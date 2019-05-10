《进京城》靠艺高傲骨没用？没贵人帮再大腕也得瞎





改编自京剧史上赫赫有名的“徽班进京”事件，邹静之编剧，让胡玫导演《进京城》拥有很好故事基础。全程精雕细琢、四平八稳叙事，严谨讲究地还原了历史浓重感，加上富大龙拍案叫绝表演，都让《进京城》很精彩。但名伶岳九孤苦、浮萍、逝去宿命，汪润生若非遇见格格相助，才有机会平步青云，却让人心中则隐隐有些苦郁。









名伶岳九因唱“粉戏”被迫离开京城，年青一代的佼佼者汪润生，因被人瞧不起成“下九流”，带心上人春荣私奔离乡被抓....纵观两大名角儿都是戏曲界的落魄失意者，却在人生谷底相遇、相知，开始惺惺相惜去逆袭人生。没有刻板地去展现“徽班进京”过程，而是通过演绎人物命运脉络与曲折遭遇，勾画京剧发展传承背后的酸甜苦辣。









命运多舛、年轻气盛的汪润生，马静涵对人物帅气与豪情演精准，殴打小流氓也出手绝佳，典型大视角的叙述性核心人物。嗜戏如命、技艺超群的岳九，富大龙“不成疯魔不成活”的精彩表演很赞，所以人物最为神采奕奕。马伊琍饰演足智多谋、秀外慧中的凤格格，能懂戏地精辟点出关公扮相缺陷，能像一个仰慕名角的脑残粉丝，用人际关系帮助倾心的偶像。









汪润生、岳九两人虽对京剧的理解不同，为人处世的追求也有不同，却在“进京唱戏”事件达成一致共识。岳九喜欢踩豆子深夜练武，吃好东西还抠嗓子吐出来保持身材，一世孤傲、高冷、自豪，只因咽不下那口气，拼命要带春台班进京，去轰轰烈烈在戏台完成人生最后使命。这到跟《梅兰芳》十三爷“输不丢人，怕才丢人”，有异曲同工之妙。









说实话，汪润生为情所困，挟持春荣私奔，两人野合激情，还被迫分离，再度深山相遇，有情人天各一方的虐恋，春荣带儿子长庚的回归，纯为满足浪漫大团聚宿命；而凤格格那发乎情止乎礼的爱，《进京城》又过分克制，真有点生硬。试想换做某些单身富婆，恐怕这么帮帅哥偶像，早包养上了。但这些缺点不能阻止《进京城》的主线，透出一种坚韧不屈力量。









从东家意外去世、戏班缺钱，到岳九花钱资助被拒绝和勉强同意，再到两位主角被捕、释放、皇城戏台献技，邹静之编剧的反转很多，尽可能做到了跌宕起伏。一边是戏台声高、浓妆艳抹、乾隆来访的热闹场景，另一边是满脸是针、油尽灯枯的孤苦名伶，谁都清楚岳九会带着重病演出成功，胡玫导演却通过蒙太奇剪辑，叫人为他牵肠挂肚揪着心，且服化道镜头剪辑都挺漂亮！









从封杀“粉戏”有人吐槽那为啥有男女之事，到乾隆爷用“嫉贤妒能”的犀利点评，暗刺不符合精神文明与艺术形态惨遭的无理封杀，也有编导对雅俗共赏的一种辩证性的思考。不过，你细想汪润之、岳九若没用“唱念做打”，机缘巧合地感染到凤格格，根本无力对抗朝廷武力与仕途艰险，颇让人痛心疾首。









结尾通过马伊琍的话外音，叹息徽班进京的不容易，不知有多少唱戏被历史埋藏，没几百年融合，很难成就京剧后来之辉煌巅峰。等于通过青年演员、资深戏骨、专业官二代戏迷的传奇故事，告诫观众非物质文化遗产的艰难传承。









所在《大侦探皮卡丘》《复仇者联盟4》横扫一切的时代，我隆重推荐《进京城》，它用一种傲骨精神与精雕细琢，还原清朝乾隆年代的风土人情，还对国粹文化的追根溯源，更显现出时代浓厚的烙印和缩影，叫人肃然起敬！







