网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>北京时光影迷会>>《神探蒲松龄》凭啥挖掘出钟楚曦烈焰般感人痴情？

《神探蒲松龄》凭啥挖掘出钟楚曦烈焰般感人痴情？

加入收藏

2019-2-11 22:51:59

《神探蒲松龄》凭啥挖掘出钟楚曦烈焰般感人痴情？


没想到《神探蒲松龄》中的钟楚曦，给我带来比《芳华》还要大的感动，真有点所料未及。在这部春节档唯一魔幻巨制新片中，特效已经做到足够宏大炫酷，国际巨星成龙大哥当仁不让是男主角，四大萌妖各有特色与搞笑，适合孩子们喜欢。



《神探蒲松龄》凭啥挖掘出钟楚曦烈焰般感人痴情？


反而在宁采臣、聂小倩那段人妖情缘，则负责吸引成年人观众。这里要重点表扬钟楚曦饰演聂小倩，她虽是妖艳动人，却心机颇深、亦正亦邪，永远让人捉摸不透，所以构成很多人观影的驱动力。我认为这是编剧导演和演员，三方面齐心协力才有的惊艳。


《神探蒲松龄》凭啥挖掘出钟楚曦烈焰般感人痴情？


首先，天生丽质的钟楚曦，本就有先天优势，没想到她的古装扮相让人觉得非常惊艳，只见她一袭红衣，眉眼分明，红唇热情似火，宛若九天仙女下凡，这是她适合聂小倩的重要缘故。


《神探蒲松龄》凭啥挖掘出钟楚曦烈焰般感人痴情？


其次，“人”与“妖”两层世界的并存关系，可以是魑魅魍魉的惊悚体，也可以是天马行空的浪漫体，注定有诱惑、侵占、危险、挣扎！那么《聊斋志异》和《倩女幽魂》成功都在于聂小倩、宁采臣、燕赤霞那复杂爱恨情仇，所以《神探蒲松龄》再让经典“人妖恋”进行水到渠成的纠结，身为绝对女一号的钟楚曦势必成为一大亮点！这是剧情、人设、IP经典还原的。


《神探蒲松龄》凭啥挖掘出钟楚曦烈焰般感人痴情？

并不是所有女妖怪都被盖章是公害，本片对聂小倩、宁采臣、燕赤霞的人物设定做了很大变动，但没有改变是“人妖虐恋”的本质。


《神探蒲松龄》凭啥挖掘出钟楚曦烈焰般感人痴情？


在宁采臣回忆的东方壁画风格动画中，误入妖途的聂小倩源于一个“情”字。人而妖、妖而人、生而死、死而生的浓烈情感，带有一种此恨绵绵无绝期的执念，很容易打动女性和情侣观众的柔弱心灵！


《神探蒲松龄》凭啥挖掘出钟楚曦烈焰般感人痴情？

本片大结局是阴阳判的毁灭，这是类似“预备地狱”的所在地，高塔林立、火焰炽烈，地基却半实半虚，聂小倩被囚禁于此，宁采臣和蒲松龄等人则各怀鬼胎杀到，特效场景既很壮观前卫，又让人对钟楚曦饰演女一号，勾起巨大的悬念，她能否跟心上人重聚？



《神探蒲松龄》凭啥挖掘出钟楚曦烈焰般感人痴情？

燕赤霞要取出聂小倩的妖丹、换自己为妖，聂小倩宁可牺牲自己、也要保全宁采臣，还能让“地狱”与“人间”免除灾祸，生与死、爱与恨、情和义全夹杂在一起。重新让《神探蒲松龄》回到因爱生恨、徒生哀怨的永恒主题，就这么一位薄命红颜误入歧途，一念天堂，一念地狱，能否得到救赎？


《神探蒲松龄》凭啥挖掘出钟楚曦烈焰般感人痴情？


个人认为钟楚曦在《神探蒲松龄》中表演是让人刮目相看的，她想方设法保持妖艳与哀怨女妖形态，内心却纠结在欲望、人性、爱情，但她不知道牺牲自己，成为妖怪，反而害更多人，所以越陷越深。我喜欢她痛不欲生眼神，还有翩翩起舞的惊鸿一瞥，永远那么勃然心动。


《神探蒲松龄》凭啥挖掘出钟楚曦烈焰般感人痴情？


东方故事的“IP资源库”根基何其深厚，《神探蒲松龄》做到一次尝试，就已让《芳华》中钟楚曦焕然全新，真不俗。相信对于后来电影人来说，挖掘出题材和演员更多潜力，绝对是有帮助。



《神探蒲松龄》凭啥挖掘出钟楚曦烈焰般感人痴情？


在蒲松龄笔下，永远是恢诡谲怪的狐鬼妖异的世界，但民间传说里永远流传是凄美爱情故事。回看聂小倩与宁采臣，缘也好，孽也罢，一念温柔良善，却离开平生挚爱，变妖入魔；一念邪魅贪欲，却徘徊在寂寞边，回不去的从前，到头来，情已逝，转瞬已千年！


《神探蒲松龄》凭啥挖掘出钟楚曦烈焰般感人痴情？


6.0 

神探蒲松龄 (2019)

影评(48)

收藏(220)

神探蒲松龄/The Knight of Shadows: Between Yin and Yang(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/107143/blog/8072224/
--------------------
微信公众帐号seafans-movie

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
北京时光影迷会 12121

RSS订阅

北京时光影迷会

274308名成员15256个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 