“小鞋子”导演新作《云端之上》：生命衰朽，哭而又笑

伊朗著名导演马基德·马基迪执导的电影《云端之上》于5月24日公映，令人遗憾的是，这位曾执导多部高口碑名作的世界电影大师新作现在才来内地首次公映，令人欣喜的是，他终于还是来了！









马基德·马基迪的最新作品《云端之上》秉承着导演一贯的风格，给出了一个人性救赎的好故事，这个故事无比现实却又无比温暖。新作相较于此前多部佳作而言，明显在细节上做了更多功夫，电影的篇幅要从之前的90分钟左右调整到了120分钟。

人生苦寒，采集温暖

众所周知，导演马基德·马基迪因执导奥斯卡提名的《小鞋子》而为人熟知，但他的履历上绝非仅有这一部作品。导演过去作品《天堂的颜色》《麻雀之歌》均为豆瓣高分之作，誉为经典之作。

无论是《小鞋子》还是《天堂的颜色》《麻雀之歌》，都在充满现实却又饱含温情的镜头中，让观众进一步了解看清了残酷现实中儿童命运不可控。好在，以上几部作品中，都能看到荆棘之下，生命的坚韧。可谓是从苦寒的人生中，将温暖的点点滴滴采集起来献给观众。









《云端之上》讲述了相依为命的塔拉和埃米尔姐弟俩陷入了人生的困境，塔拉因自卫重伤了洗衣房老板而蒙冤入狱。其弟弟小混混埃米尔得知洗衣店老板曾试图侵犯自己的姐姐，去医院寻仇，但因害怕仇人死掉姐姐背上谋杀的罪名，迫不得已照顾他。为求洗衣店老板醒来还原真相救出姐姐，埃米尔顺带着照顾着老板的母亲和他的两个女儿。从乡下赶来探病的一家人，由此走进了埃米尔的生活。另一边，塔拉也在狱中遇到一个无依无靠的小男孩，精心照顾着小男孩的生活。饱受生活摧折的姐弟俩用心中的善良，为这些孩子不幸的童年照进一束温暖的光。

含蓄情感，直击人心

相较于《小鞋子》《天堂的颜色》《麻雀之歌》几部作品，《云端之上》最大的特点在于电影的细节描写，120分钟的篇幅中，对细节的描写更极致，塔拉与埃米尔的人物形象更生动。电影虽没有惊心动魄的类型片节奏，但却有着极为复杂的情感纠葛与戏剧冲突。













电影有一处细节极为打动我，塔拉在洗衣房工作时险些被强暴，所有的淫秽与暴力都藏匿在晾晒的床单之后。弟弟埃米尔照料仇人的母亲与女儿，所有的善良也藏匿在房间里支起的“临时墙”之后。这种巧妙的细节，足以见到马基德·马基迪导演电影语言的精髓。诸如此类的还有很多，等待观众亲自去发掘。









想不到马基德·马基迪导演经历了多部佳作之后，电影语言更加炉火纯青，却也更注重情感表达的克制。《云端之上》也有别于好莱坞类型片中粗放的情感渲染，孩子们在粗粝的生活中无邪笑脸，循序渐进地感染观众，敲击着观众心底最深沉的部分：在这冰冷的世界中，有恶人，但也有善人，哪怕是恶人，他可能也会有善的一面；每个人童年的命运无论自主选择，但是在成长之后，人的善良是可以选择的。

生命衰朽，哭完又笑

在罪案屡屡犯罪的印度，男女低位的极度不平等，已然在电影《云端之上》上展露无疑。可即便现实生活如此冰冷残酷，塔拉与埃米尔两姐弟仍保有对生命的热爱，原因何在？因为他们经历过世事的苍凉，不愿将这样的苍凉带给其他人。













电影开端不久便交代了姐弟俩的身世，成长过程中缺乏关爱的两人更懂得相依为命，也更懂得关爱和自己同样命运的人。这不禁要令人想起《美国队长》，在一系列超级英雄电影中，它是最具人文质感的：为什么厄斯金博士要帮助小个子男孩斯蒂夫走入兵营，因为他相信，只有弱者更加明白力量的重要。













正如《云端之上》中无依无靠的塔拉与埃米尔两姐弟，他们为什么要尽自己的努力去帮助其他孩子？因为他们曾遭受过苦难。通过《云端之上》的故事，看到了姐弟俩在黑暗中散发的光，即将命运多舛也不改二人心之向善。

原本相依为命的两姐弟，突然遭遇变故，但他们并不是无依无靠的，在生活的重压之下，他们对彼此的关爱得以延续——塔拉照顾监狱里另外的“弟弟”，埃米尔在生活遇到另外的“姐妹”，沉重的现实与温暖的人心相呼应，让观众们感受到生命的衰朽，却也让观众在哭过之后发自心底的微笑。



