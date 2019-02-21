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《阿丽塔》抛弃绝望末世！爽爆酷炫最美女机械人

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2019-2-21 13:07:15


《阿丽塔》抛弃血淋淋末世！爽爆酷炫最美女机械人


改编自日本漫画家木城雪户的漫画原著《铳梦》的20世纪福斯新片《阿丽塔：战斗天使》无疑是近期最火的好莱坞新片，监制编剧詹姆斯·卡梅隆+罗伯特·罗德里格兹没辜负期望。秉承了《罪恶之城》+《终结者》风格，抛弃了原著绝望末日感觉，相反拍了一部炫酷到最大限度的爽片！


《阿丽塔》抛弃血淋淋末世！爽爆酷炫最美女机械人


拟人机器女孩寻找自我的成长故事，虽是日本原著故事，但你能明显找到《全面回忆》《终结者》等经典好莱坞大片的影子。就如克里斯托弗·瓦尔兹饰演的医生依德，在诺大的沙漠荒原废弃厂游走，捡到仅存一半身躯的机械少女捡来改装，取名“阿丽塔”。女一萌态靓丽面容，包括那双半张脸大的明眸，从始至终传递细感情，飘逸发丝与细腻表情，都是CG和动作捕捉技术杰作，简直每帧都在烧钱！

 


《阿丽塔》抛弃血淋淋末世！爽爆酷炫最美女机械人


对于钢铁城各种黑暗面刻画，26世纪的钢铁城，钢铁城鳞次节比的街道，各种人类、半人半机械人，大家都在弱肉强食，秉承了《罪恶之城》的暗黑风格；而天空之城撒冷，则是人类阶级最高层，最高统治者利欲熏心、滥杀无辜，则有点像宫崎骏+《第九区》+漫威混合体，非常有末世寓言的味道。


《阿丽塔》抛弃血淋淋末世！爽爆酷炫最美女机械人


瓦叔饰演思念女儿的温情爸爸，为人父担忧女儿安危，又望女成凤，还是赏金猎人；基恩·约翰逊饰演雨果，既是阿丽塔心仪恋人，还私下偷取合成人的脊柱卖钱，两位男人勾起了女一号的复杂情感线。所以亲情与爱情同样也在《阿丽塔》中占了很大比重，很多地方都能感人催泪，极不容易！



《阿丽塔》抛弃血淋淋末世！爽爆酷炫最美女机械人


小女孩的不经世事，转变成坚毅勇敢女战士，不仅是简单升级打怪，还有她在寻找“我是谁”道路上觉醒，包括敌人威胁与逼迫，都水到渠成做到绝佳。例如她跟踪养父，突然出现三个机器再造坏蛋，被迫大打出手，跳跃躲闪间，回忆一点一滴昔日往事，每次情景跳跃和回来都很精巧。


 


《阿丽塔》抛弃血淋淋末世！爽爆酷炫最美女机械人

 

每场格斗重头戏而且极为考验3D制作的，这点《阿丽塔》融合东方武术与金属科幻质感，拍摄技巧也更有力道与想象力。狂战士的身体更是运用了2700部件组装，他发出一大堆金属暗器，每次疯狂攻击，眼花缭乱。




《阿丽塔》抛弃血淋淋末世！爽爆酷炫最美女机械人


阿丽塔带着巨大金属头盔，在热血的大赛面对各路改造机器敌人，女一沦为对手屠杀猎物，赛道顺变修罗场。她极速变化着闪躲，不断腾空跃起，飞速还击与秒杀对手，每个动作都流畅且致命，绝对比《海王》意大利追逐更炫酷。况且从赛场内打到外面管道上，对手、场景、招数、特效不同变化，跑酷追逐厮杀也更为震撼，干脆叫人看着目瞪口呆。


《阿丽塔》抛弃血淋淋末世！爽爆酷炫最美女机械人


虽是俗套故事，却跌宕起伏反转多，很多意想不到的惊喜。就像女一揣着男一脑袋，还藏着神秘输血管；高傲的赏金猎人扎潘，邪恶陷害去追杀；詹妮弗·康纳利饰演同样也是机器人医生的依德前妻雪琳，心存怜悯想退出组织，反惨遭肢解；女一水下找到废弃机器躯体，如何换上；男一在通往撒冷道路，等到阿丽塔追随，结果被巨大齿轮搅碎身体.....这些都很彰显编剧不俗功力。


《阿丽塔》抛弃血淋淋末世！爽爆酷炫最美女机械人


在维塔工作室使用的磁盘空间是《阿凡达》的3倍、全公司有近800人投入该项目、动用三万台电脑进行运算制作、团队对特效场景渲染时间总计为4.32亿小时。这片是技术革命，同时也是剧本扎实的经典，寻找自我接地气的剧情更让人有共鸣，唯一遗憾是留一个续集尾巴，希望续集不要像《哈利波特》那样越拍越透支超级IP！


这绝对是货真价实的科幻经典大片，炫技很理智，男一摔死前被女一牵住的煽情，很像《泰坦尼克号》那种感觉。我认为卡梅隆+小罗导演这样有匠心的神人组合《阿丽塔》，绝对还是能让多数科幻电影爱好者，再次翘出大拇指的！

7.5 

阿丽塔：战斗天使 (2019)

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