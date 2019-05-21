可爱的老人 维姆·文德斯

上周末在中国电影资料馆有幸见到了德国电影大导演维姆·文德斯先生，他高大慈祥，脸上含笑，一席灰衣绅士套装，已经成了一位温文尔雅的老人。

曾经的四杰，锋芒毕露，挑战传统，震惊世界影坛；现在的文老人谈笑风生，风淡云轻，仿如隔世。法斯宾德早已夭折，赫尔佐格依然愤怒，施隆多夫一蹶不振，只有文德斯先生还在孜孜不倦地探索和尝试新的题材和风格，尽管不都是那么成功，还是非常勤奋地工作着。我看了一下他的年表，发现他最近十年的作品我几乎没有看过。

这次回顾展以旧作为主，我选看的《公路之王》还保留着那个时代的嬉皮士之风。影片刚开场，男主角就全裸出镜，之后还毫无遮挡地在野外大便，让人震惊。整部电影如同散文，杂乱无章，随性而为，没有故事，只有态度。两个男人做主角，他俩竟没有发生基情，只是临时做伴。司机去乡村破败影院义务放电影，自杀男漫无目的逃避人生。嬉皮士脏乱差的生活是没有未来的，不羁只为一时快乐，不能承受一世颠沛流离。当房车开到了边境线，无路可走的两个人分道扬镳。这次漫长的“旅行”长达三个小时。

这部电影很难不让人打瞌睡，嬉皮士文化还没来得及传入中国就终结了，所以很多观众不见得能理解这两个大男人为啥吃饱了撑的搞这一出（其实嬉皮文化就是有钱的白人吃饱了撑的自找罪受）。值得一提的是，用两个男人做主角的电影在华语世界中几乎没有（除了同性恋电影），即使是公路片也要插入至少一个女人来推进情节，但文老就不需要。影片中虽有一小段爱情插曲，但大部分的时间就是两个男人的尬聊。实话说，很没劲。

映后是“大师班”的活动，文德斯温文尔雅地用英语和两个中国老师交谈，也许是气氛太和谐了，内容无甚精彩。

文德斯在电影中流露出了对美国文化渗透、洗脑本国人的担忧，人们不经意哼唱的歌曲是美国歌，墙上挂的美女照片是好莱坞明星，日常用的东西也是美国货，这样下去岂不是被美国隐性殖民了！这一点我非常同意，我在以前的文章中也讨论过这一点。美国的意识形态其实早就随着音乐、电影、时装等流行文化在青少年的心中扎根，让他们跟着资本主义思维走入了一条虚假、伪善、拜金、利己的布尔乔亚之路，这种和平演变的后果是无法估量的。文老在访谈中也提到了这一点。

文德斯还在片中嘲讽了那些感官电影。拍电影的目的在文老看来就是思考，通过一次视觉体验来思考社会、思索人生，而绝不是为了感官享受。为了影片卖座而加入色情、暴力镜头，无异于一种罪恶的行为。文老不遗余力地重复这个观点，不光是在《公路之王》中，后来他甚至拍一整部电影《暴力启示录》来阐述这个论调。尽管很多观众说他是“闷片之王”，我想他非但不会生气，反而会欣然接受。

观影加上访谈差不多5个小时，我摘掉同声传译器的时候感觉精疲力尽。文德斯退场时我绕开媒体冲了过去，好不容易才得到了上图这个签名。文德斯看上去也很疲倦，一直在问那支签名笔是谁的，还说那是一管非常好的笔。