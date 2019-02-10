苏梅陪睡脱狱爆假《天衣无缝》惨不忍睹豆腐渣雷剧





以为《人民的名义》导演李路+《伪装者》编剧张勇，就能令群星云集《天衣无缝》精彩至极，没想到刚扫了几集，跳跃性超强剪辑与繁杂人物关系看着累眼睛，加上胡海峰、朱刚日旭、秦俊杰、陆毅不停在装腔作势去演戏，直接看得“懵逼”！不禁怒斥，“这TMD是啥玩意？”









我耐住性子，熬着看完这部“烧脑”谍战剧，惊呆了！雷爆了！不要说比败笔多多的《麻雀》《红蔷薇》，就连《面具》《脱身》这样虎头蛇尾谍战雷剧都比它强多了，典型靠堆砌明星圈钱的超级豆腐渣大忽悠，是可忍孰不可忍？









同《伪装者》《一触即发》相仿，《天衣无缝》也走悬疑+兄弟温情的模式。编导将《贵婉日记》小说中的不少支线都铺陈拉开，并通过多线交叉、闪回“戏中戏”，试图制造更宏大的架构、更悬疑的氛围、更烧脑的剧情，却惨败了。









因为剪辑叙事卡壳，贵婉直接被暗杀枪毙，资历群在死囚房，瞬间回忆穿越到以前列车救女一，加上资历平拿着魔术戏耍贵翼军门，上来出来一大堆记不住名字警察、高官、黑市军火交易商，使得人物登场得纷杂，叙事云山雾罩，很多人根本看不懂说的是啥。这不是《盗梦空间》那种“烧脑”，而是混乱失控！









大哥资历群明明是杀人死囚犯，瞬间被秦俊杰饰演资历平假扮医生救走，已经够扯。后面还强加出各种“逃狱”扯谈理由，啥贵翼不小心签字，啥资历群自己设局，啥要逃脱自己是共党卧底叛徒的嫌疑....说穿了，便是丢掉底线楞来。









陆毅或许《人民的名义》表演受质疑，这次演神秘高智商大反派，拼命像《线人》那样装酷装深沉，还丧失良心去暗杀自己妻子。偏偏剧本不佳、人设差，他看似心狠手辣、阴险狡诈，却总在关键时愚蠢丢人，让陆毅表演适得其反。









虽然陆毅、秦俊杰挂“头牌”，可是通篇看罢，胡海峰饰演贵翼戏最重，才是男一！这位刚正不阿的兵工署副署长，纠缠在亲情、爱情、信仰、争斗中，却总喜欢设局骗敌人上钩。他像靳东那样摆出“很高贵很傲慢”，脸谱化表演典型是流于表面。









“杀四门”案后，资历平将妞妞带到贵翼处，导致贵翼、小资、妞妞的互动戏码占据了大量的篇幅，后来吴越演董细妹也以家教保姆进来，都想凸显贵翼“女儿奴”的形象？偏偏大量过家家桥段“卖人设”刻意，叫人看着打瞌睡。









莫小棋饰演苏梅，全程查案、偷情、被捕、挨打、杀人、脱狱俱全，明显比女一号徐璐戏多。但苏梅人设很“乱”，身为中统卧底共党特务，瞬间被侦缉处抓获，愣找理由不说清自己也是国军。后面她当资历安未婚妻，还跟中统上司刘玉斌偷情，等于国军卧底自己机构，这种“卧卧底”爆假！









苏梅都目睹资氏兄弟阴谋暴露，她的喽啰都被瞬间枪杀，她居然不被毙，直接抓监狱变死刑犯。她还陪狱卒睡，让人捎信出去，就被贵翼轻松解救，你信吗？她剃一女秃子，先拿机枪秒杀资历安，后轻松带人开挂血洗侦缉处，其间一会儿有头发（戴头套？），一会儿光头，在狂撒狗血之余，彰显剪辑粗糙！









最大悬疑是“贵婉如何死？”由于宣传早透露陆毅是反派，加上中间小资跟贵翼聊天透露“大哥给你一个锦绣前程”，猜都猜到是她老公杀的，非搞谭凯、冯雷两个蓝衣社，拿狙击长枪出来臭显摆转移视线，再消失踪影，莫名其妙。









贵婉身为共党女特务，天天跟国军卧底老公睡一起，不直接抓审问？直接雪夜被狙击暗杀，她死后还有两大特务在死尸前聊天，再杀人掩埋罪证。大冬天商业街道枪杀两人，愣是没人看到没人管？太匪夷所思！丫当拍乌托邦末日科幻片啊？









朱刚日尧饰演资历安，身为上海警备司令部侦缉处二科科长，他就会表情浮夸地咆哮骂属下，霸占女特务。没事乱杀无辜、殴打弟弟，其余时间都在丢人现眼、欺软怕硬。









他身为特务高官，不仅被小资、贵翼等敌人耍得团团转，还因为购买黑市军火拖欠尾款，被街头直接被人挟持，嚷嚷着要债主扣留未婚妻，自己去取钱。他最后被苏梅机关枪打成烽火煤，这种反派比蠢驴还要蠢！









吴刚、吴秀波、许亚军、吴越、胡静、张凯丽等明星都来打酱油客串，全删或换其它人演不影响主线，赵樱子、刘威葳、张芷溪负责“人肉炸弹”或“送死”，则像编剧对巾帼女英豪的悲剧透出怜悯心。









最瞠目结舌是丁海峰饰演警察局高官兼中统大特务刘玉斌，带着国军武警监听半天刘一凡，再拿着枪围剿，随便就被毁容女抓住玉石俱焚，毫无可信度！









真不能容忍是贵翼屡设局，让小资与父亲跪地“决斗”，假装老爸受伤，好让共军的伤员偷梁换柱。贵翼还在众目睽睽之下率军被子弹扫死，然后他死尸站起身来，非说已经“掉包”了特派员，这是“骗局”？把观众智商不当智商？









大反派资历群在别墅以为胜利，“死而复生”贵翼、小资不带士兵去围剿，哥俩则分别先上去拜访，顺带侃大山，为说教而说教，无非是批判对方虚伪、人性泯灭、道德沦丧、主义差。双方迟迟不动手，为啥？等后者醒悟了，自杀....









没亮点吗？贵翼跟小资、文四溢对话中，频繁说出“势力不等于实力”、“特权不是用来插队的”等金句，台词时不时文绉绉引经据典，都让人惊喜。剧中，国共两大革命党搞暗杀、人肉炸弹、陷害、偷窃，露西、朱惠儿、方一凡等革命红颜放弃财富、家人、情感，笑着赴死，则让“革命信仰”变很恐怖！









徐璐饰演贵婉在对资历平说出自己身份后，满不在乎、隐忍决绝地转身登上高山台阶，我却看着浑身起鸡皮疙瘩。毕竟那长镜头远景中，象征着她越走越高的“革命大道”简直是铤而走险、危险猛增、非人道，她早注定是牺牲的炮灰！









“谍战剧+政治正确”是国剧的短板，但根本都是：剧情曲折，悬疑为王。可纵观《天衣无缝》呢？圈套漏洞百出，悬疑张力不足，各种逻辑混乱，人物转变与行为离谱，通篇突兀儿戏太多，还非装出大格局民国上海滩题材的谍战巨制，每每闪回灌水拉长篇幅，乌七八糟。









这是我近年看过阵容最大，期待度最高，团队名气最牛，同样也是落差最大的灌水雷剧，无愧2019年开年国剧中的最臭豆腐渣工程！说是“天衣无缝”，实则漏洞百出，应改名《天雷无缝》！《人民的名义》导演李路+《伪装者》编剧张勇团队理应反省!

所以我现在有理由严重怀疑后面热播的《秋蝉》《绝密者》《猎隼》《隐秘而伟大》等所谓“烧脑”谍战大剧，里面还藏有更恐怖的绝世大雷剧。



