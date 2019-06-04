《无所不能》：恶者目中无人，盲者心中有数

近三年在内地院线上线的印度电影中，层次都是极为丰富的：《摔跤吧爸爸》有印度的的摔跤运动与性别差异、《小萝莉的猴神大叔》有政治冲突与宗教信仰、《神秘巨星》有印度音乐及女性意识觉醒、《嗝嗝老师》有印度的阶级分化与成人达已思想境界……

纵观这些引进到内地的印度片，层次丰富是其特色，反映印度国情是优势，真正令我们叹服的是电影内在的戏剧冲突与人物塑造。6月5日上映的印度悬疑动作片《无所不能》便是一部能令观众叹服的多元素、多反转的印度佳作。













一半是粉色，一边是黑色

作为一部以盲人视角为切入点的悬疑片，电影《无所不能》的前半段基调竟是粉色系的，两位盲人真心相爱的这个过程，有曲折、有犹疑、有惊喜。两位盲者在黑暗中漫舞的镜头恐怕也只有热爱歌舞的印度阿三们才能拍得出来。













恋爱时所有的甜，都化作了此后男主角罗宾遭遇生活的重挫后心中的苦涩。纵观整部电影，虽定义为一部悬疑动作片，但在歌舞元素、爱情元素的奉献上，宝莱坞绝不吝啬。当观众在电影院大银幕前认真观看一对盲人的爱情故事时，仿佛世界被他们的爱情照亮了一般，竟有丝丝甜蜜在心中。













前半段高甜，后半段复仇

然而好景不长，印度片的戏剧转折，永远让观众防不胜防，男主角罗宾与苏的甜蜜生活突然遭遇变故。女主角苏被侵犯，警力出现腐败问题，在印度权贵与平民的较量中，男主角罗宾终于还是挫败了。













从戏剧的转折来看，《无所不能》应该也是近几年引进的印度片中，首度正视女性侵犯问题的类型片。既有施暴，必有复者，这便是戏剧的魅力。影片在悬疑与惊悚元素的融合中，将故事线索一环紧扣一环，观众仿佛被牵引着走进了罗宾的复仇计划之中。













观影过程中，最令观众感慨的是罗宾的复仇故事竟如此具有批判力度。整件事的起因、发展、结果，都让异国观众看到印度女性侵犯、权力腐败的问题严重性。从印度的地痞，到公职人员，再到地区议员，印度盲侠罗宾在一次又一次的挫败后，选择一个都不宽恕！













恶者目中无人，盲者心中有数

一个盲者平民想要挑战权贵，自然不是件简单的事。《无所不能》在讲故事的过程中，将故事男主角罗宾的形象赋予独特的艺术家气质——每次复仇成功都运用极具印度特色的亢奋音乐、仰视角度摄影来彰显罗宾的江湖气与英雄主义。













在这个复仇的过程中，计划周密的罗宾仿佛艺术家一般的存在。高智商的局中局，只有我们观众想不到，没有印度阿三们拍不出来的。环环紧扣的复仇计划中，诸多不可思议的细节让人瞠目结舌，这也成为电影最精彩的部分。













原本我们以为唯有盲者方才“目中无人”，如今却是恶者当道，只见恶者步步逼近，越来越目无法纪。盲者唯有悲叹世人皆盲，印度盲侠的一腔愤怒变作冷静的部署，他将自己脚下的每一步、复仇计划中的每一处都有数字在心中作为刻度，凭借自己作为盲人时的嗅觉与听觉优势，一度将自己计划周详的“地下审判”变成一门艺术。













虽然影片的后半部分略显黑暗，但在罗宾的复仇计划中，他也有着自己的原则：决不杀人。电影到了尾声时，响起悠扬的旋律，仿佛让观众松了一口气。令人悔恨的是过往无法挽回的遗憾，没有好好的保护爱人。心上有爱的人，即使是盲人，也一样无所不能。遇到了恶人，越是逃避可能越是姑息他们，勇敢的去面对他们，这才是《无所不能》教会我们的事。



