《下一任：前任》专治各种自杀式单身

当下的网络有一个流行词叫“自杀式单身”，通常处于这种状态的女性较多，形容那种憧憬爱情，但从不主动为爱情采取行动的行为。其实就在我们身边，不难发现这种“自杀式单身”的朋友大有人在。他们要么一直单身，要么经历一段短暂的恋爱后继续固执的保持单身，极少主动地去扩展自己的社交范围，不愿意主动去结交新的朋友，但其实在他们内心深处，比任何人都渴望拥有爱情。









由陈鸿仪、邱晧洲执导，郭采洁、郑恺、李东学、谢依霖、刘心悠、邱欣怡、蓝心湄联袂主演，李荣浩特别出演的爱情片《下一任：前任》与早前上映的《前任攻略》系列不仅电影片名上有区别，故事内容更是截然不同。









《下一任：前任》电影不再是直男视角阐述故事，而是通过主人翁林心恬的三段情感经历，将一个内心缺乏安全感的女孩的故事和盘托出，给了自杀式单身人群一次有效的治愈。

纵使举案齐眉，到底意难平





从小遭遇家庭破碎的林心恬，总有一种将现任变前任的超能力。在阴差阳错中，从少女时代一再错过自己的男神黄克群，但也在这阴差阳错中，答应了追求自己的大学同学。与同学谈了三年的恋爱，眼见要步入婚姻，却还是分了手。这当中分手的原因大概是不甘心，不甘心就这样把自己的一生交付给一个自己不爱的人。













其实要女人嫁给一个自己不爱的人，不难，难的是要爱上这个人。不爱就是不爱，青年男女们遇到这个问题的绝不在少数。早在《红楼梦》中，已将这种关系阐述明了：宝玉宝钗成婚之后，即使宝钗克尽淑妇之职，但是宝玉心头最爱的人，到底还是黛玉。这个时候的宝钗，自然心中有郁郁难平之慨。回头再想，宝玉心中又何尝不郁闷呢？













电影《下一任：前任》中，林心恬再三犹豫之下，终于还是将这种恋情结束。年轻时，人们结束一段感情，总是比开始一段感情要更勇敢一些。

放过别人，其实是放过自己

一个偶然的机会，女主林心恬结识了完美情人吾川，郑恺饰演的吾川极尽痞气，却是男人不坏女人不爱的典型男友。坏坏的吾川一顿甜蜜攻势猛如虎，林心恬很快坠入了爱河，终于投入另一段感情的她，逐步忘却了自己的初恋。













林心恬和吾川在一起的过程，可以说是来得快去得也快。生活中有些人就是这样，他们适合谈恋爱，却不适合结婚，吾川就属于这样的人。与吾川分手后的林心恬，表现出了羞愤、伤心，令人心碎。郭采洁在公园里出演的那一场哭戏，看得观众特别揪心。离开前，林心恬愤怒地说：“我是不会跟你离婚的，因为我不想让你好过！”













相信很大一部分青年女性都经历过这种阶段，毕竟能和自己初恋修成正果的概率微乎其微，绝大部分人嫁的，也非自己的初恋。然而也有一部分女青年，在分手时说过同样赌气的话，“因为我的不幸是你造成的，你将来也别想过得幸福……”诸如此类的话，最终还是被忘却了，倘使往后能过得幸福，首要还是放下怨恨去生活。最终林心恬主动和吾川离婚了，这一举动是放过别人，更是在放过自己。













爱的勇气，专治自杀式单身

兜兜转转，回到老家的林心恬再次遇到自己高中时代的男神黄克群。这一次，她已经缺乏之前那种爱别人的勇气。因为她开始相信自己是“得罪”了爱神的人，她把自己一路坎坷的情路归结到命运。此时林心恬的心态明显已经是受伤女性的普遍心理：年纪大了，再动心时，本能的会感到害怕，因为害怕会再受到伤害。













前任代表着过去，放不下过去就很难更好的迎接未来，但如果最初的那一段感情，从来没有展开过，可能是最为美好的。往后余生，如果重新拥抱最初最美好的这一段感情，会有好的结局吗？命运给林心恬的考验在于，她是否勇气承担这一段感情。













不要因为害怕受伤而拒绝恋爱，爱人的勇气和爱人的能力，同样重要。一再错过的林心恬和黄克群，再次遇见，再次错过，最终爱情的命运还是掌握在自己手中。相信爱情的命运总没有错，但是绝不能那么快就认命。













5月1日上映的《下一任：前任》用流畅的节奏将林心恬的三段感情呈现给观众，同时，也将以林心恬为代表的女青年心理状态展现出来。单身不可怕，最怕的是再也没有爱的勇气和爱的能力。懂得把握机会，勇敢追求下一段感情，才是治愈自杀式单身的良剂啊。







