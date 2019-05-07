无论疾病还是健康，《如果可以这样爱》浓烈如他耿墨池

最近收视率一路告捷的《如果可以这样爱》已播出40集，即将收官。通过缠绵悱恻的爱情纠葛，时刻牵动人心，收视率逆袭破1，播到39集，白考儿与米兰发生争执，米兰不慎跌下台阶的戏码让观众大呼过瘾。天道好轮回，苍天饶过谁！













然而，白考儿、耿墨池与“隔壁老祁”祁树礼这段关系中，究竟如何收官还是未知之数。刘诗诗饰演的白考儿，面对佟大为饰演的耿墨池，保剑锋饰演的祁树礼，这三个人的关系将何去何从？在爱情中，敢于为爱牺牲是打动人心的，剧情走到这里，敢于为爱牺牲的耿墨池，再也掩盖不住他为爱付出的伟大。





早在与白考儿初初相逢时，两个因痛失爱人而狼狈不堪地相遇。《如果可以这样爱》通过前几集追查真相的过程，让白考儿与耿墨池成了为欢喜冤家并爱上对方，突然陷入四面楚歌境地的白考儿，怼天怼地大快人心。她与耿墨池在数次针锋相对中逐渐熟悉，二人连番斗嘴，互相“报复”的过程极具看点。





编剧千寻千寻通过各种情侣之间的细节描述，逐步对人物情感进行铺垫与升温，白考儿怼天怼地、活泼可人，耿墨池自负霸道、专情专一，两人的感情走向紧紧吸引观众。

随着耿墨池病情的加重，他渐渐疏远白考儿。“虽然不甘心，但还是要妥协”耿墨池的言语中充满了即将离世病人的绝望。五年来，同他一起走过的白考儿呢？她拒绝耿墨池为她安排的人生，尤其是没有了他耿墨池的人生。

正在其夫妻二人发生矛盾冲突时，祁树礼入院体检，为后面的剧情增添了更多的悬念。三个人的感情可能往后会有新的转折。成熟、冷静、霸气又暖情的祁树礼，这位让人又爱又恨的“隔壁老祁”，会接受耿墨池临死前对自己感情的安排吗？





虽说耿墨池和祁树礼都是难得的佳配，一个年轻风趣，像火般热情，另一个持重老成，像水般体贴，但他白考儿的立场倒是极为坚定：“他祁树礼的人情债我永远还不了。”自始至终，白考儿对祁树礼只有感激，绝无感情。





耿墨池对白考儿呢？起初是日久生情，后来却因为性格、理念、宿命等原因，将其视为一生的最爱。即使困难重重，但耿墨池的爱是疯狂的。哪怕患有心脏病，承受病魔的折磨，也要守护白考儿，生时照料你，死前还要把你托付好！耿墨池对白考儿的这一份呵护，感人至深。













耿墨池对白考儿的这一份呵护，源自什么？是对她一世的责任。即使往后不能再照顾你，也要把你嘱托给有能力好好照顾你的人。此时的耿墨池、祁树礼两个人，让观众再难以用对与错、正与邪、善与恶来划分。





耿墨池可以忍受白考儿将前夫的记忆加在自己身上，可以甘愿透支身体，拜托情敌祁树礼去照顾自己的妻子，默默规划好自己死后一切。他小心翼翼地安放白考儿的余生、也小心翼翼地维护自己作为一个病人的尊严。人有时候就是这样，越是想隐瞒的东西，越有隐瞒不了，耿墨池所做的这一切，让白考儿早已察觉，并愤怒：“我不是一个皮球！”













过往塑造了不少暖男和逗比形象的演员佟大为，这次塑造一个傲慢与浪漫、细腻与直男集于一身的耿墨池。即使知道自己不久于人世，他也是想为自己的爱人遮风挡雨，这种爱情不免让人感触：超越了生死，跨越了生死。













此时的耿墨池，让人又感动又嫌弃，病人的自卑已经让他失控。佟大为塑造的这个人物，感情炽热却绝不浮夸，全心付出却不计得失，生死相许不畏艰险。尽管有一万个理由让他放弃对白考儿的感情，但他还是一心一意的爱着她。





耿墨池与白考儿相见恨晚，却无惧风雨险阻地相爱了，而且爱得那样投入、疯狂、甜蜜。所谓“情深不寿”，可能说的就是他耿墨池。在面对二人的诀别时，耿墨池将如何为这段感情划上句号?面对获悉真相、愤怒、失控的白考儿，二人能否破镜重圆?最终“隔壁老祁”是否能如愿以偿？

《如果可以这样爱》收官，不免令人期待。