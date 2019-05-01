《七日生》出品人张永琛：不做精品良心剧走不下去









张永琛，派乐传媒董事长，国内金牌编剧、出品人，天津作协副主席。多年来他创作了大量的小说、电视剧，他曾创作《像雾像雨又像风》《京华烟云》《末代皇妃》《红处方》《幸福还有多远》《我的爱情撞上了战争》《孤芳不自赏》等影视剧，并多次斩获金鹰奖、飞天奖、五个一工程奖。

2019年5月3日，他的新剧《七日生》将在优酷与东方卫视同时热播，不但汇集李晨、杨采钰、王千源等实力派大腕，还上演一场生死时速的跨国营救，况且砸下过亿投资，仅拍摄28集，节奏明快，备受赞誉。本次独家访问，张董除了揭秘拍摄心得，还直言：“目前的观众眼睛很毒，任何影视公司不做良心剧和精品剧，都走不下去！”









张永琛创建的派乐影视传媒，是一家以编剧和剧本创作为核心，同时集电视剧、电影、网络剧制作及影视发行、艺人经纪为一体的专业性影视机构。“派乐”则是英文“Pilot”中文谐音，意思是“领航员”。

相比正午阳光、新丽、欢娱、耀客传媒等大型影视公司，派乐传媒最大优势是旗下拥有近百名的年轻编剧和筹备了各种类型的大量剧本，所以派乐被称之为“中国第一编剧团队”。19年除了推出《七日生》，接下来都做现实题材，有两部青春剧《火星小夫妻》《格斗少女》，还有《我的资本时代》等大生活剧都在筹备中。









张董坦言，“我们公司以编剧、剧本创作为核心，所以相比那些大牌影视公司，制作反倒是我们公司排第二的。派乐为年轻的编剧搭建了最优化的平台，各类题材都有布局，大生活剧、悬疑、都市言情、古装甚至科幻类等等等等，总有一款适合你！让年轻的编剧各尽其能、发挥特长，专心搞好创作。好多业内顶级影视大戏，我们都只做剧本。”

就像去年跟李少红导演合作了《大宋宫词》，剧本全由派乐传媒负责创作，选择非宫斗、非权谋、非狗血的方式创作。张董透露，“该剧讲述刘娥皇后的女人史诗，为此曾查过很多历史资料，重点还原她进宫前后爱恨情仇，所以很精彩。”马上还要跟新丽合作另一部古装剧《岁岁青莲》，也主抓剧本创作。









《七日生》改编自孙康青的小说《解码游戏》，但拿到原著版权后，身为总编剧和出品人的张永琛就跟经常跟韩三平一起聊创作。曾是中影集团前董事长的韩总对电影判断、对剧本判断与把握，都让张永琛从心里敬佩对方。

韩总看完小说，认为做就必须要下功夫。但下功夫不怕，难度在于到底用什么思路去改编和拍摄？小说写得是国际视野，但能否做到国际表达？这成为了《七日生》最大的挑战。









总监制韩三平（左）与总编剧张永琛为摄影机揭幕

韩三平身为全剧顾问，也并不是挂名，他多次参与剧本讨论，还去过两次拍摄现场，给出很多建设性的意见，才使项目顺利推进！一亿以上投资，才拍摄28集，相当于两季美剧（一般单季美剧12集） 。

况且这种全程在外国拍摄制作方式，没有一定量资金、人力、物力，根本拍不下来。包括你去拉斯维加斯当地的火焰山拍摄，还有大巴车上枪战、摩托车追逐，假如设备跟不上，不可能完成。所以剧组做了100天的充足准备，无论从设备、人员准备到方方面面，都符合高品质剧所需要的一切。









而选择李晨、王千源，也是看准他们在《空天猎》《八佰》两部大片的默契合作，女主角杨采钰虽是第一次主演电视剧，但《1980年代的爱情》《芳华》等电影都表现出众，所以适合简妮的角色设置。三位实力派演员加盟，也让《七日生》增添了一种国际范儿的电影感！









美国拉斯维加斯早上起来气温便有40多度，下午室外温度更是高达50、60摄氏度。李晨透露，喝五瓶矿泉水都不用上厕所，“因为温度太高，出汗就行了。”但剧中偏偏还有一场冰库里的戏，从零上50度到零下20多度，反差极大！拍冰库的戏份时，室内摄像机镜头都被冻住。那场戏李晨的台词有五页纸，冻到最后演员从冰库出来，穿着羽绒服都久久动弹不得。









张永琛透露，拉斯维加斯当地阳光非常可怕，一般人有时十几分钟就会晕倒。动不动温度就高达45到48度，还有超过50度的时候，据说是路上能达到70度左右，这个是什么概念？会让很多东西都能瞬间融化掉！

但三位大腕演员和其他演员，都不怕苦、不怕热、不喊累，在恶劣环境里，坚持拍摄打戏与追逐戏，那种敬业的精神，让人感动。









针对前年《空天猎》李晨饰演的空军战士，曾被网友质疑不够“英雄气概”。对此，张永琛透露《七日生》绝不会出现类似质疑，因为李晨扮演李晓宇，定位是一个平民英雄，而不是《空天猎》那样的空军特种兵！









李晓宇为了追债跑到美国，结果债没追到，就在美国打工。本来想安静跟女友一起开餐馆生活，却不了遭遇女友文文被绑架，他义无反顾地舍命救女友。

“这个戏不是吴京《战狼》那种特种部队的戏，假如吴京演这个戏，就会形象过硬。而李晨则刚好符合角色设计，他身为一个平凡人，在营救女友的过程中他做到一般人很难做到的英雄主义。”张总从人物心路，回应了质疑。









曾斩获东京影帝王千源，在《七日生》饰演邱永邦，则痞气、霸气、豪气兼备。他为了寻找遭受到绑架的女儿，为了营救女儿，开始一点一点打入黑帮，忍辱负重，最终把犯罪团伙都给端了，王千源精彩表演，同样看点十足。









杨采钰饰演简妮，则跟王伯昭饰演的洪银河，一起合演父女隔阂的情感纠葛，则感人至深。由于简妮的母亲在20年前意外去世，令她一直怨恨着父亲，但两人在拉斯维加斯见面后，经过七天七夜的生死经历，也让她重新认识了父亲，重新感受到亲情与救赎。

在整个救赎过程中，杨采钰表演非常好，无论是念台词，还是哭戏，她的情绪都异常投入。她对父亲的怨恨，以及作为医生可以救人，却感受不到父爱的纠葛，演得淋漓尽致。









刚到拉斯维加斯时，本来以为外国电影人是一天十个小时工作方式，结果对方才一天九个小时， 跟国内拍摄太不一样。虽然历经千辛万苦，但最主要信念支撑大家的是“拍一部不一样的好作品出来。”









针对网友认为国内不可能拍出《寒战》《铁探》《刑事侦缉档案》那样表现香港警察高层为权力和利益，游走法律边缘的影视剧精品。

张总表示虽然没看过上面那些香港警匪影视力作，但他认为“你说内地警匪剧想学好莱坞也好，或者学别的地区的剧也好，内地优秀电影都应该植根于中国，才能拍成爆款。就像去年爆款的《无名之辈》《我不是药神》都很棒，证明内地影视剧会越走越正。”









谈到去年网络流量最高的《延禧攻略》能否复制时，张永琛表示该剧已经在同类题材中做得最精良，但不是每个人都要复制它的成功路线。就像琼瑶阿姨当年《还珠格格》曾轰动一时，但不一定每个影视团队都要去走这条路线。

张总透露派乐影视团队有自己的规划，明年推出两部制作精良的都市生活大剧和两部青春大戏，相信会让业内刮目相看！









谈到派乐出品《孤芳不自赏》因为替身抠像粗糙，曾引发巨大争议。待在一边的总制片人赵建瓴透露，这个戏是她做的，却留下遗憾。张总坦言：“我们本来也想做良心剧，也付出了很大诚意。但是，后期确实在赶档期，所以原本准备4月上档的该剧，提前在1月2日热播，所以导致后期没做那么精致。”

毕竟电视剧市场竞争是越来越激惨烈，尤其每个台都有古装戏名额限制，假如人家播一个80集古装剧，你就没名额了，导致大家都抢播古装剧，都想提前上档。因为如果播不了，等于白拍。









但《孤芳不自赏》后期出现诟病，也给派乐传媒一个教训，必须要在前期准备时候提前做好规划！张总还透露，他清楚很多竞争对手都趁机派水军在网上抹黑《孤芳》，他们都知道具体是谁。包括好多观众《孤芳》都没看，就跟着起哄抹黑，这种人让他非常瞧不起。

“只要对电视剧发展和派乐有好处的善意批评，我们都愿意接受。但任何一个影视剧都会遇见好多困难，包括资金与拍摄的困难，但我们总希望能抱团一起碰撞出好作品。至于有的网友以诋毁别人为荣，或者诋毁别人为乐趣，身为影视从业人员，我可以不在乎，但心里总有一个坎！要给影视繁荣创造一个良好的氛围，而不要恶意去抹黑！”这也是张董对网上黑粉的独家回应。









总制片人赵建瓴也坦言“因为《孤芳》制作质量被诟病，所以《七日生》从制作花费了很多金钱、人力、精力，并且团队付出了巨大努力”。包括很多同行都建议在国内甘肃、新疆拍就行，但张永琛认为绝对不行，甘肃拍就成了假美国。毕竟当地的土地偏向褐色，绝对不能在内地拍。









哪怕玉兔台风在侵袭了美属塞班岛区域，导致当地建筑、道路及机场损毁，让《七日生》剧组人员滞留在该地等候救援，也在所不辞。因为要表现圣地亚哥的游艇和海洋，所以要大转场，必须花十六七个小时到塞班岛借景拍摄，“哪怕条件再恶劣，也要给观众奉献一部好戏。”这也是张总对该剧制作的最高要求。









张永琛还放出豪言，“从28集的《七日生》起，我们公司就不会出现灌水剧，我们也在策划海外华人的“七日”惊险系列，这是一个良好的开头。”

总制片人赵建瓴认为优酷网站有很多男性观众，东方卫视也敢于播出题材最新的好剧，派乐已携该剧在很多社区、大学提前放映过，邀请普通百姓、大学生和媒体记者观剧，都收获了良好的口碑，所以对市场前景信心十足！



