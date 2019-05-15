《遇爱》何明翰：让人心疼的男二竟是这样炼成





正热播的《一场遇见爱情的旅行》（以下简称《遇爱》）是金牌导演毛卫宁拍摄最新力作，凭借人物饱满、叙事流畅、悬疑不断，收视率与口碑一路飙升，江苏、浙江两大卫视持续破1。若问剧中最让人怜爱和心疼的角色，何明翰饰演楚之翰，要说是第二，无人敢说第一。他既优雅大方、深情款款，还肩负事业、亲情、爱情等方面的困惑，何明翰表演深入骨髓。









首先，楚之翰身为富二代，却有着自己的追求与梦想，拒绝锦衣玉食的美好生活，走向创业之路，让人物很有正能量。当他深陷梦想遭遇财政危机，又爱上心仪的李心月，注定命途叵测，却又不屈不饶，让所有观众揪着心。而何明翰通过立体感、饱满度、鲜活性的表演，同样将角色刻画的恰到好处。





在何明翰饰演楚之翰登场时，瞬间为秦衫饰演网红主播盛夏解了围，从言语到举手投足都是独具的优雅、潇洒、刚毅，瞬间让人眼前一亮。楚之翰不仅热爱机车，常常风驰电掣地马路上穿梭，还喜欢创办新型网站APP，典型有想法、追求潮流、有作为的青年。为了APP融资，他数次苦苦求助父母，何明翰将楚之翰倾心只为事业的内心挣扎，体现的淋漓尽致。









其次，当楚之翰初次约见网友的单纯青年，面对自己旅游软件上的“知心人”李心月，何明翰眼神中惴惴不安与相见恨晚，都诠释得入木三分。他一心暗恋着李心月，尽管数度表白都惨遭拒绝，但他仍等待时机，相当叫人心疼和惋惜。原以为李心月在被金小天伤过心以后而会选择自己，怎奈她一句“即便是没有金小天，我们也不可能”，瞬间暴击着楚之翰的心，何明翰此时微妙苦郁的神情，也打动了无数看客的心。





28集以后，楚之翰曾想方设法去拆散李心月、金小天，却还是以失败告终，只要追过《遇爱》的剧迷，都可以在网上弹幕看到网友吐槽楚之翰的言语，真是心疼他。但我们知道李心月一开始就是想利用他，枉负了楚之翰痴情一片。直到女二号盛夏陪伴他左右，两人经过长期相处，才让楚之翰暂时走出失恋阴影。复杂、立体、多面的人物角色，既为何明翰提供了更广的表演空间，也对他的演技和实力提出了更高的要求。但他很好拿捏住甜萌、洒脱、温柔一面，也懂得如何嫉妒、伤痛、失意，表演不露痕迹。









回宾馆质问父亲楚鸿飞那场戏，楚之翰精神面临崩溃，既需要噙泪的双眼，还需要咆哮愤怒去质疑，这种震惊失措后的复杂神情好演吗？只要稍微不留神，就会浮夸、做作、表面化，幸亏何明翰做到了，无论从咆哮的声调，还是青筋暴露的脖颈，或是气到发抖的肢态，以及大段台词的脱口而出，每个表演细节都拿捏得恰到好处，他忘情投入，表演真挚动人。而剧中，楚之翰想方设法平衡好亲情、爱情之间的关系，他的每次伤心与痛苦，都能牵动人心。









从《十八岁的天空》出演徐天祥崭露头角，到《我的仨妈俩爸》出演“呆萌靓爸”石英个性阳光、开朗的耿直BOY，再到《爱人同志》从黄埔军校成长起来的国民党军官袁昌，再到《橙红年代》中出演刑侦队长韩进英勇无畏又质朴善良。他用一部又一部的经典角色向大家证明了自己的实力，也叫大家看到表演很有潜力。







