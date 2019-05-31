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靠摩斯拉黑夜殉情开挂《哥斯拉2》不配叫怪兽之王

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2019-5-31 17:22:30

 

靠摩斯拉黑夜殉情开挂《哥斯拉2》不配叫怪兽之王


在1998年拍成美国版《哥斯拉》，由于传奇影业注重超级IP赚钱效应，已在2014年糟蹋了一回

《哥斯拉》，没想到时隔五年《哥斯拉2︰怪兽之王》依旧是为猛而猛、混乱失控，就算爆米花怪兽电影靠的就是大场面、壮观特效，可以剧情无脑，全程都黑漆漆看不清，太缺德。不要说跟《狂暴巨兽》相比，跟机甲人砸死怪兽取胜的《环太平洋2》都有着巨大差距。


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怪兽出来厮杀缘由，居然只是一个跟灭霸思想类似的圣母婊？《源代码》《招魂》实力派女星维拉·法米加带着女儿，前一分钟似乎被人绑架，后一分钟就变成一副危言耸听磨样，选择唤醒了众多巨兽。她说着啥树林被烧毁就是重生的荒唐理论，就把怪兽们都放出来，等着厮杀破坏，让人类倒霉，基本疯子无脑状态。故事从此弱智走向怪兽群P路线，崩溃！


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哥斯拉、拉顿与摩斯拉并称东宝三大怪兽，这次为了凑怪兽，还把“三头王者基多拉”弄出来，基本就是为猛而猛。三投怪兽即便脑袋被打掉了，还能有复生功能，人类科学家讨论完了，认定它是外星球来的，那人类氢气导弹都灭不了它，只能叫哥斯拉来以毒攻毒，说不好听就找理由干架。


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“人兽并肩”共同抵御末日浩劫，为了全球市场卖座，迈克尔·道赫蒂、维拉·法梅加、米莉·博比·布朗和章子怡组成了联盟，然后章子怡不断用台词科普着怪兽是啥、有啥特点，日本影帝渡边谦则一部忧郁痛苦“救世主”磨样，直接去海底自杀炸出哥斯拉打架，瞎搞狗血煽情，所以感染力为零。那女灭霸圣母婊的闺女，看老妈不地道，直接跑出实验室，还遭遇怪兽袭击房屋，躲浴缸不死，一家人狗血团聚？严重脱离现实。


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有烟、有雨，有怪物的咆哮声，还有海陆空交战，飞机袭击“三头王者基多拉”，巨型翼龙拉顿也飞天遁地打架，按道理不会难看吧？偏偏《哥斯拉2》全程黑漆漆的，跟上集一样经常需要打着手电去看清细节，非常不过瘾。《哥斯拉》重启后，每集都是黑漆漆影像，技术含量咋比《长城》都逊色？传奇CEO前阵子下课了，我看这么拍，如果赔钱，新任一样滚蛋。


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后面哥斯拉、魔斯拉、基多拉在城市群欧，城市就跟90年代日本特摄片一样随便毁大厦，魔斯拉牺牲把能量给了哥斯拉，怪兽主角开着外挂秒杀敌人，各种环节都非常不真实、不细腻、混乱失控，跟《变形金刚5》一样失败。《X战警：天启》《超人归来》编剧迈克尔·道赫蒂当大片导演，就没有罗兰·艾默里奇那两把刷子，那拿着超级IP和上亿美金投资，没金刚钻就愣揽瓷器活。


靠摩斯拉黑夜殉情开挂《哥斯拉2》不配叫怪兽之王


从《长城》《环太平洋2》到《哥斯拉2》，传奇影业高层那么喜欢拍怪兽片，为啥不在剧本细节调好一些呢？同样他们拍摄《骷髅岛》《幽冥》就好看多了，怪兽片拍几十年，不在于怪兽数量多、打得花样多，而是细节要精益求精。以前《狂蟒之灾》也就一只怪兽，还不是经典至极，关键在于曲折故事、鲜活人物、特效细节相辅相成。


靠摩斯拉黑夜殉情开挂《哥斯拉2》不配叫怪兽之王


《哥斯拉2》显然不配叫“怪兽之王”，长期沉睡于地底和冰川里面神秘的巨兽说出来就出来，然后开着外挂取胜，以此纠正那些可能会去损害大自然平衡的生物？故事三观尽毁，单从一部怪兽影片而言，完全是不及格的，剧情糟糕透顶，比权游8大结局的剧情还要狗血，还能轻松靠大IP和大场面瞬间票房爆发？这是商业时代的合理盈利，更是爆米花时代的悲哀！


靠摩斯拉黑夜殉情开挂《哥斯拉2》不配叫怪兽之王


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7.6 

哥斯拉2：怪兽之王 (2019)

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哥斯拉2：怪兽之王/Godzilla: King of the Monsters(2019)
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