《神探蒲松龄》凭啥挖掘出钟楚曦烈焰般感人痴情？





没想到《神探蒲松龄》中的钟楚曦，给我带来比《芳华》还要大的感动，真有点所料未及。在这部春节档唯一魔幻巨制新片中，特效已经做到足够宏大炫酷，国际巨星成龙大哥当仁不让是男主角，四大萌妖各有特色与搞笑，适合孩子们喜欢。













反而在宁采臣、聂小倩那段人妖情缘，则负责吸引成年人观众。这里要重点表扬钟楚曦饰演聂小倩，她虽是妖艳动人，却心机颇深、亦正亦邪，永远让人捉摸不透，所以构成很多人观影的驱动力。我认为这是编剧导演和演员，三方面齐心协力才有的惊艳。









首先，天生丽质的钟楚曦，本就有先天优势，没想到她的古装扮相让人觉得非常惊艳，只见她一袭红衣，眉眼分明，红唇热情似火，宛若九天仙女下凡，这是她适合聂小倩的重要缘故。









其次，“人”与“妖”两层世界的并存关系，可以是魑魅魍魉的惊悚体，也可以是天马行空的浪漫体，注定有诱惑、侵占、危险、挣扎！那么《聊斋志异》和《倩女幽魂》成功都在于聂小倩、宁采臣、燕赤霞那复杂爱恨情仇，所以《神探蒲松龄》再让经典“人妖恋”进行水到渠成的纠结，身为绝对女一号的钟楚曦势必成为一大亮点！这是剧情、人设、IP经典还原的。













并不是所有女妖怪都被盖章是公害，本片对聂小倩、宁采臣、燕赤霞的人物设定做了很大变动，但没有改变是“人妖虐恋”的本质。









在宁采臣回忆的东方壁画风格动画中，误入妖途的聂小倩源于一个“情”字。人而妖、妖而人、生而死、死而生的浓烈情感，带有一种此恨绵绵无绝期的执念，很容易打动女性和情侣观众的柔弱心灵！













本片大结局是阴阳判的毁灭，这是类似“预备地狱”的所在地，高塔林立、火焰炽烈，地基却半实半虚，聂小倩被囚禁于此，宁采臣和蒲松龄等人则各怀鬼胎杀到，特效场景既很壮观前卫，又让人对钟楚曦饰演女一号，勾起巨大的悬念，她能否跟心上人重聚？

















燕赤霞要取出聂小倩的妖丹、换自己为妖，聂小倩宁可牺牲自己、也要保全宁采臣，还能让“地狱”与“人间”免除灾祸，生与死、爱与恨、情和义全夹杂在一起。重新让《神探蒲松龄》回到因爱生恨、徒生哀怨的永恒主题，就这么一位薄命红颜误入歧途，一念天堂，一念地狱，能否得到救赎？









个人认为钟楚曦在《神探蒲松龄》中表演是让人刮目相看的，她想方设法保持妖艳与哀怨女妖形态，内心却纠结在欲望、人性、爱情，但她不知道牺牲自己，成为妖怪，反而害更多人，所以越陷越深。我喜欢她痛不欲生眼神，还有翩翩起舞的惊鸿一瞥，永远那么勃然心动。









东方故事的“IP资源库”根基何其深厚，《神探蒲松龄》做到一次尝试，就已让《芳华》中钟楚曦焕然全新，真不俗。相信对于后来电影人来说，挖掘出题材和演员更多潜力，绝对是有帮助。













在蒲松龄笔下，永远是恢诡谲怪的狐鬼妖异的世界，但民间传说里永远流传是凄美爱情故事。回看聂小倩与宁采臣，缘也好，孽也罢，一念温柔良善，却离开平生挚爱，变妖入魔；一念邪魅贪欲，却徘徊在寂寞边，回不去的从前，到头来，情已逝，转瞬已千年！



