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《死侍2》“贱贱”归来 MCU《复联4》结局将改写？

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2019-1-31 22:36:26

#死侍2：我爱我家/Deadpool 2(2018)死侍2：我爱我家
Deadpool 2
(2018)

 

 

作为一部别样的漫威电影《死侍2：我爱我家》，将于本月25日在国内上映。随着这部电影在中国区的宣传逐渐展开，前不久饰演死侍的瑞安·雷诺兹也来到了中国进行这部电影的宣传，虽然说官方曝出了几张贱贱的海报，但是作为漫迷们却依旧很在意这个小贱贱。



没错，比起之前的漫威电影来说，“死侍”这个系列确实打破了漫威以往的传统，这2016年上映的第一部开始，直到现在的第二部《死侍2：我爱我家》，其实更多的是这部电影早在去年年中在北美上映，虽然很多的网友也已经看过了。但是针对这部电影来说，不同的风格却依旧是一大看点，更是漫威宇宙中另一个层面你的展现。



饰演死侍的瑞安·雷诺兹，一向以“贱”著称，没错，在角色的塑造和故事的把控上，我们所看到的是一个胆大妄为敢想敢做一个反英雄角色，而他在漫威宇宙中的地位却是如何呢，想必在今后的漫威历程中我们也可以看得见。此次在《死侍2：我爱我家》中，片头片尾处所出现的金刚狼角色却也是让观众们耳目一新。没错，这样一看，死侍以及金刚狼是否会在未来的漫威宇宙中复活，并且加入到漫威宇宙里，这也将永远是漫威的一个谜。



其实不得不说“死侍”这个角色会是漫威在第四阶段开启之后的一个伟大布局吗？除却故事和演员本身之外，这部电影带给我们的却也是视觉上的冲击。在本片的后半部分，主要讲述了死侍为了保护变种人拉塞尔在时空上的穿梭（时间旅行），而正是这种时空上的穿梭与《复联4》不谋而合，在此就不作更详细的剧透了。



而就这所谓的时间旅行而言，它所达到的特效效果比起以往在漫威中的超级英雄电影来说，虽然说没有绚丽的特效，但是却也是让我们看得如痴如醉。在漫威的宇宙中，《死侍》和之前上映的《毒液》或许有着相同的地方，那便是他们处理事情的方式有所不同，或许，作为死侍和毒液是漫威宇宙中并不多见的反面角色英雄，但是，他们也在坚持着自己的本性，那是因为他们也在做着惩恶扬善的事情。



虽然说比起其他的漫威英雄来说，“死侍”和“毒液”这两大角色让人看了之后有些怕怕的感觉，而他们在是非观面前还是很正确的，这也就是漫威在塑造了众多角色之后，却依旧能保持着统一的原则。



电影《死侍2：我爱我家》依旧讲述的是一个惩恶扬善的故事，只不过这次与X战警相结合，故事也是出新。在1999年第一部《X战警》上线的时候，直到《金刚狼3》的落幕，都是一个宇宙的颠覆。我们不知道“死侍”会不会也加入到x战警中，但是，作为这一部漫威电影，我们能看到的便是“死侍”或许会加入到MCU.



《死侍2：我爱我家》作为新年的一份礼物，从该片的剪辑手法上来说，直叙和插叙，带给了我们一个MCU全新时代的体验，或许这也正是导演大卫·雷奇所带给我们的一个全新的漫威世界观。正如《死侍2：我爱我家》这部电影来说，他表现的不仅仅是瑞安·雷诺兹饰演的死侍那种“贱”文化，而更是漫威未来布局中的一个影子，至于未来会怎么样，我们在拭目以待的过程中，还是先来感受一下这位贱贱的死侍。（创影新艺大文娱 搬运必究）

7.4 

死侍2：我爱我家 (2018)

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死侍2：我爱我家/Deadpool 2(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/7056267/blog/8071410/
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