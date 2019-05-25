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你现在的位置：首页>>群组>>北京时光影迷会>>一场预期内的怪物盛宴：评《哥斯拉2》

一场预期内的怪物盛宴：评《哥斯拉2》

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2019-5-25 22:21:28

今天参加了时光网举办的《哥斯拉2：怪兽之王》的观影活动。

活动地点在蓝港的珠影耳东传奇影院的4K厅，位置很好找，虽然天挺热的，但大家热情很高，来的人挤满大厅。

与火爆的怪兽大集合内容十分对应。

在北京高温橙色预警下看这么劲爆的怪兽大战，看来对哥斯拉这位影坛长青树，大家还是十分怀念和期待的。

虽然片子中规中矩，但谁要看缜密的剧情？又不是侦探片；谁要看帅哥美女？主角是怪兽们；谁要看合家欢的结局？怪兽之战哎？地球拆了半个都是合理的！

所以这部是个不用带脑子，好好看特技和糊到脸上的3D效果的片子，谁带脑子来研究，为什么怪兽的打斗里，人类立场如此反复？为什么全人类共同的命运，只由几个科学家草率的决定？为什么女主站队说反水就反水，态度说圣母就圣母；男主脾气说爆就爆，行动说不听指挥就不听指挥；小女主说作死就作死，作了死还能活下来；而为什么又是以美国为首的三口之家拯救的全地球生物？

不用想，看就完事了，3D打斗盛宴嘛！

可惜3D效果呈现的也不是那么强大。

 

理解全体编剧/导演组都想在全人类危机时刻勾画出人类的反思——对自然对自我对种族，也理解反复思考下的站队才是生活活的人性，但这个公式在大灾大难的大片电影里看过太多了，《达芬奇密码》《王牌特工》等等都在讨论人类对自身造成的环境影响的救赎，就算是英雄类电影近两年都在讨论这个问题，近的《海王》《复仇者联盟4》等等，人类如同病菌一样，各种类神的人或神都以正义的旗帜要来消灭我们，但就像那位中科院的学者说的，保护环境，可持续发展，不是为了地球和自然，而只是为了我们自己。我们应该研究更可行的方式，而不是上来就以毁灭80%的人类为目的野蛮解决这一切。

这种粗糙的公式性大片太多了，审美已然疲劳。

 

虽然怪兽对打，在观影感受上很是过了及格线，但请大家看前再对比一下，选个imax的影厅试试3D效果，看看这个不够激动刺激的锅，是影院还是影片来背。

毕竟怪兽对打，还是最主要的！

当然，预期效果不要过大，没到《环太平洋》的线~

标签： 怪物(39)

7.8 

哥斯拉2：怪兽之王 (2019)

影评(15)

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哥斯拉2：怪兽之王/Godzilla: King of the Monsters(2019)
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