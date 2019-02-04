春节档只求"哈哈哈"有意思？《飞驰人生》让你爆笑完被燃哭

除夕来临，在家葛优躺的各位是不是已经买了大年初一的电影票了？如果还没买，那就看下我给大家的建议。这大年初一这天十几部电影一齐上映，全家出动看电影老小都要照顾的话，看韩寒执导沈腾、黄景瑜、尹正等人主演的《飞驰人生》是个不错的选择。

电影在正式登陆院线之前，率先在全国开始了点映巡演活动，观众口碑反馈相当不错。最近又爆出电影大年初一预售票房过亿的新闻，可谓是今年春节档竞争的几部电影里最有卖相的一个。其实，春节档积累的长尾效应是一方面，电影本身的质量上乘才更加关键。

观众们最多的反馈就是，《飞驰人生》又好笑又励志，让你抱着大笑一场的心走进影院，却在没心没肺笑完之后产生了很多对自己的生活的感悟。不得不说，今年的春节档，赢家依然是韩寒。一则连续在春节档上映电影，韩寒的频率是平均两年一部，跟好莱坞商业导演的创作周期是一样的，但是故事却是全新的，说白了就是比拍系列电影的导演还不容易。二则电影本身的质量也是有目共睹的。从《乘风破浪》的持续发力到《飞驰人生》未映先热，观众高口碑反馈直接拉动片子的排片跟预售情况，是一流的商业电影乐见的局面，连带口碑跟票房也是正向增长。最后还有一个原因，那就是韩寒作为年少成名的作家，一路积攒下来的个人魅力，乐见寒式幽默的观众多以80、90后一代为主，而这一代，恰恰就是电影院里最坚实的票房贡献者，帮着韩寒吸收更多拥趸。

下面要说，为什么看完《飞驰人生》的观众会在爆笑之后留下对生活感悟的热泪。这恐怕就跟韩寒本人在电影里设下的精神符号有很多关系。电影的主线故事，以小人物张驰，一个前赛车手从沦落破败的大排档起步，向着重回车神而努力，去挑战新一代车神为结束。根本上来说，是个逆势杨帆的热血励志故事。曾经的热血、青春、中二、单纯如今都掩盖在主人公扮演者沈腾的中年油腻里，特别像人到中年发福的80后们，甚至包括韩寒自己。而努力、拼搏、不服输、不气馁，为了梦想拉下脸来求赞助这些表面笑嘻嘻，心里两行泪的操作，就是韩寒一直以来所倡导的，永恒不变的精神主题。可以说，这一主题永不过时。

的确，有人说越是励志的题材越爱卖惨，但是在韩寒这里并不是。众所周知，这是一个年少就已经成名的作家，一个靠针砭时弊写博客成为网络时代第一kol的男人。他的语言风趣，从他成名的那刻起，就注定刻印在他的身上，哪怕他要骂，亦或者是赞美，都得给观众夹杂几个寒式语言梗进去。看《飞驰人生》不会让你走出影院感觉丧丧的，反而会笑笑曾经那个丧丧的想不开的自己，然后重新来过。再者，韩寒这次还请来了全中国目前最会演喜剧的沈腾沈叔叔，想必各位观众哪怕一听到他的声音，就已经丹唇未启笑先闻了吧。整部电影被幽默热血燃情的氛围包裹，无疑是这个春节档最亮的一块招牌。这个大年初一先看《飞驰人生》总是不会错的。