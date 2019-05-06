《七日生》：历经七天自我救赎，再也不怕缺乏安全感

有人说缺乏安全感是当年女性普通存在的“妇科病”，文文作为一名正当年纪的貌美女孩，就明显患有这种病。













现如今国产剧集当中，还有数量在30集以下的作品吗，动辄80集的篇幅追起来不感觉婆妈？影视剧制作方为了收回投资成本，降低投资风险，将剧集的篇幅越拉越长，甚至连不少港剧，现在的篇幅都在30集以上。5月3日，东方卫视、优酷同播的《七日生》，仅有28集！确实已经好久没有听到过28集的作品了，高度浓缩了这七天七夜的生死存亡之旅的《七日生》算作一个另类。





有多优秀就有多特别，从篇幅来看《七日生》确实有其值得称道之处。缩短剧集营造出分秒必夺的紧张感，也是剧集节奏快、悬疑强的先决条件。剧集海报由三位电影咖组成：李晨扮演的李晓宇、王千源扮演的邱永邦、杨采钰扮演的简妮。而整个事件的真正起因，要从一座美墨边境的佛朗西斯矿山说起，贩卖人口、走私为主的大黑帮在矿山安札，由此牵涉出一系列的绑架、劫杀的复杂案件。









《七日生》并非通常意义上的群相戏剧，但故事中人物众多，故事展开得非常流畅。其中，李晓宇的女朋友文文因拍摄封面照片，而接触到不法之徒，更因此险些惹出杀身之祸。





在这一出聚焦海外华人遇险逃生的好戏中，内心缺乏安全感的文文成了重要的故事线索，推动着整个剧情的发展。正是因为女朋友文文遭遇险境，方才成就了李晓宇这样一位平民英雄。













有人说缺乏安全感是当年女性普通存在的“妇科病”，文文作为一名正当年纪的貌美女孩，就明显患有这种病。其实想要去拍摄封面照片也无可厚非，可以她不听劝阻、不顾一切的做这样一件事，显得有些偏执了。究其原因，可能是文文的内心缺乏安全感引起的，新生代演员石纯子将文文这个角色拿捏得非常到位，她总想抓住一些实在的东西。更深层的原因，其实是文文的自我认同感偏低。













所谓人的自我认同感，其实就是首先要知道自己是谁，知道自己想要什么，对所认知的自己，有一个持续的、稳定的认同。这属于一个人情商高低的主要标尺。男友李晓宇的舍命相救，文文在面对富商的短暂追求时，甚至会产生迷失，说到底还是自我认同感不够充分。不仅是文文，我们普通人的生活中很多年轻女孩屡遇渣男，也有一部分原因在于自我认同感的不足。





















自我认同的足，尤其是中国式家庭的女孩，这种情况尤为突出：焦虑的母亲、缺席的父亲，让很多女孩子后天越来越缺乏安全感和自我认同感。父母对孩子的期盼、原生家庭成长环境的不和谐，都是导致自我认同感低的主要原因。严重的可能会内在自我分裂，心里总有一个自大狂和一个自卑狂在进行拔河，没有办法有效的整合。当发生某件事情时，哪一边占据了上风，便由其主宰人的相应状态。













《七日生》里的文文一度打算放弃升学的机会，撕毁了录取通知书，准备与李晓宇结婚。经历了七天七夜的生死考验之后，文文经历了自我救赎与浴火重生，这就像一个人找回自我的过程。其实不光是文文，肩负精神压力和债务压力的李晓宇、身扛家庭责任的邱永邦、与父亲一直没有办法和解的简妮……《七日生》的每个主角都有自己的故事，都有着自己的心结。









在这跨越生死的七天七夜里，伴随着曲折离奇的剧情发展，《七日生》的每个主角都能化解自己长久以来未能解开的心结，尤其是石纯子扮演的文文，她终于懂得如何对自己命运进行选择。这种懂得，是一条自我认同的道路。最终，文仍缺乏安全感的“妇科病”不药而愈，因为文文终于明白，安全感是自己给自己的。



