央视开年大戏《刘家媳妇》刘银银一次沉淀惊艳绽放









刘银银，中国内地女演员，潇湘影视传媒签约艺人。她曾主演的影视作品有：电影《八座城池》《非常绑架》《超自然事件之坠龙事件》，电视剧《刘家媳妇》《遍地书香》，网剧《异能家庭》《电竞纪元》《脑大洞开》等。她凭高颜值的靓丽外表、精湛出众的演技而备受瞩目，成为新生代实力派女演员。

2月12日，由刘银银主演的央视开年大戏《刘家媳妇》在CCTV-8正式开播，并拿下了收视率第一的好成绩。在她闲暇之余，接受了我们的独家访问。









《刘家媳妇》以新农村妇女坚韧生存、顽强发展的曲折道路为中心，以三朵（闫学晶 饰）、邝玲（刘银银 饰）和刘大海（吴其江 饰）三人的爱情婚姻为主线，讲述了新农村、新女性和新风貌的故事。刘银银在《刘家媳妇》里饰演女二号富家女邝玲，是男主角大海的女朋友，心地善良，在爱情遭遇挫折后依然不计前嫌帮助“情敌”三朵度过难关。





其实“邝玲”这个角色在筹备阶段导演和制片方前后备选了十几个有实力的演员，可谓精心挑选。临开机时都还没最终确定该角色的人选。新人演员刘银银由于对邝玲这个角色的人物设定、分析、剧情理解的认真和执着感动了导演和制片方，最终呈现出一个完美的“邝玲”。刘银银也对导演和制片方给予作为新人的她这次难得的机会深表感激。









刘银银称“这次与闫学晶、吴其江、张洪杰等前辈们合作得非常愉快。他们不管在戏中和生活中对我的帮助都很大，学习了前辈们是如何更好的塑造和诠释剧中的角色。真的很感谢他们，祝他们在人生中和演艺生涯中一帆风顺。”





对于该剧的黄力加导演，刘银银更是称赞有加：“他让我对表演有了新的认知，发现塑造角色人物的喜怒哀乐不仅仅是通过肢体动作、语言、表情、眼神的传递。更多的是要如何走进剧中人物的内心，成为真正剧中的那个人。出演新的角色都会有新的体会，也会对自己的表演做一个总结，一点一点的吸取经验，让自己慢慢的成长和突破，能更好的诠释每一个新的角色。”









每一次的表演机会刘银银都特别珍惜，哪怕只是一面之缘，她都给别人留下了很深刻的印象。2015年拍摄的喜剧电影《非常绑架》让她正式进入影视圈。





对于表演的认识，她觉得“表演来源于生活，而高于生活。每个角色不单单只是走心而已，还要懂得去表达，去给人物进行设定。太过于外化的表演是不行的，导致一直处于一个节奏里，反而让角色看起来浮躁，没有高低起伏。我们要说出台词后面所要表达的意思和目的。”足以看出这个90后的姑娘对表演的热爱和认知已经达到了一定的高度。









对于新年的工作计划，刘银银称目前主要拍摄的都市题材较多，希望有机会可以接触一些古装或者民国类的作品，新签约的经纪公司潇湘影视传媒也在积极给自己量身打造新的角色，但不管什么题材什么角色，自己都会全力以赴。



