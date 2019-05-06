网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>北京时光影迷会>>《铁探》最毒妇人害死两儿子！警界权斗太惨不忍睹

《铁探》最毒妇人害死两儿子！警界权斗太惨不忍睹

加入收藏

2019-5-6 12:31:50

 


香港TVB曾经以拍摄警匪片闻名，最近热播的《铁探》虽然毛病很多，结尾明显有点赶戏，让几大反派很容易被收拾，但剧情一环扣一环，引人入胜，警察们破案时的“快、准、狠”，还有警界高层权力斗争与反恐剿匪都扣人心弦，节奏推进明快，所以每集都显得很短暂，叫人意犹未尽。



当然逃不过警匪对决、卧底生死，但《铁探》设定很像《寒战》《无间道》，而且聚焦警匪高层都有各自权力斗争，新意是很足的。督察尚垶的孤胆神探，卧底秉高挣扎在灰色地带仍有良知，对应着Madam万在丧子之痛下愈发疯狂的报复心和上位野心，使得故事朝更惨烈的方向前进。



本剧开始便摆出复杂命题，毒贩老大“山狗”带着狠辣残忍队伍四处作案，本就让警方头疼，尚垶还必须面对自己家庭内部纠纷，以及警队权力斗争，简直苦郁到极点。第二集中招喜悦暴露了卧底身份，在划伤的鲜血中渗入了部分毒品，时刻威胁着生命，惊险情节密度大，瞬间勾人眼球。



袁伟豪饰演“铁探”男主尚垶身为神勇辣手神探，典型正面公仆形象。对人民完全的忠诚，对指责从无懈怠，永远无所顾忌地冲在第一战线，工作与生活中却各种不如意。女儿被绑匪吓怕，女友想要离开他，警方高层对他百般刁难，哥们还阴错阳差被子弹爆头，仅能在生命尽头奋力一搏。




金像金马双料影后惠英红八年后回归塑造的“女魔头”万晞华，凭借独断专横、霸道铁腕，绷紧了每位看客的神经。



她斡旋在各种争斗之中，不断打压简国曙、黄智贤两位竞争对手，还失信并陷害卧底秉高，遇佛杀佛吗，挡我者死，简直比匪徒都有毁坏力。



她口口声声说着“我当几十年警察学会了两件事，一是证据，而是权力”，却用藐视法律去不择手段去升级上位，典型警界女魔头。



每个铁娘子都有自己背后无奈、苦衷、痛苦，Madam万何尝不是？“山狗”枪杀了儿子“阿进”，另一个儿子邱励杰跟她不和，还透露老爸曾被妈妈逼得自杀，真太恐怖！



惠英红表演精彩老辣，几乎每个表情与细节都有浓烈的戏剧张力。Madam万一直都站在最受伤的地方，只是用坚强的姿态强撑，包括失控痛哭之时，惠英红都能演得绵里藏针，打动观众心灵深处最柔软那根丝



好容易围剿了匪徒“山狗”，没想到后面还有更大BOSS“营长”。她本来想设计放了“山狗”，陷害瘸子程宇森，不料直接导致另一个儿子死亡，铁娘子还得继续一路走到黑。说实话，这段设计很精妙，杨明饰演邱励杰也演得非常走心，对心仪女孩表白，对母亲抱怨咆哮，以及“非常突然”死亡，因为有铺垫与情感融入，都格外打动人心。



以为这是一曲讴歌英雄的主旋律警匪剧？缉毒、破案、卧底、反水、内斗、上位都不少。剧中的警察都有“残缺”：男主角尚垶脑部中枪后有严重后遗症，万晞华一边耳朵失聪，快活谷（梁烈唯饰）被匪徒砍掉一根手指，程宇森（黄智贤饰）下半身瘫痪，招喜悦（蔡思贝饰）有严重的PTSD（创伤后应激障碍），还得面对高空恐惧症+童年绑架自己变态。



“山狗”“营长”为首的匪徒集团能为了利益，公然跟警方对峙，还通晓里面各种机密部署，提着机关枪去抢劫警车拿毒品，这太嚣张。吴廷华饰演“营长”，精明强悍、残忍歹毒，就算内部有卧底和叛徒，也每次棋先一招，这可难对付啊！



卧底游秉高游走于黑白之间，坚守警方职责，还重匪徒的兄弟情义，心疼慈母，姜皓文都演得淋漓尽致。部署捕抓山狗、营长的计划，很多时候都是秉高穿针引线来完成。他死那场戏，也有枪战和狙击对峙，哥们诱供Madam万，却没想到最毒妇人心、棋差一招，反正惊险刺激到了极点。



本剧相比《刑事侦缉档案》《重案实录》等经典剧，还是有明显差距与缺陷，某些细节处理比较粗糙。营长带着自己的部队为了消灭混进她们村子的柬埔寨军人，而进行了整体屠杀……艾瑞丝她们以“女人万岁”的口号来实行复仇计划，看着蒋祖曼以前被打被虐，后面那么阴险毒辣，以为她会有啥厉害的，结果很容易就被覆灭，明显是赶戏。



抓营长这段，其实整条线还是蛮完整的，首先是尚垶通过秉高留下的情报锁定了一个关键人物，然后反过来利用他设局抓营长，结果计谋失败。瘸子程Sir开启了“主角光环”，抓着绳子枪战，瞬间抓住了营长，虽然精彩的是程Sir起飞那几幕，但这么结尾还是潦草点。



程Sir立功升职，成为了掰倒万晞华的关键转折，有点可惜的是后面的第二场法庭戏过得太快了，“突然间”万晞华就输了！但是法庭辩证过程，尚垶反驳万晞华名言“我的权力越大，香港就越安全”，认为权力是香港市民给予的，而不是私人的。最终正直铁探走向了生命终点，都很精辟去呼吁了正能量。



当孤独终老的万晞华选择探监营长，编剧借着反派之口吐露做大事人怎可顾忌亲情，实际上两人都等于终身监禁，还用镜头对着惠英红沧桑的脸庞，玻璃上有匪首营长监禁的倒影，等于也给女主角一个终极的负面评价，除了让她更有立体感，同时对权利斗争进行着辛辣的批判。



在TVB剧集热度下滑的如今，《铁探》带来够刚、够猛的警匪剧，聚焦内部权斗带来惨不忍睹的危害性，枪战凌厉过瘾，惠英红、姜皓文、许绍雄、黄智贤、梁烈唯、袁伟豪等老演员飙戏过瘾，蒋祖曼、蔡思贝等女星也很尽力，总的来说这部良心剧瑕不掩瑜！



7.9 

铁探 (2019)

影评(2)

收藏(6)

铁探/The Defected(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/107143/blog/8190085/
--------------------
微信公众帐号seafans-movie

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
北京时光影迷会 12121

RSS订阅

北京时光影迷会

274417名成员15329个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 