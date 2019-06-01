网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>北京时光影迷会>>《大雄的月球探险记》哆啦A梦没失想象力才够萌够酷

《大雄的月球探险记》哆啦A梦没失想象力才够萌够酷

加入收藏

2019-6-1 22:00:35

《大雄的月球探险记》哆啦A梦没失想象力才够萌够酷


经历了前两集寥无新意、模式化的《哆啦A梦》剧场版，19年《大雄的月球探险记》居然丰富多彩起来。虽然拿辉夜姬与月兔传说作梗，神秘少年意外闯进野比大雄世界，众人去外星冒险打败敌人也似曾相识，却笑点萌点泪点俱全，都拍出点以前《铁人兵团》《魔境大冒险》那种惊艳感。



《大雄的月球探险记》哆啦A梦没失想象力才够萌够酷


大雄因为赌气，跟哆啦A梦去创建异说世界，在月球上搞月兔王国，而转校过来的神秘少年露卡，则继续带来潜在危机...还是套路剧情，却不失为了能拼凑出迎景，而是努力回归经典版哆啦A梦思路。



《大雄的月球探险记》哆啦A梦没失想象力才够萌够酷


建立一个超萌的月兔世界，哆啦A梦就像“上帝创世主”，用道具变出兔子亚当和夏娃，还教会月兔如何钻木取火、建房屋、做年糕，但再回来时候，月兔王国已经变成炫丽华丽的科技现代化城市，已然够脑洞大开。露卡和露娜为代表的超能力族群埃斯帕尔，还有外星小乌龟，每个角色都很性格各异、生动鲜活，叫人记忆深刻。



《大雄的月球探险记》哆啦A梦没失想象力才够萌够酷



任意门被敌人炸毁，露卡等人被抓回外形，露娜变成逃亡幸存者，外星球人们过着饥寒交迫生活，认为跟监狱无异，也颇似《银河列车999》带来战乱反思。这毕竟是科幻喜剧，不是苦兮兮惨剧，所以异说勋章、健忘草、预感报知器等道具登场，带来幽默想象力，都做到了每个梗不突兀。对于看了几十年的人，本片没那么震撼力，但足够跌宕起伏、妙趣横生。



《大雄的月球探险记》哆啦A梦没失想象力才够萌够酷



除了哆啦A梦以外的四个人，在去宇宙冒险前对家庭的依依不舍，居然拍出点温情式的悲伤。大雄偷拿东西躲在门后，静香跟宠物爱犬的分离，胖虎黯然背着包袱离家，胆小怕事的小夫迟到时则开脱说一句“因为我的刘海没弄好“，人性化讲述踏出迈向成长一步的转折点，细节戳中泪囊，非常感人至深。



《大雄的月球探险记》哆啦A梦没失想象力才够萌够酷



大反派人工智能毁灭机器人，露出庐山真面目还想毁灭地球，居然口口声声是当地人做出的它，哆啦A梦喊出：“失去想象力，毁灭也就诞生”，让人有所警示!露卡等人最后放弃永生，认为“能量因为有限而美好，生命也因有限而美好”，让你有一种对人生与科学的思考，寓教于乐，潜移默化。我们不希望多啦A梦五人组总在模式化闯关打怪，也需类似鸡汤式精彩剧情！



《大雄的月球探险记》哆啦A梦没失想象力才够萌够酷



《哆啦A梦》剧场版近年总在透支情怀，《大雄的月球探险记》则知晓如何致敬经典版，而且对人生与人工智能危机有所沉思，故事更曲折。露卡在跟大雄的接触中逐渐体会到友情是什么，而大雄对说出“我为朋友的高兴而高兴，为朋友悲伤而悲伤”，瞬间叫人穿越回藤子·F·不二雄版《大雄结婚夜》中老丈人那句精辟名言，非常怀旧。外星军团也穿着像“高达”“变形金刚”，反正有老日漫的惊艳。



《大雄的月球探险记》哆啦A梦没失想象力才够萌够酷


平井大演唱的片尾歌《the gift》不管是歌词还是曲调，都悦耳动听。每一只月兔都非常萌，就连像金刚那只怪兽兔都很可爱，每只都恨不得叫人抱起来亲一口，还有那个哆啦A梦热气球，用来装饰修理好的宇宙飞船，很有儿童想象力的造型，萌到人外焦里嫩，太酷毙！片尾也是水彩风的插画，每一帧都可以当成壁纸，同样很唯美、怀旧，养眼至极。


PS:彩蛋出现了恐龙和五个主角，是不是《新·新·大雄的恐龙》不得而知，但国内引进方估计明年不买货，无良删掉了彩蛋，只能送来一声叹息！据说这是05年后，最好看的一集《哆啦A梦》，蓝胖子机器猫团队没失去自己欢悦想象力！


《大雄的月球探险记》哆啦A梦没失想象力才够萌够酷


《大雄的月球探险记》哆啦A梦没失想象力才够萌够酷


《大雄的月球探险记》哆啦A梦没失想象力才够萌够酷


《大雄的月球探险记》哆啦A梦没失想象力才够萌够酷


《大雄的月球探险记》哆啦A梦没失想象力才够萌够酷


7.5 

哆啦A梦：大雄的月球探险记 (2019)

影评(2)

收藏(127)

哆啦A梦：大雄的月球探险记/Doraemon the Movie 2019: Chronicle of the Moon Exploration(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/107143/blog/8191566/
--------------------
微信公众帐号seafans-movie

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
北京时光影迷会 12121

RSS订阅

北京时光影迷会

274462名成员15349个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 