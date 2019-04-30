《下一任：前任》不要畏惧爱情，只因冥冥中早注定





唯美精致的影像，跌宕起伏的剧情，意想不到的反转，感人至深的配乐，都让《下一任：前任》展现了不一样的爱情故事，为大家带来超出预期的观影体验。“得罪”爱神的女孩林心恬的情路坎坷，不仅有青年男女走心的爱情纠葛，更有原生家庭的成长痕迹。故事贴近现实生活，毕竟爱情叫人受伤，也叫人勇敢，在错误的时间遇见对的人，总叫人遗憾。









从小到大一直情路坎坷的林心恬，总是将现任变前任，与真爱频频错过，最终在完美情人吾川和初恋男神黄克群两位追求者中抉择，找到真爱....电影通过青春、情感、成长的经历，展现纯真的浪漫时光、渐行渐远的爱恋，为情路坎坷的大龄女量身定制的一碗暖汤。









郭采洁饰演林心恬，因为父亲弃家而去，她受单身家庭的影响，所以从不敢去拥抱真爱。对于黄克群的感情，她从少女到成年兜兜转转，始终放不下；对于追求者吾川的背叛，则伤心不已；一个你很爱却爱不到的人和一个很爱你的人，到底要怎么选择？导致故事始终充满着悬念。









以郭采洁活泼自然女孩为视角，探索爱情与缘分的纠葛，在她失业、失恋后，郑恺饰演吾川，则满口爱情鸡汤，还死追不舍，趁机打动美人心。但碰巧遇见的感情，或许也是危险的，就像吾川哪怕为女主角离婚，都逃不脱外遇出轨之路。而郑恺闲庭信步的霸气神情，说着各种爱情金句，也叫渣男演到深入骨髓。









全片重点还原了林心恬在校园期间的青葱爱情，望见邱欣怡清纯、害羞的青春感脸庞，她对“白马王子”黄克群想爱却不敢追，眼睁睁看见李洁茹送去情书，别的男人来撩她。而李洁茹数年后对她倾诉，刘心悠通过伤心、嫉妒、痛苦眼神，我们也能望穿李洁茹这些年为爱的辛酸与迷茫。









当你与爱的人一再错过，你是否怀疑过真爱的存在？是该选择近在眼前的幸福，还是多年前梦寐以求的白马王子？电影中，郭采洁郑恺组成cp，折射现实有共鸣，而郭采洁李东学组成cp，则是每个女人梦幻，而欣欣向往。郭采洁多次走心哭戏，既是林心恬左右为难的诠释，也牵动看客的心。









在这部电影中，郑恺满口真爱论，叫人思考着爱而不得的人和很爱你的人要怎么选，直击当下年轻人情感现状。而当女主角林心恬做出决定后才发现，原来爱情在冥冥中早已注定，也是身处情感旋涡中的恋人们真实缩影 。谢依霖、李荣浩、邱欣怡惊喜出演；任容萱客串追求李东学，同样让电影表演阵容增强许多。





《下一任：前任》最近因为“前任4”上热搜事件，备受关注，其实不存在蹭热度，只是某些无良营销号为蹭热度对《前任攻略》进行捆绑营销。本片是“有前任，无攻略”，虽然有“前任”两个字，但没有攻略；同时，还有一层意思是爱情是走心的、真心的，不需要套路，不需要攻略！



