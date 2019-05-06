网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>北京时光影迷会>>《破冰行动》：肩负承载意义，心满雷霆浩气

《破冰行动》：肩负承载意义，心满雷霆浩气

加入收藏

2019-5-6 11:57:59

一位缉毒警领导月入300万？贫穷不仅限制了我们观众的想象力，同时也限制了李飞的想象力。由傅东育、刘璋牧执导，黄景瑜领衔主演、吴刚、王劲松、任达华等主演的《破冰行动》在第一集中，随即引出悬念：第一制毒村的毒贩重金诱惑缉毒警李飞，告知其领导一个月收入多达300万元。


《破冰行动》：肩负承载意义，心满雷霆浩气


此时，制毒团伙腐蚀当地政府及政法系统的官员的线索已浮出水面。得知这一惊天秘密的李飞，面临的是要么是被腐化，要么是被“消失”……连续看了三集《破冰行动》后，剧集在承载真实同时，也有真正着点于正邪交锋的立意。

《破冰行动》：肩负承载意义，心满雷霆浩气



雷霆扫毒，承载真实

第一集开场在雨夜中，李飞与队友当场抓获制毒团伙，由于制毒村里地形复杂，村民跋扈当场销毁犯罪证据，暴力抗法嚣张程度可见一斑，剧情也得以延展。与以往的国产剧最大不同之处在于，《破冰行动》节奏快、悬念强，并肩负着承载真实的重大意义。


《破冰行动》：肩负承载意义，心满雷霆浩气



2013年广东省雷霆扫毒“12.29专项行动”曾震惊一时，涉案地区范围之广、缴获毒品数量之大、逮捕制贩毒人数之多令人发指，冰毒以及制毒原料以吨计算。

所以在剧集开场李飞一行人冲入居民家中，试图捣毁该制毒窝点时，首先是触怒了上级，与上级发生争执：“他们就把自家厨房当成制毒工厂！”年少气盛的李飞，此时还没有意识到自己与同伴面临的是多么庞大的犯罪组织。这一次雨夜的行动，无疑是打草惊蛇。就前三集的剧集展开来看，令人发指的“第一制毒村”还没有被倾覆的迹象，而李飞一行人也事先败下阵，没多久其中一位缉毒警牺牲，李飞也成了嫌疑人。重重迷局之下为后面的剧情展开做足了铺垫。


《破冰行动》：肩负承载意义，心满雷霆浩气



神仙演技，强者恒强

既然要将这起中国特大缉毒案件的始末展开，《破冰行动》在制作班底和演员阵容上，自然不能怠慢。导演傅东育拍过《生死卧底》、《国门英雄》等经典电视剧，另一位导演刘璋牧则是《战狼2》的执行导演，编剧陈育新已是许多罪案大作的编剧，我们比较熟悉的作品有《征服》、《湄公河大案》。


《破冰行动》：肩负承载意义，心满雷霆浩气



演员方面，除了在《红海行动》、《飞驰人生》中有过出色表现的演员黄景瑜扮演男主演李飞以外，《战狼2》里有过精彩演出的吴刚也为此次《破冰行动》增色不少。李飞与吴刚扮演的李维民既是上下级的关系，也有着情同父子的深厚感情。


《破冰行动》：肩负承载意义，心满雷霆浩气



塔寨村书记林耀东由演员王劲松出演，他总能将个人风格与角色融合好，正所谓是天不怕地不怕，最怕流氓有文化，这位村委主任说话不紧不满，金丝全框眼睛之下隐藏着狠毒的眼神，多看他一眼便让人不寒而栗。另外，与禁毒局副局长李维民关系莫测的香港富商赵嘉良，由香港老戏骨任达华出演。多年来在港片中塑造无数位大佬的他，看了三集还不知道其究竟是忠还是奸，就连和他紧密联系的李维民，都有被带跑偏的嫌疑。


《破冰行动》：肩负承载意义，心满雷霆浩气



历数几位主角，大都是电影咖回归到剧集，足见《破冰行动》在演员阵容之强，也足见中央电视台、爱奇艺联合出品共同播出的大手笔。好的故事配上好的演员，永远都是优秀影视作品的重中之重，这个道理也在于强者恒强。


《破冰行动》：肩负承载意义，心满雷霆浩气



铁骨铮铮，心满浩气

《破冰行动》的改编，也大胆还原了暴力抗法的诸多细节。随着李飞蒙冤，在被侦查与反追捕的过程中，第一制毒村乃至整个广东复杂危险的环境被和盘托出。在还原真实大案的前提下，戏剧人物的塑造也不懈怠，李飞为代表的缉毒警，代表的不仅是寻常硬朗男子汉，更是警队铲除恶势力的决心。而所有缉毒警团结一心，不畏艰险抽丝剥茧，瓦解当地毒贩和腐败份子织起的那张巨大毒网，给足了观众震撼与惊喜。


《破冰行动》：肩负承载意义，心满雷霆浩气



从《红海行动》中走出来的黄景瑜，此次扮演年轻的缉毒警李飞，无论是戏里还是戏外，都面对诸多的挑战。戏里，他面对警队的误解、毒贩的仇视；戏外，他面对老戏骨们的齐齐飙演技。在5月7日起，《破冰行动》播出后，相信黄景瑜也有了更具说服力的代表作，铁骨铮铮、心存浩气的李飞，是黄景瑜为自己开创的新格局。


《破冰行动》：肩负承载意义，心满雷霆浩气


--------------------
电影说这是电影，电影说这是生活。

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
北京时光影迷会 12121

RSS订阅

北京时光影迷会

274417名成员15328个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 