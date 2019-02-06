《飞驰人生》：拐好每一个弯，才能起飞你的人生





韩寒导演的第三部作品《飞驰人生》已于2019年春节上映，早在2017年已凭《乘风破浪》跻身“十亿俱乐部”的他，这一次似乎把故事简化了，从导演处女作《后会无期》到《乘风破浪》再到《飞驰人生》，明显能感觉到故事人物的简化，作为导演的韩寒也明显越来越着重于讲故事本身。



作为第三部导演作品，又是面对如此多劲敌的春节档期，《飞驰人生》韩寒不仅是想玩的更大，更是想要一步一步的超越他自己。电影的故事回到了韩寒最得心应手的赛车道，也是最熟悉的赛车元素。在海拔4000米的新疆巴音布鲁克展开一场拉力赛实在让观众大开眼界，新疆的风景美，观众与男主角张驰一起在比赛的过程中感受刺激的气氛，春节档交出《飞驰人生》的成绩来，电影质感已然是国产片上的高水准之作。



《飞驰人生》讲话的故事很简单，沈腾饰演的落魄车神张驰决定重返车坛，他要重新赢一次比赛。极简的故事是非考验剧本和演员的演技的，沈腾将落魄车手张驰演出了一种执着，这是以往《夏洛特烦恼》、《西虹市首富》中不曾见到的。张驰被禁赛五年，这五年里，年轻一代车手林臻东已经称霸了整个赛车界。



原本以为黄景瑜扮演的林臻东会是此次《飞驰人生》中的最大反派，未曾想他竟然为了赢得比赛不惜下重金为自己的对手置办赛车、甚至同意为张驰拉赞助，这种好胜的年轻人可以说非常优秀了。韩寒把一个简单的没有反派的故事，竟拍出了热血励志的感觉，看到最后不禁被电影所感动。少年叛逆的韩寒，竟在自己的导演作品中如此循规蹈矩，令观众出乎意料。



张驰作为一位风光不再的中年赛车选手，出于对儿子的承诺，出于对自己青春逝去的不甘心，他发誓要赢一场比赛。这种少年的意气风发不免有些中二的热血，但配以沈腾精湛的演技，实在精彩。



俗话说：不怕少年多荒唐，最怕中年追梦想。《飞驰人生》的故事中，张驰这种的过气赛车手，在现实面对生活一次次打击时，遇到了不少令人啼笑皆非的事。这也是观众感到欢乐之处，摆个蛋炒饭的摊位，抠抠搜搜五年下来攒了三十万，这些钱不是小数目，但在烧钱的赛车比较面前，不值一提，连一台像样的赛车都整不出来。生活的重担面前，五斗米压倒了英雄汉，张驰拉赞助求帮忙，让观众们看到了世态炎凉。重回赛场，赢回尊严的决心，一直是张驰的决心，沈腾将这种执念演得极为精准到位。



为什么人到中年的张驰有如此强烈的欲望想要再赢一场比赛，因为年轻时意气风发的他留有遗憾。《飞驰人生》中没真正的反派，如果有反派，那便是中年人当下那索然无味的生活，以及被生活反复被捶打的过程。在脑海中模拟比赛三年，新疆巴音布鲁克的每一个拐弯都能了如执掌，这是什么，这是练功，这是专注。



曾经有学员问张驰，赛车怎么样才能赢？这仿佛是所有人对生活的疑惑，怎么样才能赢？答案是奉献。将自己所有的精力和时间奉献给自己热爱的事情上，全心全意的热爱，就是赢。



在去新疆巴音布鲁克的飞机上，张驰问儿子：“你准备好了吗，准备好起飞你的人生了吗？”其实是这个春节档对每一位观众的拷问，一年又一年，每一天都把日子过好，拐好每一个弯，才能真正拥有飞驰的人生啊。