，提高和完善。”













由此可见，刚性教育和鼓励性教育是并存的，长大后的丁俊晖也不会因为父亲曾经掌掴过他记仇，他对父亲是敬爱和关爱并存的，多次与父母在赛场上庆生。

同样，我们也不能一味地盯着刘维家庭的打骂式教育，他对母亲同样也有感人至深的描述：小时候因为欠了100万，母亲卖房子、卖车子帮自己还清了债务！并给了他莫大的精神鼓励！













从这一点上来说，刘维母亲是恩威并施的教育方式，不仅给了儿子严厉的约束，同时又倾其所有帮助儿子完成梦想，她的一句话应该说出了很多父母的心声：









还有一位钢琴天才的成功，当时为了训练郎朗，他的父亲不惜辞掉工作，放弃了自己所有的个人爱好和业余时间，毅然决然的带儿子来到北京读书。对于能有现在的自己，郎朗也肯定他之所以拼命的练琴都是被父亲督促的，自己也非常感谢父亲，因为不是他就没有现在的自己。









如果是兴趣是孩子最好的老师，那么父母则是支撑和培养孩子兴趣的关键。因材施教也是促成孩子成才的必由之路。

至于优质偶像吴尊，从他的微博来看，他是一个拥抱生活、关注家庭的暖男。

我们看他对自己爸爸的介绍：













父亲更是自豪地回应了他的“放养式教育”方式：













父亲更是被吴尊描述为“哆啦A梦”！













从某种意义上说，吴尊爱带着家人走遍全世界大好河山，拥抱自我，热衷旅行的生活方式很大程度上继承了吴父的“放养式教育”，他的生活态度和乐观向上的性格与吴父的教育方式也分不开。













相对于其他节目嘉宾对教育方式的分享，刘维母亲对童年的“打骂”也进行了反思，认为孩子是可以在沟通的过程中相互理解的：













其实，不管是适当的打骂式教育还是放养式教育，真正的目的都是殊途同归，希望子女成就自我。刘维母亲对刘维的“打骂”和鼓励，丁俊晖、郎朗父母对孩子兴趣的培养，吴尊父亲对于儿子宽容性人格的养成……其实都是因材施教的所在。如何从中寻求平衡点，才是每个父母需要共同成长和探索的地方。