嫁了耿墨池又如何？祁树礼才是白考儿的终身羁绊

当我们看到生活中有一对情侣发生争执时，是否有经历过羡慕对方的想法呢？由东阳青雨传媒、佟悦名新、紫金联盟联合出品的《如果可以这样爱》剧集中，保剑锋扮演的祁树礼就是这样一个惹怒对方，然后羡慕对方吵架的人……













正所谓“情到浓时情转薄”，在爱情的世界，充满太多的未知、甜美、苦涩……太多事已经沧海桑田，好多人已经相忘江湖，不过最近在看《如果可以这样爱》时，白考儿在面对耿墨池、祁树礼两位追求者，她那种复杂多变的情感纠结，却多少令女性观众们引起共鸣。













剧集侧重于三个人纠缠不休的虐恋，情感之路坎坷与纠缠，越加吸引人看。剧中人物的爱恨纠葛，简直是汇集纯爱、浓爱、伤情、暖爱的高度浓缩的爱。46集的篇幅，没有废戏，没有注水，快速推进，难怪收视率破1，非常懂观众追剧心理！













丈夫离奇过世的打击后，刘诗诗饰演怼天怼地、脾气火爆的女主播白考儿，没想到生命中遇见耿墨池、祁树礼这两个男人后，她享尽了百般宠爱，也遭遇了许多的烦恼甚至伤痛。













白考儿对这两个男人的矛盾、误解有多深，之后的依恋、柔情就有多甜。在她陷入左右为难地步的同时，作为观众同样难以取舍，目前该剧播到25集，考儿已与耿墨池结婚，但面对祁树礼搬迁至隔壁的狂热追求，三个人的感情走向还不知如何发展。













作为观众，个人更支持祁树礼，保剑锋饰演的这个角色不仅展现了成熟男人的魅力，更有着青年男子的纯情。当他搬至耿墨池、白考儿家的隔壁，一边激怒对方，一边在心底黯然神伤：“考儿，我多么希望现在和你吵架的那个人，是我。“仅是这一份酸楚，就能贱贱戳中了多少暗恋者的内心？













佟大为饰演钢琴家的耿墨池，以满腔的热忱与深情，不断同白考儿在风雨中跌跌撞撞。性格理念不合，外界舆论的压力，各自原配死去的心结，都是他们情感之路的绊脚石。有时候性格相似的人相爱容易，但相处下来其实是两败俱伤的。尤其是像耿墨池和白考儿这样两个都强势的人。













这个时候，祁树礼的存在，让有着强烈"独占欲"的耿墨池，争风吃醋是在所难免。目前24集中，耿墨池对祁树礼恨之入骨，已经开始企图用财力打倒祁树礼，收购对方的公司，而祁树礼也开始了反收购行动。在这一场所难解难分的决战中，可能他们自己都分不清楚是为了爱，还是为了好胜？













不同于耿墨池的小心翼翼，祁树礼从不隐藏内心的表达，他儒雅的笑容，浑身散发着亦正亦邪的气质，还以霸道总裁形象痴情守护着白考儿，实力派男星保剑锋的一颦一笑都可圈可点，不少女性观众也因为他从此爱上了祁树礼贱贱的笑容。













祁树礼为了爱情疯狂的程度，甚至到了不达目的不择手段的地步。他对白考儿则是炽如烈火的深情流露，尤其在其弟弟意外身亡之后，身为哥哥的他开始渐渐承担起那份守护的责任，对前弟媳的爱，可以不顾一切的全情付出。不难看出祁树礼其人，根本不在意外人的眼光，彻彻底底的理想主义者。













耿墨池、祁树礼这二人，让敢爱敢恨的白考儿如何抉择呢？其实她早已经抉择了，她的选择就是耿墨池，但这两个男人处处针锋相对的情形，还是让人看了欲罢不能。一见面便剑拔弩张，甚至大打出手，两个都是浓烈的人，他们浓烈的爱却也都经受了炙热的折磨。













尤其祁树礼对白考儿的态度，那种太过执着的爱，犹如现代版“马文才”，不惜任何手段叫她忘记耿墨池……观众还来不及思考，到底谁对谁错，就已经被保剑锋的表演征服。如果有一个祁树礼这样的男人在身边，相信大部分女性观众都会点头默认。













其实在爱情世界里，祁树礼的所作所为也不是那么容易用对错来区分，就像生活里男人错，还是女人错一样。其实也像艺术，哪有对错好坏？追着剧，就像大家一起团伙玩撕一撕游戏！过瘾！













现实生活中，我们对待一份感情往往并不那么坚定，正是祁树礼的存在，才更加考验人的真心。而祁树礼本身，他的爱情也足以令大部分的观众感动：我就是要这样守护着你，哪怕你结婚了又如何？做不到你的终生伴侣，也要做你的终生羁绊。







