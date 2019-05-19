刘宪华《一条狗的使命2》：愿我如星君如月，忠犬男友相皎洁

“如果你快乐，我就快乐。”还记得两年前《一条狗的使命》中狗老大贝利最朴实而又最贴心的台词吗？时隔两年，同样暖心治愈的续作《一条狗的使命2》已在5月17日与北美同步上映，再见狗老大贝利，依旧能萌化人心。

作为电影《一条狗的使命》的续集，该片保持前作的流畅叙事、唯美影像、治愈台词以外，更加大了爱情戏份的篇幅。为了完成伊森的嘱托，狗老大贝利再次历经了四世的漫长旅程，只为陪伴伊森的孙女CJ收获属于她的幸福。





《一条狗的使命2》中除了原班主演丹尼斯•奎德和为贝利配音的乔什•加德的携手回归，新加盟的几位演员为电影增色不少。若问片中最让人惊喜的角色，当属刘宪华饰演的忠犬男友特伦特。能在好莱坞电影中担任男主角，华裔男星刘宪华儒雅大方、暖萌谦逊的形象功不可没。特伦特对女主角CJ的深情守护，堪称暖男典范。





狗老大贝利经历了几世轮回，刘宪华扮演的特伦特也经历着多个时期的不同状态，不同的状态对演员的演技有着一定挑战。电影中两个镜头尤为惊艳：1、成年后的CJ在准备辍学的前夕，牵着狗正在散步时，突然宿舍门找开了，是她“永远准时”的特伦特。迷茫的CJ看到特伦特犹如看到了自己的亲人。2、CJ在落魄潦倒时，靠帮人遛狗赚生活费，狗狗带着她来到了一间公寓门口，突然打开公寓门的是特伦特，CJ看到久别重逢的他，惊喜万分。

每次特伦特出场的戏份中，随着奔跑的“红娘”狗老大视角，那扇大门慢慢打开，或是戴着眼镜、头梳整齐的学生时代特伦特，或者是西装革履、谦逊温和的特伦特……帅气的刘宪华每次映入眼帘，都能带来惊艳。从言语、微笑到举手投足，特伦特总是温暖如阳光、呆萌如忠犬，瞬间让人眼前一亮。





特伦特和女主角CJ从小青梅竹马，有着共同爱好，都喜欢小狗。相识于微时的两人，有着十分互补的性格，特伦特做任何事都循规蹈矩，CJ则是一向自由自在。不料这两位好事多磨，在青年懵懂时特伦特还来不及表白，CJ已被人追走。事隔多年，当两人再度重逢，特伦特又有了女朋友，两个人仿佛总是隔着时差。





真正将两个人撮合在一起的，是狗老大贝利一世又一世轮回的指引。当特伦特患上重症，命途叵测时，CJ作为朋友的体贴照料将两人感情升华。而演员刘宪华通过立体、饱满、鲜活的表演，将特伦特这个角色的可爱、深情，甚至是内心的忧郁，刻画的淋漓尽致。





在辗转的青春时光里，特伦特始终忘不了CJ，愿意在她最落魄时相助，他眼神中不带杂质的纯情，哪个女孩不喜欢呢？当特伦特被查出重症，只得接受化疗时，面对自己的女友与CJ，刘宪华眼神中惴惴不安、犹豫彷徨，都诠释得恰到好处。尽管两人经历了百转千回，但狗老大贝利还是牵引着他们在一起，这仿佛就像是命中注定。













狗老大贝利转世成为莫莉，知道自己的哥哥洛基已经不在人世时，尤为同情洛基的主人特伦特：“真可怜，人类失去了自己的狗狗，就失去了自己幸福。”之所以有此想法，是因为在狗狗的世界里，能全心全意地爱着自己的主人，狗狗们自己是幸福的，主人也是幸福的。而且特伦特也是一名爱狗人士，贝利历经几世轮回，从未掩饰过自己对特伦特的喜爱。可以从刘宪华的表演中看出他是真心疼爱这些汪星人，无时无刻不透出的礼貌、随和，特伦特这个暖男角色注定让刘宪华收获更多观众的喜爱。









特伦特这样的暖男好演吗？只要稍微不留神，就会流于表面变成功能性的角色。幸亏刘宪华的表演精准到位，令人过目难忘，无论从他纯真的眼神，还是全程流利的英语台词，刘宪华的每个表演细节都拿捏得恰到好处，观众被他真挚自然的表演所感染，看电影的过程中忘情投入。













气质不是一天练成的，要说刘宪华为什么能将特伦特演得这么好，原来他在16岁时已经获得加拿大皇家音乐学院小提琴十级考试银质奖章表彰，还曾就读伯克利音乐学院，绝对不折不扣学霸级人物。而签约成为艺人后，他开始进军影视圈，从《花样厨神》初出茅庐，再到《甜蜜都市》、《百折不挠具海拉》、《一条狗的使命2》等影视作品中，通过跟杨紫琼、丹尼斯•奎德等实力派国际演员合作，不断提升自己的演技，也逐步让人看到这位好莱坞电影中华裔男主的潜力。

《一条狗的使命2》中刘宪华用出色的表现证明自己有这份悟性和潜力。接拍不同类型题材的作品，挑战不同风格的角色，刘宪华总能让观众记住他。与以往塑造的各种角色不同，特伦特这个角色可能更贴近生活中的刘宪华，既儒雅温和又低调谦逊。小伙子骨子里透着中国人的温润，如果不是CJ向特伦特表白，两个人的关系可能还要再多磨一段时间。但即使不向CJ表白，他仍以朋友的身份像忠犬一般陪伴在CJ身边。





如果说《一条狗的使命》教会了我们不浪费时间思考生命的意义而是去享受生命、活在当下，那么《一条狗的使命2》则教会了我们，全心全意爱着一个人，对于自己来说是件多么幸福的事情，每次离别时，都不再有遗憾。





特伦特对于CJ的陪伴，就像是星辰与月光，“愿我如星君如月，夜夜流光相皎洁。月暂晦，星常明。留明待月复，三五共盈盈。” 从十岁开始，每当CJ感到迷茫、失落、苦恼时，总有特伦特的帮助，这样的忠犬男友，两个字便足矣形容他——靠谱！



