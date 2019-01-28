《大侦探霍桑》惨不忍睹赔钱！周显扬夫妇造噩梦？

曾跳档无数次，近期连续改档的《大侦探霍桑》，早已证明片方没啥子信心，终于在19年1月露出庐山真面目，果真是惨不忍睹啊！故事混乱弱智，推理侦破就那么一点点，周显扬导演+杜致朗编剧这对夫妻档，彻底糟蹋了程小青的经典IP，连累投资方赔钱损失惨重，底线何在？





极其严重的洁癖的霍桑，一出场就是满脸的大胡子，明显有化妆痕迹不说，后面他都在自恋与自傲，韩庚出演的传奇大侦探，全程都在瞎嘚瑟、臭显摆，耍帅耍酷，浮夸过火。三次探查现场时，他都是在臆想脑补完成侦破与解密，彻底失去了推理的乐趣。

江南燕杀人案中，郭晓冬杀相貌相似之人，掩盖他罪证，你很容易就猜得到。稍微扫过几本推理小说，明眼都清楚张慧雯脸上写着“我叫江南燕”，那就等她跳钢管舞秀性感吧！对面有狙击枪扫射过来，霍桑、包朗都在美滋滋地喝好酒，然后街头跑酷、翻跟头，就是追不到洋妞，过程不危险、不刺激，叫人昏昏欲睡。





在三不管地带、马一刀的老巢，张艺骞所饰演的宝宝，居然听了老板话，就生吞夜明珠，他竟变成了人人抢夺的“萤火虫”，来了好几波人，还有的拿火箭筒瞎轰，脱离现实严重的漫画桥段加入得拙劣而混乱，让你直接恨不得从影院离场。





郭晓冬饰演沈长安，大摇大摆冲进火车站，身上绑着炸弹，警察们就无可奈何，等他上车跟韩庚废话，然后抱地下打滚厮杀，最终被人暗杀，每个细节都脑残到了极限，仿佛就是冲着观众叫嚣着“我就在白痴，你能怎么着？”





一个民国地道的探案故事，硬是给改编成哗众取宠闹剧，以为走《唐人街探案》路线就能名利双收？但韩庚和张慧雯的感情线真是尴尬死，后面女一吻完男一，还男人声音口吻嘲笑，纯属恶心人！台词赤裸裸地歧视女人，亵渎原著厉害，毁三观撒狗血俱全，标准的一塌糊涂！





没有金刚钻别别揽瓷器，《大侦探霍桑》票房惨败已成定局，铺天盖地的恶评，韩庚、尹正、张慧雯、郭晓冬、刘嘉玲凭借个人魅力，再难拯救！程小青的《霍桑探案集》在民国时期可被誉为东方的《福尔摩斯》，没想到第一次搬上大银幕，便如此惨不忍睹，足见编导没有良心与敬畏之心。





从《杀人犯》到《苏乞儿》《黄飞鸿之英雄有梦》，足够证明杜致朗不是个好编剧，如果你非拿《大追捕》《霍元甲》来肯定她，那至少证明她是一位没有良心的编剧！老公周显扬在部分场景与富华道控制，其实还可以看到制作的用心，银行地下室、火车车厢、爆炸、枪战蛮花哨，却华而不实！

本片票房与口碑全面扑街，也证明在资本操控的浮躁影坛，不是谁拿大IP+大阵容便能轻松骗钱的，周显扬夫妇如此丧失底线，如果他们真去拍《射雕英雄传》，并用亵渎经典方式瞎拍，那真更大的噩梦了。







