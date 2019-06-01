《大雄的月球探险记》哆啦A梦没失想象力才够萌够酷





经历了前两集寥无新意、模式化的《哆啦A梦》剧场版，19年《大雄的月球探险记》居然丰富多彩起来。虽然拿辉夜姬与月兔传说作梗，神秘少年意外闯进野比大雄世界，众人去外星冒险打败敌人也似曾相识，却笑点萌点泪点俱全，都拍出点以前《铁人兵团》《魔境大冒险》那种惊艳感。













大雄因为赌气，跟哆啦A梦去创建异说世界，在月球上搞月兔王国，而转校过来的神秘少年露卡，则继续带来潜在危机...还是套路剧情，却不失为了能拼凑出迎景，而是努力回归经典版哆啦A梦思路。













建立一个超萌的月兔世界，哆啦A梦就像“上帝创世主”，用道具变出兔子亚当和夏娃，还教会月兔如何钻木取火、建房屋、做年糕，但再回来时候，月兔王国已经变成炫丽华丽的科技现代化城市，已然够脑洞大开。露卡和露娜为代表的超能力族群埃斯帕尔，还有外星小乌龟，每个角色都很性格各异、生动鲜活，叫人记忆深刻。

















任意门被敌人炸毁，露卡等人被抓回外形，露娜变成逃亡幸存者，外星球人们过着饥寒交迫生活，认为跟监狱无异，也颇似《银河列车999》带来战乱反思。这毕竟是科幻喜剧，不是苦兮兮惨剧，所以异说勋章、健忘草、预感报知器等道具登场，带来幽默想象力，都做到了每个梗不突兀。对于看了几十年的人，本片没那么震撼力，但足够跌宕起伏、妙趣横生。

















除了哆啦A梦以外的四个人，在去宇宙冒险前对家庭的依依不舍，居然拍出点温情式的悲伤。大雄偷拿东西躲在门后，静香跟宠物爱犬的分离，胖虎黯然背着包袱离家，胆小怕事的小夫迟到时则开脱说一句“因为我的刘海没弄好“，人性化讲述踏出迈向成长一步的转折点，细节戳中泪囊，非常感人至深。

















大反派人工智能毁灭机器人，露出庐山真面目还想毁灭地球，居然口口声声是当地人做出的它，哆啦A梦喊出：“失去想象力，毁灭也就诞生”，让人有所警示!露卡等人最后放弃永生，认为“能量因为有限而美好，生命也因有限而美好”，让你有一种对人生与科学的思考，寓教于乐，潜移默化。我们不希望多啦A梦五人组总在模式化闯关打怪，也需类似鸡汤式精彩剧情！

















《哆啦A梦》剧场版近年总在透支情怀，《大雄的月球探险记》则知晓如何致敬经典版，而且对人生与人工智能危机有所沉思，故事更曲折。露卡在跟大雄的接触中逐渐体会到友情是什么，而大雄对说出“我为朋友的高兴而高兴，为朋友悲伤而悲伤”，瞬间叫人穿越回藤子·F·不二雄版《大雄结婚夜》中老丈人那句精辟名言，非常怀旧。外星军团也穿着像“高达”“变形金刚”，反正有老日漫的惊艳。













平井大演唱的片尾歌《the gift》不管是歌词还是曲调，都悦耳动听。每一只月兔都非常萌，就连像金刚那只怪兽兔都很可爱，每只都恨不得叫人抱起来亲一口，还有那个哆啦A梦热气球，用来装饰修理好的宇宙飞船，很有儿童想象力的造型，萌到人外焦里嫩，太酷毙！片尾也是水彩风的插画，每一帧都可以当成壁纸，同样很唯美、怀旧，养眼至极。





PS:彩蛋出现了恐龙和五个主角，是不是《新·新·大雄的恐龙》不得而知，但国内引进方估计明年不买货，无良删掉了彩蛋，只能送来一声叹息！据说这是05年后，最好看的一集《哆啦A梦》，蓝胖子机器猫团队没失去自己欢悦想象力！



















