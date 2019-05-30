《我们都要好好的》杨烁演绎职场沉浮，奋力向前魅力不俗

刘涛作为当下职场剧中女强人的代表人物，和她配戏的男主角其实有一定的限制，要么就是特别Man特别阳刚的那种，要么就是特别体贴特别"奶"的那种。明显与刘涛再次合作的男主角杨烁，属于前者。

刚结束的《我们都要好好的》由刘雪松执导，刘涛、杨烁、金晨、刘端端、程琤、蔡子伦、王若雪、任丽等主演。其中为刘涛定制的励志角色寻找，让很多都市女性产生共鸣。作为一部爱情励志大剧，家庭主妇寻找与金融天才丈夫向前在婚后差距越拉越大，患上忧郁症。重回职场之后，涅槃而生，凭借情感故事的一波三折，实力演员的走心表演，收视率与口碑一路飙升。

而之前在《欢乐颂2》《大江大河》中有过出色表现的杨烁，此次又解锁一个新的职场角色——金融天才。就外形条件而言，杨烁明显属于大丈夫的类型，但是历数杨烁出演过的每个角色，发现其中总有令人惊喜之处。

杨烁真正被观众熟识是因为《欢乐颂2》里的小包总一角，但其实早在五年前《刀客家的女人》已经尽显他余化龙大当家的风范。《刀客家的女人》中敢于担当的余化龙、《欢乐颂2》满满惊喜的小包总、《大江大河》中莽撞痴情的雷东宝……都是追着追着剧就能让女观众喜欢上的男人。

杨烁在《我们都要好好的》中饰演向前，一改之前留给大众风流倜傥玩世不恭"小包总"形象，这一次明显稳重得多。稳重都是岁月和挫折给予的沉淀。向前面临自己工作上与感情上的危机，一面是创业投资失败，另一面是家庭出现问题，他的状态其实也是中年男性的焦虑所在。

当生活陷入双重绝境，杨烁精湛的演技成就一个活灵活现的向前。身为知名基金公司任职高管的金融精英"向前"，他有着自己的追求与梦想，却在日以继夜的繁忙中忽视了妻儿感受，导致婚姻亮起了红灯。他在职场遭遇陷害，停下来之后很快能再站起来，光是这股坚忍不拔的力量，就展现出不小魅力。

在金融界都知道，除了稳重持续的能力以外，最重要的就是百折不饶的精神状态，这样才能应对多变的金融环境。向前在经历挫折后决定另起炉灶，这也令他重新走向事业巅峰。剧集将其职场经历展开后，为种种挫折简直是当下职场生存缩影写照。向前这个人物经历复杂、大起大落，这也令杨烁的演技有了更大的发挥的空间。他与寻找、艾丽莎两位女主角的情感纠葛，更是牵动人心。

随着事业走下低谷，向前自己筹资拍大IP影视剧，但很多以前有过合作的金主不愿冒险投资，这也令商场打滚多年的向前很头疼。俗话说："一文钱难倒英雄汉。"何况是在高风险高回报的影视投资行业？向前为了拉到投资，硬着头皮陪土豪喝酒，一杯酒筹五万，最后酩酊大醉晕头转向地回到家，十分难堪。向前面对自己儿子和邻居艾丽莎时，那是既苦郁、辛酸，又无可奈何。杨烁将向前这个人物的心理活动完整的呈现出来，让观众看了感觉真实、扎心。

向前与前妻寻找再度相遇时，邻家的漂亮女孩艾丽莎也一缕芳心在他身上，他必须面对两难的抉择，这种感情其实是复杂的，但也是我们生活中曾见到过的。杨烁演活了此时向前内心的纠结，一边是责任，一边是诱惑。

从公司总裁落魄到陪酒筹款的倒霉蛋，向前这个人物的心理落差要靠眼神和表情来诠释，这些复杂情感细节好演吗？当杨烁一个人捂住嘴巴痛哭失声时，赚得了观众不少热泪。因为大家都知道，成年人的世界就是会有这样艰难的处境。向前落魄地蹲坐在路边，只见杨烁用克制的情感来演绎这个男人的中年危机，他贴近生活的表现，证明他作为一名优秀演员的极高悟性。

《我们都要好好的》是杨烁与刘涛的二度合作，相较之前《欢乐颂2》中小包总、安迪这对CP，向前与寻找两个角色此次大不相同。一个缺乏安全感自己找寻安全感的职场女性，一个经历挫折能触底反弹的职场精英，向前、寻找的全新CP，更令人耳目一新。

杨烁此次扮演的向前，没有了小包总的轻佻、雷东宝的鲁莽，但不变的，是他责任感极强的男性魅力。经历这些年的历炼，明显能感觉到的是，杨烁凭借极具辨识度的磁性嗓音和硬朗的外形，对人物的把控越来越精准。是杨烁的演技，让观众看到金融精英的职场沉浮，更让观众看到他的魅力不俗。

无论是《大江大河》中的雷东宝，还是《我们都要好好的》里面的向前，杨烁近年在演绎小人物的时候更加能抓住人心，这与他从业多年来的经历有关。毕竟从中戏本科班毕业后，杨烁却属于大器晚成的演员，曾经在无数影视剧中担当不同小角色，直到遇见《生死线》中雷厉风行的英雄人物四道风，才跻身实力派演员的行列，丰富的经验与人生阅历，让他对不同小人物塑造，有了独特的心结。

而在旅行真人秀《我最爱的女人们》中，杨烁一路开启"厚"脸皮暖男哄妻模式，最终让妻子王黎雯消气，同样证明硬汉撒起娇来也不输软萌"小奶狗"，跟《我们都要好好的》中向前尽显反差萌。戏里经历家庭事业危机，体会人生二次成长的向前，还是现实中的杨烁，都在用不俗的魅力，带给我们耳目一新的惊艳。

《欢乐颂》里的小包总，《大江大河》里的雷东宝，《我们都要好好的》里的向前，一众角色都是那么的清晰可见。