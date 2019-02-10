网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>北京时光影迷会>>苏梅陪睡脱狱爆假《天衣无缝》惨不忍睹豆腐渣雷剧

苏梅陪睡脱狱爆假《天衣无缝》惨不忍睹豆腐渣雷剧

加入收藏

2019-2-10 15:59:36

 


以为《人民的名义》导演李路+《伪装者》编剧张勇，就能令群星云集《天衣无缝》精彩至极，没想到刚扫了几集，跳跃性超强剪辑与繁杂人物关系看着累眼睛，加上胡海峰、朱刚日旭、秦俊杰、陆毅不停在装腔作势去演戏，直接看得“懵逼”！不禁怒斥，“这TMD是啥玩意？”



我耐住性子，熬着看完这部“烧脑”谍战剧，惊呆了！雷爆了！不要说比败笔多多的《麻雀》《红蔷薇》，就连《面具》《脱身》这样虎头蛇尾谍战雷剧都比它强多了，典型靠堆砌明星圈钱的超级豆腐渣大忽悠，是可忍孰不可忍？



同《伪装者》《一触即发》相仿，《天衣无缝》也走悬疑+兄弟温情的模式。编导将《贵婉日记》小说中的不少支线都铺陈拉开，并通过多线交叉、闪回“戏中戏”，试图制造更宏大的架构、更悬疑的氛围、更烧脑的剧情，却惨败了。



因为剪辑叙事卡壳，贵婉直接被暗杀枪毙，资历群在死囚房，瞬间回忆穿越到以前列车救女一，加上资历平拿着魔术戏耍贵翼军门，上来出来一大堆记不住名字警察、高官、黑市军火交易商，使得人物登场得纷杂，叙事云山雾罩，很多人根本看不懂说的是啥。这不是《盗梦空间》那种“烧脑”，而是混乱失控！



大哥资历群明明是杀人死囚犯，瞬间被秦俊杰饰演资历平假扮医生救走，已经够扯。后面还强加出各种“逃狱”扯谈理由，啥贵翼不小心签字，啥资历群自己设局，啥要逃脱自己是共党卧底叛徒的嫌疑....说穿了，便是丢掉底线楞来。



陆毅或许《人民的名义》表演受质疑，这次演神秘高智商大反派，拼命像《线人》那样装酷装深沉，还丧失良心去暗杀自己妻子。偏偏剧本不佳、人设差，他看似心狠手辣、阴险狡诈，却总在关键时愚蠢丢人，让陆毅表演适得其反。



虽然陆毅、秦俊杰挂“头牌”，可是通篇看罢，胡海峰饰演贵翼戏最重，才是男一！这位刚正不阿的兵工署副署长，纠缠在亲情、爱情、信仰、争斗中，却总喜欢设局骗敌人上钩。他像靳东那样摆出“很高贵很傲慢”，脸谱化表演典型是流于表面。



“杀四门”案后，资历平将妞妞带到贵翼处，导致贵翼、小资、妞妞的互动戏码占据了大量的篇幅，后来吴越演董细妹也以家教保姆进来，都想凸显贵翼“女儿奴”的形象？偏偏大量过家家桥段“卖人设”刻意，叫人看着打瞌睡。



莫小棋饰演苏梅，全程查案、偷情、被捕、挨打、杀人、脱狱俱全，明显比女一号徐璐戏多。但苏梅人设很“乱”，身为中统卧底共党特务，瞬间被侦缉处抓获，愣找理由不说清自己也是国军。后面她当资历安未婚妻，还跟中统上司刘玉斌偷情，等于国军卧底自己机构，这种“卧卧底”爆假！



苏梅都目睹资氏兄弟阴谋暴露，她的喽啰都被瞬间枪杀，她居然不被毙，直接抓监狱变死刑犯。她还陪狱卒睡，让人捎信出去，就被贵翼轻松解救，你信吗？她剃一女秃子，先拿机枪秒杀资历安，后轻松带人开挂血洗侦缉处，其间一会儿有头发（戴头套？），一会儿光头，在狂撒狗血之余，彰显剪辑粗糙！



最大悬疑是“贵婉如何死？”由于宣传早透露陆毅是反派，加上中间小资跟贵翼聊天透露“大哥给你一个锦绣前程”，猜都猜到是她老公杀的，非搞谭凯、冯雷两个蓝衣社，拿狙击长枪出来臭显摆转移视线，再消失踪影，莫名其妙。



贵婉身为共党女特务，天天跟国军卧底老公睡一起，不直接抓审问？直接雪夜被狙击暗杀，她死后还有两大特务在死尸前聊天，再杀人掩埋罪证。大冬天商业街道枪杀两人，愣是没人看到没人管？太匪夷所思！丫当拍乌托邦末日科幻片啊？



朱刚日尧饰演资历安，身为上海警备司令部侦缉处二科科长，他就会表情浮夸地咆哮骂属下，霸占女特务。没事乱杀无辜、殴打弟弟，其余时间都在丢人现眼、欺软怕硬。



他身为特务高官，不仅被小资、贵翼等敌人耍得团团转，还因为购买黑市军火拖欠尾款，被街头直接被人挟持，嚷嚷着要债主扣留未婚妻，自己去取钱。他最后被苏梅机关枪打成烽火煤，这种反派比蠢驴还要蠢！



吴刚、吴秀波、许亚军、吴越、胡静、张凯丽等明星都来打酱油客串，全删或换其它人演不影响主线，赵樱子、刘威葳、张芷溪负责“人肉炸弹”或“送死”，则像编剧对巾帼女英豪的悲剧透出怜悯心。



最瞠目结舌是丁海峰饰演警察局高官兼中统大特务刘玉斌，带着国军武警监听半天刘一凡，再拿着枪围剿，随便就被毁容女抓住玉石俱焚，毫无可信度！



真不能容忍是贵翼屡设局，让小资与父亲跪地“决斗”，假装老爸受伤，好让共军的伤员偷梁换柱。贵翼还在众目睽睽之下率军被子弹扫死，然后他死尸站起身来，非说已经“掉包”了特派员，这是“骗局”？把观众智商不当智商？



大反派资历群在别墅以为胜利，“死而复生”贵翼、小资不带士兵去围剿，哥俩则分别先上去拜访，顺带侃大山，为说教而说教，无非是批判对方虚伪、人性泯灭、道德沦丧、主义差。双方迟迟不动手，为啥？等后者醒悟了，自杀....



没亮点吗？贵翼跟小资、文四溢对话中，频繁说出“势力不等于实力”、“特权不是用来插队的”等金句，台词时不时文绉绉引经据典，都让人惊喜。剧中，国共两大革命党搞暗杀、人肉炸弹、陷害、偷窃，露西、朱惠儿、方一凡等革命红颜放弃财富、家人、情感，笑着赴死，则让“革命信仰”变很恐怖！



徐璐饰演贵婉在对资历平说出自己身份后，满不在乎、隐忍决绝地转身登上高山台阶，我却看着浑身起鸡皮疙瘩。毕竟那长镜头远景中，象征着她越走越高的“革命大道”简直是铤而走险、危险猛增、非人道，她早注定是牺牲的炮灰！



“谍战剧+政治正确”是国剧的短板，但根本都是：剧情曲折，悬疑为王。可纵观《天衣无缝》呢？圈套漏洞百出，悬疑张力不足，各种逻辑混乱，人物转变与行为离谱，通篇突兀儿戏太多，还非装出大格局民国上海滩题材的谍战巨制，每每闪回灌水拉长篇幅，乌七八糟。



这是我近年看过阵容最大，期待度最高，团队名气最牛，同样也是落差最大的灌水雷剧，无愧2019年开年国剧中的最臭豆腐渣工程！说是“天衣无缝”，实则漏洞百出，应改名《天雷无缝》！《人民的名义》导演李路+《伪装者》编剧张勇团队理应反省!

所以我现在有理由严重怀疑后面热播的《秋蝉》《绝密者》《猎隼》《隐秘而伟大》等所谓“烧脑”谍战大剧，里面还藏有更恐怖的绝世大雷剧。



天衣无缝 (2019)

影评(13)

收藏(4)

天衣无缝(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/107143/blog/8072121/
--------------------
微信公众帐号seafans-movie

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
北京时光影迷会 12121

RSS订阅

北京时光影迷会

274282名成员15250个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 