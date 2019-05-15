《周恩来回延安》：赤子之心是怎样炼成的？

周恩来总理一生被人民所尊敬的其中一个重大原因，是他视人民如天，视自己是人民的儿子，对人民的感情热烈而深沉。在看过电影《周恩来回延安》后更是有此感，电影结局处将镜头拉回到现代的延安，周总理却已无法看到，辛酸遗憾令人垂泪。





与以往革命历史现实主义题材的电影所不同，《周恩来回延安》更加着重于细节描写，周总理在70年代特殊历史时期，虽身患重病，但一心肩负人民、心怀国家使命，回到圣地延安。





电影的故事从周总理1973年6月身患重症时讲起，彼时的总理在病榻中办公，珍惜时间、鞠躬尽瘁的精神当之无愧“周公吐哺，天下归心”这八个字。毛主席曾引用曹操的这句名言，借此肯定周总理的理政之勤、之德、之能。





重返故土延安，当他捧起金黄的小米饭，想起当年初进延安时，路过曹大嫂家吃的第一顿小米饭，他饱含热泪“延安的小米养育了中国革命”；当他登上宝塔山远望清凉山，想起为掩护自己而牺牲的陈友才和小曹，托付延安干部一定要为烈士的墓碑多加照料；当他看到延安当地百姓吃不饱，当场与干部举杯为誓，要在五年内让粮食产量翻一番，让延安百姓过上好日子……电影中这些细节的描述，使影片与其他革命历史题材作品区别开来。





此次，扮演周恩来总理70多次的特型演员刘劲在《周恩来回延安》中有了一个特殊的身份，既是主演也是导演。与他搭档的演员有唐国强、卢奇、黄薇等实力戏骨，演绎一代伟人对人民的深情牵挂，可圈可点。从电影中能感觉到老一辈无产阶级革命家对老区人民的热切情怀，尤其是从细节出发，导致泪点连连，深情画面接踵而来。





回到革命圣地延安后的周总理，带领观众回顾了中国革命在此地13年的重大事件，此后将四个时空交错进行的艺术手法来讲故事，令观众领略到电影剪辑艺术的同时，更深切感受到周总理待人接物的处世之道——真正拥有赤子之心的人，最不怕的就是时间变迁。因为时间更能让人看清真相。电影剧情在四个时空交错中，将历史与现实打通，他与国家领导、延安干部、人民百姓、下放知情之间相处的点点滴滴，不禁令人动容。





《孟子·离娄下》中有云：“大人者，不失其赤子之心者也。” 拥有善良、纯朴、率直、热爱生命的人格品质的人，更有大人物的担当。周恩来在延安的所见所闻、待人接物、所思所感，无处不在的体现他对人民的深切关怀，也无处不现在他的赤子之心。





随着《周恩来回延安》的剧情发展，电影不仅重温党的奋斗历程，更从细节处展现了周总理在延安十年的峥嵘岁月。这一路走来，周总理与延安人民、北京知青、身边护卫员、翻译、护士等人员的相处中，一系列的人物被延安这个老地方巧妙地串联起了，观众也看到了彼时那个年代的人物群像。





在一幕幕催人泪下、催人奋进的故事中，周总理结束了自己的延安之行，临行前依依不舍，也可能是知道自己身体抱恙，不知何时能再返故地，感到有些遗憾。他略带伤感的离开延安，带着人民的不舍，却也坚定了人民心中建设延安的信念。彼时，周总理在延安下达的的军令状，全部按时完成，这也深刻体现了延安干部“不忘初心，牢记使命”的内涵。





影片《周恩来回延安》从拍摄、制作层面的用心之处即能看出诚意，在商业扎堆的档期里，一部关于周总理的电影这样低调上映，不仅是致敬中国共产党人不忘初心、不懈奋斗、砥砺前行的伟大精神，也能给当下正处在中美贸易战的祖国人民给予更多信心。





周总理曾说过：“美国人民是伟大的人民。中国人民是伟大的人民。我们两国人民一向是友好的。中美两国的社会制度根本不同，在中美两国政府之间存在着巨大的分歧。但是，这种分歧不应当妨碍中美两国在互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利和和平共处五项原则的基础上建立正常的国家关系，更不应该导致战争。”彼时任国务院总理兼外交部长的周恩来如是说，如今回头再看同样受启发。





周恩来一生受人敬爱，看《周恩来回延安》便更清晰知道内里原因，因为他爱人民，心中永远有人民。道德经有云：“含德之厚，比于赤子。”这里所说的“赤子之心”，跨越到现代，他就是周总理。