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《神探蒲松龄》：宁采臣会梦见聂小倩吗？

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2019-2-2 12:55:36

                               

  《神探蒲松龄》：宁采臣会梦见聂小倩吗？


                                                                               胡不鬼/文




     1966年秋天，“文革”刚开始，乘着“破四旧”的东风，擂着“横扫一切牛鬼蛇神”的战鼓，山东淄川中学的红卫兵造反派们挥拳撸袖，刨开了本地一位“封建大僵尸”的坟墓，眼前的景象让他们大吃一惊。这位享誉海内外的大文豪，墓中陪葬寒碜简陋，除了夫妇二人的尸骨外，狭小的棺椁内，没有任何值钱的金珠玉器，全部的陪葬，只有一个铜手炉，一盏锈蚀的小铜灯，一方破砚台，几方自刻的小印章，还有一柄已经朽烂成灰的木头烟杆儿，再有，就是作家头颅下枕着的一本厚厚的自己写成的书……


画家眼中的蒲松龄


屌丝老宅男与超级大IP

     创造了《聊斋志异》这一“超级IP”的蒲松龄生前穷困潦倒，照今天的标准属于低收入人群、朝廷扶贫对象。自号留仙的他，前半生专注于科举考试，梦想一朝高中，青云得志，可考来考去就是个秀才里的战斗机，一辈子未能通过乡试，等到终于“破格录取”为贡生那一年，老蒲已经成了七十一岁的“留级仙”。


      为了糊口，中年以后的蒲松龄大半生都在给有钱人家做教师，别号柳泉居士的他，一辈子守着山东淄川老家那几间破屋、几亩薄田，手无闲钱的他，没去过马尔代夫看海，没到过京都神社祈福，没到伦敦广场喂过鸽子，也没见识过清迈拉萨的佛光，一生活动范围几乎不出泰山以北的山东地界儿（除了31岁时在扬州府做了不到一年的师爷），堪称被逼无奈名副其实屌丝居士老宅男。

对着家里的四壁萧条和老妻的愁苦皱纹，老宅男蒲松龄曾愤愤不平地表示，他妈的，这年头想发达就得拼爹拼爷爷拼多多，想左拥右抱就得有钱还要长得帅（“非祖宗数世之修行，不可以博高官；非本身数世之修行，不可以得佳人”，后一句翻译纯属作者有感而发，莫怪莫怪）！抱怨归抱怨，这些条件一样不具备的老蒲，有着自得其乐的独特精神世界。


        白天教书卖文的他，夜晚独对冷案，孤灯一盏，孤愤展纸，文思泉涌写下无数妖媚狐鬼悲欢离合的精怪故事，也将自己的人生理想（比如政府开明人民幸福啦，祝愿天下和平啦，愿有情人终成眷属啦，当然，咳咳，还有美女）写进了《聊斋志异》。每当写就一篇新的故事，老蒲便将杯中残酒一仰而尽，目光迷离，沉浸在自己缔造的“聊斋宇宙”中，只有在这个时候，在那个荒诞不经却有情有义的世界里，他才能真正摆脱世俗的羁绊，毫无挂碍地追求心灵上的自由。


       《聊斋》500篇寄托了作者所代表的传统社会下层知识分子的心灵真实，其中最让人喜闻乐道的莫属“多情弱鸡书生+美艳仗义女鬼”的经典搭配（相信也是老蒲自己的人生绮梦），最经典的电影改编莫属徐克的《倩女幽魂》三部曲，唤一声采臣小倩，能麻酥无数影迷骨头。大年初一上映的《神探蒲松龄》说的也是聂小倩与宁采臣的凄美故事，但与以往作品不同的是，这次加入了由成龙饰演的神探（？！）蒲松龄（？！）这个角色。你没听错，也不是在做梦，就是神探蒲松龄！（怎样，吓到发抖吧）。



成龙饰演的别具一格蒲松龄形象


神探？蒲松龄？聂小倩！宁采臣！

        影片说的是日里设馆授徒的蒲松龄，夜晚兼职捉妖神探，因为一宗少女失踪怪案，而结识了同行燕赤霞，抽丝剥茧，判笔烛照，最终救回一众失踪少女的同时，揭开了聂小倩（钟楚曦饰）与宁采臣（阮经天饰）千古奇爱的真相。收完妖破完案，他把自己目睹的一切写进了《聂小倩》这则不朽名篇之中，警醒后世爱侣：易求无价宝难得有情人，人世熙攘，真爱无价，虽粉身碎骨灰飞烟灭而不易也。


      有人可能会问，这是什么鬼？落魄教书先生怎么可能成为神探？作者又如何能进入自己的作品之中？简直是胡编乱造！那我只能说你目光短浅，见识狭隘——


      电影本来就不是现实的照搬，改编只要能呈现原著精髓又何必拘泥于原著的框架？


       蒲松龄自己就喜欢在故事后面化身“异史氏”开启作者点评音轨指手画脚（参考昆汀老师在港片DVD推荐花絮中的话唠风格），这样的故事也是他自己人生幻梦的体现，没准在无数个寒夜的构思和写作中，蒲松龄早已将自己化身故事中的角色，去怕，去爱，去恨，去无惧，去流泪了呢。

其实，类似的电影改编方式早已有之，十几年前著名导演特瑞•吉列姆导演的《格林兄弟》中，马特•达蒙和希斯•莱杰饰演的童话作家格林兄弟，就是以驱魔人（兼职是骗子）的身份，硬着头皮前往魔法森林，与自己“创造”的灰姑娘、小红帽一道，跟女魔头镜子皇后（显然是以白雪公主后妈为“原型”）大战三百回合，最终阻止了女魔头靠吸食少女血肉维持青春美貌的无耻行径（吸食……少女，额，确实无耻）。焦头烂额中两位格林还一直在争论，这世界上到底有没有妖怪，有没有魔法，那些会跑的树底下是不是踩着轮子等等。相信熟读《格林童话》或熟悉迪斯尼《白雪公主》《睡美人》《公主与青蛙》《灰姑娘》等经典名片的读者观众看到这里，没人会弱智到以为这就是真实的作家格林兄弟，而只会会心一笑，并为导演的奇思妙想和良苦用心所打动。


       奇幻作家进入自己所写的架空世界，亲身经历自己所描绘的幻境奇事——通过这样的改编，电影人用先进的特效和声画技术，进入了作家脑中的神奇世界，同时用自己的方式还原作家创造作品艰辛却鲜活的过程，并以超文本的方式致敬了作家无匹的创造力。


      同样的，电影《神探蒲松龄》中，蒲松龄化身自己所创造的奇幻架空世界的一员，手持阴阳神判，夜里捉妖，白日写书，原著中那一个个千奇百怪的鬼狐妖魅，善者教之，恶者化之，十恶不赦者镇之，然后将它们的事迹行径，改写为如歌如诉惊心动魄的凄美故事，传扬于世，唯昭善隐恶，存事晦人，因为妖也是要脸的，有着七情六欲的它们，与常人其实没什么两样。


      影片中成龙饰演的蒲松龄形象，一袭白衣不染纤尘，带有儒家式的仁爱之风，面对幼童村妇，他鬼马调皮，幽默戏谑，甚至满嘴跑火车，如不老顽童；面对群妖，他犹如大家之长，促善恶归位，还鬼神有序，当然，永远不忘给至情至性的“跨物种真爱”以尊重的一席之地。与其说片中的蒲松龄形象是历史上真实的蒲松龄，倒不如说是蒲松龄的精神肖像，是通过其作品和人格塑造出来的理想形象（既为架空，本就出生于明清换代之际的蒲松龄没留辫子也是正常了）：快乐、明亮、平和、满足，一如我们想象中蒲松龄先生应有的幸福模样。



希斯·莱杰和马特·达蒙饰演的童话作家格林兄弟

什么是亵渎？什么是尊重？

      有人会狐疑，这种改编方式是否冒犯、亵渎了文化名人？

      对于这样的说法，我只想说一句，把名人奉为千年不易、不可论刊的神仙和权威，僵化的抱守，才是真正的亵渎名人（千年不易跟“破四旧”看似极端相反，其实骨子里都是拒绝变化，抗拒新事物）。蒲松龄一世潦倒，生不得志，把全部的精神追求和人生理想都寄托进了《聊斋志异》中，在现实世界里，世俗的评价体系中，他是失败的屌丝，无钱无势，轻若鸿毛；但在读者和观众的世界里，在他创造的聊斋“平行宇宙”里，他是不折不扣的成功人士，真正自由的精神贵族，理想世界的无冕之王，他创造的精神成果，比什么政客官员的“伟业”、商业巨子的“帝国”都值得珍视和传承。


        ——因此，对蒲松龄这样的文化名人真正的尊重，就是讲好他的故事，让其不断焕发新意，乃至让更多的人知道并喜欢他的故事、理解并认同他的精神追求。这是亵渎吗？明摆着是赤裸裸的尊重嘛。


        对神鬼无稽、娱乐戏谑的《聊斋志异》最好的传承方式是什么？就是不断以诚意的心态、不拘一格的形式去建构新的文本，以新鲜的嘴唇去讲述老的故事，从而为老故事注入新灵魂。

就像当年被人讥讽为亵渎经典后来却被奉为经典《大话西游》一样，在让蒲松龄成为捉妖神探这件事上，让人改成好色山贼的孙悟空明显不服——我的意思是，《神探蒲松龄》这样的新鲜尝试，对国产电影一度不振的奇幻片类型来说，其实非常值得鼓励，就此闯出一条改编传统文化IP的新路也未可知。于此杞人忧天者倒也不必庸人自扰，群众的眼睛是雪亮的，将一切交给市场和时间来判断就够了。


       对于至此还死守“名人讳”不放的同志，我只想请他去看一部美国电影《吸血鬼猎人林肯》，看看人家的国父是如何用小时候砍樱桃树的斧子，长大后狂劈吸血鬼脑子并拯救美利坚国运的。

从早年李翰祥版《倩女幽魂》的古朴持重，到徐克版的狷狂妖冶，从鲍方版《画皮》的幽森恐怖，到乌尔善版的东方奇幻大阵仗，再到这部成龙主演《神探蒲松龄》的东方新奇幻式合家欢（窃以为这是偷师迪斯尼的路子），《聊斋》的电影化探索从未停止过。这部色彩明亮、老少咸宜的新奇幻大片，集合了以往聊斋影片的优势（有心的观众还能在片中发现《画皮》《画壁》等聊斋名篇的元素和影子），以轻悬疑探案的方式进入故事，一路嬉笑怒骂欢欢乐乐，有动作，有喜剧，也有爱情和阴谋，还有充满奇思妙想的奇幻特效场景，观众在一路轻松中不断冒险，不知不觉间抵达有情人难成眷属，天地也为之变色的悲伤地核，最终在蒲松龄/观众的眼中，轰烈上演一场唯美纯净的化蝶之殇，一掬人生离场时的晶莹之泪。


钟楚曦重新演绎的聂小倩


      

      历史上的蒲松龄清苦一生，生前就是个默默无闻的教书先生（还是个没编制的家教），最长的时候在同一户主人家从四十岁到七十岁连续干了三十年，靠点磨嘴皮子的辛苦钱维持一家老小生计。辛劳了一天，每每夜深人静家人熟睡的时候，就是他信笔挥毫，神游八荒之时。面对世间丑恶横行、社会不公不义的蒲松龄，把自己比作落落寡欢的秋夜萤火虫，靠书写不登大雅的“怪力乱神”故事，抒发惩恶扬善的孤愤幽情（“松落落秋萤之火，魑魅争光”），超脱命运多舛之人生。（蒲松龄曾在写给友人韩樾依的信中抱怨：“仕途黑暗，公道不彰，非袖金输璧，不能自达于圣明。真令人愤气填膺，欲望望然哭向南山而去。”）


        巧的是电影《神探蒲松龄》中有类似的一幕，幽居兰若的聂小倩也喜欢在夜深之时，独倚寺中古木与秋萤戏舞，峨眉微蹙间，寄托的许是与自己的“造物主”一样的怅惘与怨叹。又或一肩承担入魔之苦的聂小倩、一往情深的书生宁采臣，本就都是蒲松龄的众多化身吧。


       看到这一幕，我会想，也许身处某个平行宇宙的蒲先生此刻正笔耕不辍，俄尔抬头，目光穿透此界的银幕，与自己想象中的人物深情对视；也许某个世界里的蒲松龄，面对的不是家徒四壁，冷案凝冰，而是迎来送往，高朋满座；也许在那个世界里，宁采臣从未路过兰若寺，从未遇到聂小倩，而是金榜高中，高马轻裘，儿孙绕膝，幸福终老，只是在他凝神沉思的片刻，或午夜梦回的时候，会无端瞥见一位美丽女子的身影，就像哗哗流淌的河水底下的一块青石，闪烁不定，变幻莫测，从另外一个世界照进他寂静的生活，她妖冶奔放，又幽怨沉静，犹如东方发白时，远方传来的暮鼓晨钟……


     阮经天演绎的宁采臣


  去世前一年的蒲松龄似乎已经看透人生，变得超逸旷达，回看自己的一生，他发出“架上书堆方是富，尊中酒满不为贫”的感叹（蒲松龄•排律《老乐》），也许他终于明了，自己虽惨淡一生，却必将青史留名——这样的形象倒是十分贴近成龙饰演的蒲松龄，自信、温暖、幽默、可爱。最后，能从这部别具一格的东方新奇幻影片《神探蒲松龄》中收获不同快乐的春节档观众，包括我，一起祝愿普天下的“穷书生”们都能一遂蒲老先生的心愿，早日过上佳人在室，青云有路的好日子吧。（完）



  


神探蒲松龄 (2019)

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神探蒲松龄/The Knight of Shadows: Between Yin and Yang(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/753159/blog/8071474/
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男人的一生应该是个谜。

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