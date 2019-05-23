《筑梦情缘》杨幂这次真的很走心了，瞬间戳中泪囊





正热播的《筑梦情缘》（以下简称《筑梦》）是杨幂主演热血励志民国新剧，凭借人物饱满、叙事流畅、悬疑不断，收视率与口碑一路飙升，湖南卫视收视破1，已逆袭到收视率第二。









若问剧中最让人怜爱和心疼的角色，必定是杨幂饰演傅函君。她既优雅大方、俏丽多姿，逐渐从青涩、稚气的单纯小姑娘，走到后来充满民族大义，包括跟霍建华饰演的男主角的虐恋情感纠葛，都演得非常精准感人。

首先，傅函君身为大家小姐，却有着自己的追求与梦想，拒绝锦衣玉食的美好生活，变身为建筑师，让人物很有正能量。她敢爱敢恨，直言不讳，与沈其南生出患难与共之情，而杨幂通过立体感、饱满度、鲜活性的表演，认真将角色刻画的恰到好处。









随着上一代恩怨真相的逐步揭开，傅函君与沈其南这对“盖楼”CP的感情备受考验，“高甜”转“高虐”的变化引无数观众揪心。当沈其南惨遭歹人毒害，准备将计就计“假死”，那么被蒙在鼓里的傅函君，注定是苦郁的。









她怀抱骨灰罐那场戏，傅函君精神面临崩溃，既需要噙泪的双眼，还需要假装坚韧，这种痛苦失措后的复杂神情好演吗？只要稍微不留神，就会浮夸、做作、表面化、值得庆幸的是杨幂诠释得很到位，无论从怀抱骨灰说出“我不希望别人碰他”，还是对每个表演细节都拿捏得恰到好处，这样忘情地投入角色中，表演真挚戳泪









沈其南“死亡”的消息彻底摧毁了她内心最脆弱的部分，傅函君心灰意冷、十分绝望，痛苦崩溃一触即发，患上“沟通障碍”孤立无援的她接下来还会面对什么考验？与杜少乾的婚姻契约还会发生什么改变？《筑梦》故事跌宕起伏，杨幂表演走心戳中泪点，许多观众都表示她泪奔这段瞬间泪崩，哭得稀里哗啦…









《筑梦情缘》中杨幂用值得肯定的表现证明自己有这份灵感和悟性，接拍不同戏份，挑战不同角色，给观众留下傅函君这样经典的荧幕角色。与以往塑造的各种角色不同，傅函君这个角色更为内敛与聪慧，让人刮目相看。那么杨幂饰演傅函君又何时能够清醒恢复？如何高燃、爽快去逆袭？也令观众更加期待了。



