《破冰行动》：肩负承载意义，心满雷霆浩气

一位缉毒警领导月入300万？贫穷不仅限制了我们观众的想象力，同时也限制了李飞的想象力。由傅东育、刘璋牧执导，黄景瑜领衔主演、吴刚、王劲松、任达华等主演的《破冰行动》在第一集中，随即引出悬念：第一制毒村的毒贩重金诱惑缉毒警李飞，告知其领导一个月收入多达300万元。









此时，制毒团伙腐蚀当地政府及政法系统的官员的线索已浮出水面。得知这一惊天秘密的李飞，面临的是要么是被腐化，要么是被“消失”……连续看了三集《破冰行动》后，剧集在承载真实同时，也有真正着点于正邪交锋的立意。









雷霆扫毒，承载真实

第一集开场在雨夜中，李飞与队友当场抓获制毒团伙，由于制毒村里地形复杂，村民跋扈当场销毁犯罪证据，暴力抗法嚣张程度可见一斑，剧情也得以延展。与以往的国产剧最大不同之处在于，《破冰行动》节奏快、悬念强，并肩负着承载真实的重大意义。













2013年广东省雷霆扫毒“12.29专项行动”曾震惊一时，涉案地区范围之广、缴获毒品数量之大、逮捕制贩毒人数之多令人发指，冰毒以及制毒原料以吨计算。

所以在剧集开场李飞一行人冲入居民家中，试图捣毁该制毒窝点时，首先是触怒了上级，与上级发生争执：“他们就把自家厨房当成制毒工厂！”年少气盛的李飞，此时还没有意识到自己与同伴面临的是多么庞大的犯罪组织。这一次雨夜的行动，无疑是打草惊蛇。就前三集的剧集展开来看，令人发指的“第一制毒村”还没有被倾覆的迹象，而李飞一行人也事先败下阵，没多久其中一位缉毒警牺牲，李飞也成了嫌疑人。重重迷局之下为后面的剧情展开做足了铺垫。













神仙演技，强者恒强

既然要将这起中国特大缉毒案件的始末展开，《破冰行动》在制作班底和演员阵容上，自然不能怠慢。导演傅东育拍过《生死卧底》、《国门英雄》等经典电视剧，另一位导演刘璋牧则是《战狼2》的执行导演，编剧陈育新已是许多罪案大作的编剧，我们比较熟悉的作品有《征服》、《湄公河大案》。













演员方面，除了在《红海行动》、《飞驰人生》中有过出色表现的演员黄景瑜扮演男主演李飞以外，《战狼2》里有过精彩演出的吴刚也为此次《破冰行动》增色不少。李飞与吴刚扮演的李维民既是上下级的关系，也有着情同父子的深厚感情。













塔寨村书记林耀东由演员王劲松出演，他总能将个人风格与角色融合好，正所谓是天不怕地不怕，最怕流氓有文化，这位村委主任说话不紧不满，金丝全框眼睛之下隐藏着狠毒的眼神，多看他一眼便让人不寒而栗。另外，与禁毒局副局长李维民关系莫测的香港富商赵嘉良，由香港老戏骨任达华出演。多年来在港片中塑造无数位大佬的他，看了三集还不知道其究竟是忠还是奸，就连和他紧密联系的李维民，都有被带跑偏的嫌疑。













历数几位主角，大都是电影咖回归到剧集，足见《破冰行动》在演员阵容之强，也足见中央电视台、爱奇艺联合出品共同播出的大手笔。好的故事配上好的演员，永远都是优秀影视作品的重中之重，这个道理也在于强者恒强。













铁骨铮铮，心满浩气

《破冰行动》的改编，也大胆还原了暴力抗法的诸多细节。随着李飞蒙冤，在被侦查与反追捕的过程中，第一制毒村乃至整个广东复杂危险的环境被和盘托出。在还原真实大案的前提下，戏剧人物的塑造也不懈怠，李飞为代表的缉毒警，代表的不仅是寻常硬朗男子汉，更是警队铲除恶势力的决心。而所有缉毒警团结一心，不畏艰险抽丝剥茧，瓦解当地毒贩和腐败份子织起的那张巨大毒网，给足了观众震撼与惊喜。













从《红海行动》中走出来的黄景瑜，此次扮演年轻的缉毒警李飞，无论是戏里还是戏外，都面对诸多的挑战。戏里，他面对警队的误解、毒贩的仇视；戏外，他面对老戏骨们的齐齐飙演技。在5月7日起，《破冰行动》播出后，相信黄景瑜也有了更具说服力的代表作，铁骨铮铮、心存浩气的李飞，是黄景瑜为自己开创的新格局。







