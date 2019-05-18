从《企鹅公路》看科幻宅男森见登美彦的快乐忧愁

大家都知道皮卡丘有十万伏特，卖得一手好萌，却少有人知道《精灵梦可宝》的原作者田尻智在创作过程中得到了“马里奥之父”宫本茂的支持，所以动画中两位主角的名字叫做小智和小茂。将笔下的人物以作者自己为原型人物的文艺作品多不胜数，5月17日内地上映的日本动画电影《企鹅公路》也不例外。









改编自日本著名作家森见登美彦同名小说作品的动画电影《企鹅公路》将一名逐梦少年的成长心事，科幻爱好、人生观点，都在电影中展现，令观众产生共鸣的同时，又叹服于一帧帧甜美森系的画风与精湛的细节描述。









摩羯宅男的快乐忧愁

《企鹅公路》主要讲述一位小学四年级的男生青山对镇上突然冒出的企鹅和谜之牙科大姐姐展开了研究计划……看似中二的故事，细细品味起来别有一番童趣，并且还蕴含着诸多人生哲理。









从青山君对夏天出现的企鹅探索、找寻、实验来断定，这位小小少年绝对是最有恒心与毅力的摩羯座。事实上，原著作者森见登美彦本人即是1979年1月6号出生于奈良，妥妥的摩羯男。









都知道森见登美彦本人一直保持每天写一页日记的习惯，《企鹅公路》中的青山君，为了追寻夏日企鹅，也开始提笔写下他的“企鹅日记”。小时候最害怕看的牙医、最喜欢喝的冰镇可乐都成为了电影中的重要线索。随之而来的，是潜心钻研实验所得到的欢喜，以及成长中想要迫切长大的忧愁。









甜美森系，细节精湛

四年级的青山君，有着校园凌霸的同学，这是很多人成长的一部分，如同《哆啦A梦》中的大雄与胖虎一般，但对于森见登美彦来说，这些同学只是青山君对夏日企鹅的追寻的一部分小小阻碍，他与好友一起到郊外寻找企鹅，更充满乐趣。他与好友之间的对话，稚气却又令人感觉治愈。









用青山君的视角看待小镇中发生的一系列奇妙事件，当夏日阳光尽情倾洒下来，暖烘烘的草地上，变出无数来自南极的小企鹅，这一切似乎与那个性感的牙医大姐姐有所关联，还有悬浮在无人靠近的森林深处的“海”，《企鹅公路》挟着无数谜团，却带来夏日冰镇可乐一般的清爽。









探寻真相的过程中，大姐姐向天空扔出一罐可乐，瞬间变成若干只企鹅，青山君为此屡屡实验，还有大批科研人员的前来，让故事越加紧张起来。最终灾难开始后，可乐瓶、足球、路牌等物品，都让大姐姐瞬间变成无数只企鹅，冲进“海”，其骇人想象力、震撼力，都不禁叫人叹服日本动画的精湛细节。









科幻少年的成长烦恼

孩童们的纯真视角出发，把神秘大姐姐、闯入内陆小镇的企鹅、游离世界的海洋等超现实细节，融入到一部惊险与奇妙交织的明媚画卷中，《企鹅公路》的清新画面与细腻情感，极具感染力。









森系女神苍井优配音的大姐姐，一副热情、神秘、性感的女神模样，这让青山君开始有懵懂性幻想。不过，常年的自律与好学，让他决定用科学的力量去调查各种神秘事件，每天拿着笔记本记录着事件发展，并且思考着前因后果，推动着故事悬念。孩童时期佯装大人的他，虽稚气未脱，却也给了观众一个抽丝剥茧的寓言童话，勾画着美妙童真。









大姐姐身上神秘的“企鹅能量”，成为她和青山君情感之间牵绊，两人在相处的过程中，青山君有着各种奇思妙想。最终大姐姐微笑着消失在青山君的生活中，仿佛是每个少年成长过程中的春梦。《企鹅公路》的故事诡谲之余，格外清新治愈。宇多田光演唱片尾曲《Good Night》，也如梦如幻般拉近每一位看客与自己少年时光的距离，充满了怀旧，却哀而不伤。









青山君的人生一直都在对科学展开热忱，反而不时对现实有些悲观。正如森见登美彦说过的一样：“我们的大部分苦恼，都是始于梦想着得到别样的人生。寄望于自己的可能性能做到的事情，这正是万恶的根源。除了现在的自己，你不能成为其他的任何人，这点必须承认。”当青山君感到沮丧的时候，他就想想牙医姐姐的凸起的胸部，当小伙伴嘲笑他猥琐时，他说每天只花三十分钟。









电影通过梦境般地探索冒险，让逐步懂得坚持的青山君变得越来越成熟。青山君也在一次次奇思中实验，一次次细心求证中成长，最终成为更有担当的少年。









所有的快乐时光，都犹如梦境一般。《企鹅公路》记录了青山君一天一天更接近大人，他变得可以忍受黑咖啡的苦，但他永远也忘不了那个夏天的冰镇可乐的甜。



