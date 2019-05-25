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27年后史皇玩嗨《阿拉丁》凭啥打造最炫饕餮盛宴

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2019-5-25 9:48:43

 


最新版真人影片《阿拉丁》，改编自迪士尼27年前第31部动画，还是从阿拉伯传说《天方夜谭》中汲取灵感，却在“鬼才”导演盖·里奇的执导下，叙事风格轻松欢快，不进快速剪辑和复杂跑酷追逐俱全，加上载歌载舞的场景穿插，使得两个小时的饕餮盛宴到眼花缭乱，愉悦性达到空前超高。



穷小子爱上公主的童话模式，以及满足主人三个愿望的幽默诙谐神灯精灵，从开头船上精灵回忆起，叙事就用剪辑凌厉镜头，将繁华的街市和异域奇珍都展现得一气呵成。小偷阿拉丁偶遇公主后，两人逃避追逐，连串跑酷紧张镜头，有攀爬、坠楼、撑杆跳、荡秋千方式悠绳...狭窄小巷和屋顶辗转腾跃的视听奇观，瞬间叫人瞠目结舌。



威尔·史密斯饰演灯神最大的亮点之一，相比罗宾·威廉斯配音的动画，史皇版灯神更为现代化。他自信、傲慢、幽默，还有着独特的话痨，叫史皇简直玩嗨了。他首次登场，不仅用炫酷的饶舌歌舞，来交代神灯的使用规则，还让猴子打起架子鼓，在洞穴里变出乐队，上演了一段百老汇歌舞。



史皇奉献很多穿着阿拉伯服饰的舞蹈镜头，并且戴着眼镜大变魔法，看着犹如炫酷魔术歌舞表演，酷毙了！难怪他在演员字幕表排第一位，表演绝对国际巨星范儿！本片加重了神灯精灵跟阿拉丁的主仆友谊，他说出自己希望自由，可每个主人第三个愿望，从没让他自由，暗讽世人对权欲不放手，意味深长。



在约旦月亮谷和迪西谷取景拍摄，拜占庭建筑艺术的巍峨壮观王宫，又有南亚建筑色彩绚丽风格的市场民居，可拍得太缤纷绚丽。在阿拉丁作为阿里王子抵达皇宫的场景中，高达30英尺的骆驼、37000多朵花、250名舞蹈表演者和超过200名临时演员，让“盛装进城”场景美仑美奂，壮观夺目。



当阿拉丁邀请公主上飞毯，一起浪漫遨游俯瞰夜景，同时也炫耀了浓厚的异域美景！阿拉丁撩妹方式略笨，哪怕神灯在地图上动画帮忙，他还是瞬间暴露了原有身份，也叫故事细节更有趣。阿拉丁博得公主芳心后，过分陶醉在纸醉金迷的生活，等于在谎言假象里不能自拔，神灯一句“你用虚伪得到东西越多，你失去就越多”，瞬间让看客警醒着自己人生。



阿拉丁是曾出演过《尼基塔》《杰克·莱恩》的加拿大演员梅纳·马苏德，公主是出演过《柠檬嘴》《超凡战队》的娜奥米·斯科特，俊男美女不仅CP感强，还能歌善舞，每次叫观众目不转睛。当阿拉丁和茉莉公主登上魔毯时，经典神曲《A Whole New World》会再次响起，两人唱得嘹亮动情，此情此景浪漫与唯美，如梦如幻。



在贾方挟持阿拉丁去寻找神灯，又被对方戳穿阴谋沦为阶下囚，再因为鹦鹉帮忙逃狱偷窃来神灯，以及阿拉丁用智谋制伏敌人等主线脉络，本片都区别于动画，进行了丰富处理。就像导演把偷东西的段落拍摄得很酷，还有贾方的鹦鹉变成巨鹰，满城市追逐阿拉丁架势飞毯，紧张与炫酷程度都很棒。



当茉莉公主被捕时，煽动将军去对抗贾方，唱出全世界最放肆的呐喊，证明她不仅只是像原版动画中花瓶，勇敢为国家而战、可以带领人民过上幸福生活的女王，迎合了迪士尼从《冰雪女王》开始追求女权主义思维。曾经虚无缥缈、高高在上的灯神，落地之后变成有血有肉的朋友。不断提醒阿拉丁要善良，不要误入歧途，也叫最后灯神恢复自由，变得水到渠成。


瑰丽的想象力，精致奢华的场景，登峰造极的CG特效，还平衡大量的歌舞场面，加上玩得超嗨的威尔·史密斯，使得成本超过1.5亿美元的《阿拉丁》在新技术的理性淬炼下，散发出更加熠熠夺目的光辉。



7.3 

阿拉丁 (2019)

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阿拉丁/Aladdin(2019)
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