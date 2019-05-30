上世纪90年代大概是暴力电影最卖座的时期，R级的动作片、惊悚片大行其道，经常用疯狂扫射、连环爆炸、血肉横飞来制造最后的高潮，所以文德斯在1997年拍了《暴力启示录》这么一部电影。他也成功预言了这种暴力电影的末路。放眼如今的影坛，PG-13才是王道，如果一不小心成了R级，制片人反而要主动删减成PG级再上映了，真是此一时彼一时啊!

影片开场，一个金发美女喃喃自语，原来她是替身演员，正吊着威亚等待炸弹将她炸飞。随着倒计时结束，横飞的异物不幸将她的容颜划伤，鲜血淋漓。为了这种毫无意义的视觉冲击付出的代价也是高昂的。

曾经演过美国总统的比尔·普尔曼在剧中扮演了一位好莱坞最火的制片人，他统治着一干下属，远程指挥他们从暴力中赚暴利。他的妻子原来是他片中的缪斯，如今也不堪他的颐指气使想要离家出走。没想到妻子还没走成，他却突然被绑架、失踪了。

在另一边，加布里埃尔·伯恩扮演的电脑专家发明了一种监视系统，它能自动识别街头上的暴力犯罪、加以干预。政府对这套正在研发的系统非常重视，计划要大范围投入使用。他当晚看到了制片人被绑架的影像，但却暂时无能为力。

制片人的车被发现，现场还有两具尸体。他没有死，而是隐姓埋名在好莱坞做园丁。他的妻子接管了他的公司，成了新的老板，印证了“真香定律”。见识过了真实的暴力，制片人决定远离暴力。而加布里埃尔却发现自己的监视系统竟被“上面”利用，反而变成了杀人的工具。原来暴力就存在于每个人的内心中，根本无法从根本上消除、制止，加布里埃尔作法自毙，成了又一个牺牲品。

在“文德斯电影回顾展”的最后一场见面会上，有个头上缠满纱布的奇怪观众问文德斯的电影有没有因为审查机构的意见而在上映前被删改过，老人回答：“没有。因为我从来不拍色情戏，从来不拍暴力戏，唯一的例外就是《公路之王》中的拉屎镜头曾经在一些国家公映时被删掉过。”此言不虚，文德斯从来都不屑于用最低级的刺激来吸引更多的观众。

ps：不得不说文德斯是个忠实的、合格的影迷，即使他成了大导演后也不忘带着那些早已被大众遗忘的、但他衷心崇拜的过气老导演们，比如成了独眼龙、重病缠身的尼古拉斯·雷，这一点很罕见，也很让人感动。在本片中能看到濒临死亡的塞缪尔·富勒（他于本片公映后不久去世），他演加布里埃尔的父亲，说话已经不利索，台词好像也是即兴发挥，一看就是货真价实的“友情客串”。从这段温馨的画面中让同样是影迷的我们看到了老导演的暮年，也能从中体会到文德斯的可爱、可敬。