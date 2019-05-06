《铁探》最毒妇人害死两儿子！警界权斗太惨不忍睹





香港TVB曾经以拍摄警匪片闻名，最近热播的《铁探》虽然毛病很多，结尾明显有点赶戏，让几大反派很容易被收拾，但剧情一环扣一环，引人入胜，警察们破案时的“快、准、狠”，还有警界高层权力斗争与反恐剿匪都扣人心弦，节奏推进明快，所以每集都显得很短暂，叫人意犹未尽。









当然逃不过警匪对决、卧底生死，但《铁探》设定很像《寒战》《无间道》，而且聚焦警匪高层都有各自权力斗争，新意是很足的。督察尚垶的孤胆神探，卧底秉高挣扎在灰色地带仍有良知，对应着Madam万在丧子之痛下愈发疯狂的报复心和上位野心，使得故事朝更惨烈的方向前进。









本剧开始便摆出复杂命题，毒贩老大“山狗”带着狠辣残忍队伍四处作案，本就让警方头疼，尚垶还必须面对自己家庭内部纠纷，以及警队权力斗争，简直苦郁到极点。第二集中招喜悦暴露了卧底身份，在划伤的鲜血中渗入了部分毒品，时刻威胁着生命，惊险情节密度大，瞬间勾人眼球。









袁伟豪饰演“铁探”男主尚垶身为神勇辣手神探，典型正面公仆形象。对人民完全的忠诚，对指责从无懈怠，永远无所顾忌地冲在第一战线，工作与生活中却各种不如意。女儿被绑匪吓怕，女友想要离开他，警方高层对他百般刁难，哥们还阴错阳差被子弹爆头，仅能在生命尽头奋力一搏。













金像金马双料影后惠英红八年后回归塑造的“女魔头”万晞华，凭借独断专横、霸道铁腕，绷紧了每位看客的神经。









她斡旋在各种争斗之中，不断打压简国曙、黄智贤两位竞争对手，还失信并陷害卧底秉高，遇佛杀佛吗，挡我者死，简直比匪徒都有毁坏力。









她口口声声说着“我当几十年警察学会了两件事，一是证据，而是权力”，却用藐视法律去不择手段去升级上位，典型警界女魔头。









每个铁娘子都有自己背后无奈、苦衷、痛苦，Madam万何尝不是？“山狗”枪杀了儿子“阿进”，另一个儿子邱励杰跟她不和，还透露老爸曾被妈妈逼得自杀，真太恐怖！









惠英红表演精彩老辣，几乎每个表情与细节都有浓烈的戏剧张力。Madam万一直都站在最受伤的地方，只是用坚强的姿态强撑，包括失控痛哭之时，惠英红都能演得绵里藏针，打动观众心灵深处最柔软那根丝









好容易围剿了匪徒“山狗”，没想到后面还有更大BOSS“营长”。她本来想设计放了“山狗”，陷害瘸子程宇森，不料直接导致另一个儿子死亡，铁娘子还得继续一路走到黑。说实话，这段设计很精妙，杨明饰演邱励杰也演得非常走心，对心仪女孩表白，对母亲抱怨咆哮，以及“非常突然”死亡，因为有铺垫与情感融入，都格外打动人心。









以为这是一曲讴歌英雄的主旋律警匪剧？缉毒、破案、卧底、反水、内斗、上位都不少。剧中的警察都有“残缺”：男主角尚垶脑部中枪后有严重后遗症，万晞华一边耳朵失聪，快活谷（梁烈唯饰）被匪徒砍掉一根手指，程宇森（黄智贤饰）下半身瘫痪，招喜悦（蔡思贝饰）有严重的PTSD（创伤后应激障碍），还得面对高空恐惧症+童年绑架自己变态。









“山狗”“营长”为首的匪徒集团能为了利益，公然跟警方对峙，还通晓里面各种机密部署，提着机关枪去抢劫警车拿毒品，这太嚣张。吴廷华饰演“营长”，精明强悍、残忍歹毒，就算内部有卧底和叛徒，也每次棋先一招，这可难对付啊！









卧底游秉高游走于黑白之间，坚守警方职责，还重匪徒的兄弟情义，心疼慈母，姜皓文都演得淋漓尽致。部署捕抓山狗、营长的计划，很多时候都是秉高穿针引线来完成。他死那场戏，也有枪战和狙击对峙，哥们诱供Madam万，却没想到最毒妇人心、棋差一招，反正惊险刺激到了极点。









本剧相比《刑事侦缉档案》《重案实录》等经典剧，还是有明显差距与缺陷，某些细节处理比较粗糙。营长带着自己的部队为了消灭混进她们村子的柬埔寨军人，而进行了整体屠杀……艾瑞丝她们以“女人万岁”的口号来实行复仇计划，看着蒋祖曼以前被打被虐，后面那么阴险毒辣，以为她会有啥厉害的，结果很容易就被覆灭，明显是赶戏。









抓营长这段，其实整条线还是蛮完整的，首先是尚垶通过秉高留下的情报锁定了一个关键人物，然后反过来利用他设局抓营长，结果计谋失败。瘸子程Sir开启了“主角光环”，抓着绳子枪战，瞬间抓住了营长，虽然精彩的是程Sir起飞那几幕，但这么结尾还是潦草点。









程Sir立功升职，成为了掰倒万晞华的关键转折，有点可惜的是后面的第二场法庭戏过得太快了，“突然间”万晞华就输了！但是法庭辩证过程，尚垶反驳万晞华名言“我的权力越大，香港就越安全”，认为权力是香港市民给予的，而不是私人的。最终正直铁探走向了生命终点，都很精辟去呼吁了正能量。









当孤独终老的万晞华选择探监营长，编剧借着反派之口吐露做大事人怎可顾忌亲情，实际上两人都等于终身监禁，还用镜头对着惠英红沧桑的脸庞，玻璃上有匪首营长监禁的倒影，等于也给女主角一个终极的负面评价，除了让她更有立体感，同时对权利斗争进行着辛辣的批判。









在TVB剧集热度下滑的如今，《铁探》带来够刚、够猛的警匪剧，聚焦内部权斗带来惨不忍睹的危害性，枪战凌厉过瘾，惠英红、姜皓文、许绍雄、黄智贤、梁烈唯、袁伟豪等老演员飙戏过瘾，蒋祖曼、蔡思贝等女星也很尽力，总的来说这部良心剧瑕不掩瑜！



