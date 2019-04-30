网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>北京时光影迷会>>嫁了耿墨池又如何？祁树礼才是白考儿的终身羁绊

嫁了耿墨池又如何？祁树礼才是白考儿的终身羁绊

加入收藏

2019-4-30 17:08:18

当我们看到生活中有一对情侣发生争执时，是否有经历过羡慕对方的想法呢？由东阳青雨传媒、佟悦名新、紫金联盟联合出品的《如果可以这样爱》剧集中，保剑锋扮演的祁树礼就是这样一个惹怒对方，然后羡慕对方吵架的人……




正所谓“情到浓时情转薄”，在爱情的世界，充满太多的未知、甜美、苦涩……太多事已经沧海桑田，好多人已经相忘江湖，不过最近在看《如果可以这样爱》时，白考儿在面对耿墨池、祁树礼两位追求者，她那种复杂多变的情感纠结，却多少令女性观众们引起共鸣。




剧集侧重于三个人纠缠不休的虐恋，情感之路坎坷与纠缠，越加吸引人看。剧中人物的爱恨纠葛，简直是汇集纯爱、浓爱、伤情、暖爱的高度浓缩的爱。46集的篇幅，没有废戏，没有注水，快速推进，难怪收视率破1，非常懂观众追剧心理！




丈夫离奇过世的打击后，刘诗诗饰演怼天怼地、脾气火爆的女主播白考儿，没想到生命中遇见耿墨池、祁树礼这两个男人后，她享尽了百般宠爱，也遭遇了许多的烦恼甚至伤痛。




白考儿对这两个男人的矛盾、误解有多深，之后的依恋、柔情就有多甜。在她陷入左右为难地步的同时，作为观众同样难以取舍，目前该剧播到25集，考儿已与耿墨池结婚，但面对祁树礼搬迁至隔壁的狂热追求，三个人的感情走向还不知如何发展。




作为观众，个人更支持祁树礼，保剑锋饰演的这个角色不仅展现了成熟男人的魅力，更有着青年男子的纯情。当他搬至耿墨池、白考儿家的隔壁，一边激怒对方，一边在心底黯然神伤：“考儿，我多么希望现在和你吵架的那个人，是我。“仅是这一份酸楚，就能贱贱戳中了多少暗恋者的内心？




佟大为饰演钢琴家的耿墨池，以满腔的热忱与深情，不断同白考儿在风雨中跌跌撞撞。性格理念不合，外界舆论的压力，各自原配死去的心结，都是他们情感之路的绊脚石。有时候性格相似的人相爱容易，但相处下来其实是两败俱伤的。尤其是像耿墨池和白考儿这样两个都强势的人。




这个时候，祁树礼的存在，让有着强烈"独占欲"的耿墨池，争风吃醋是在所难免。目前24集中，耿墨池对祁树礼恨之入骨，已经开始企图用财力打倒祁树礼，收购对方的公司，而祁树礼也开始了反收购行动。在这一场所难解难分的决战中，可能他们自己都分不清楚是为了爱，还是为了好胜？




不同于耿墨池的小心翼翼，祁树礼从不隐藏内心的表达，他儒雅的笑容，浑身散发着亦正亦邪的气质，还以霸道总裁形象痴情守护着白考儿，实力派男星保剑锋的一颦一笑都可圈可点，不少女性观众也因为他从此爱上了祁树礼贱贱的笑容。




祁树礼为了爱情疯狂的程度，甚至到了不达目的不择手段的地步。他对白考儿则是炽如烈火的深情流露，尤其在其弟弟意外身亡之后，身为哥哥的他开始渐渐承担起那份守护的责任，对前弟媳的爱，可以不顾一切的全情付出。不难看出祁树礼其人，根本不在意外人的眼光，彻彻底底的理想主义者。




耿墨池、祁树礼这二人，让敢爱敢恨的白考儿如何抉择呢？其实她早已经抉择了，她的选择就是耿墨池，但这两个男人处处针锋相对的情形，还是让人看了欲罢不能。一见面便剑拔弩张，甚至大打出手，两个都是浓烈的人，他们浓烈的爱却也都经受了炙热的折磨。




尤其祁树礼对白考儿的态度，那种太过执着的爱，犹如现代版“马文才”，不惜任何手段叫她忘记耿墨池……观众还来不及思考，到底谁对谁错，就已经被保剑锋的表演征服。如果有一个祁树礼这样的男人在身边，相信大部分女性观众都会点头默认。




其实在爱情世界里，祁树礼的所作所为也不是那么容易用对错来区分，就像生活里男人错，还是女人错一样。其实也像艺术，哪有对错好坏？追着剧，就像大家一起团伙玩撕一撕游戏！过瘾！




现实生活中，我们对待一份感情往往并不那么坚定，正是祁树礼的存在，才更加考验人的真心。而祁树礼本身，他的爱情也足以令大部分的观众感动：我就是要这样守护着你，哪怕你结婚了又如何？做不到你的终生伴侣，也要做你的终生羁绊。



--------------------
电影说这是电影，电影说这是生活。

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
北京时光影迷会 12121

RSS订阅

北京时光影迷会

274388名成员15327个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 