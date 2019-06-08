高考结束看《当我们海阔天空》，开启新的梦想征途

偶然看到陈静、娄毅执导《当我们海阔天空》，意外获得妙趣与惊喜。如今青春片看得多了，但讲创业青年们的青春片却不多见。很久没见像《当我们海阔天空》这样更为纯粹的青春励志电影。除了大量引用当今流行语撰写辛辣台词，凌云、李想、梦媛等年轻人创业路途上的热血余华追求，仿佛让人回到毕业后的青年时代。









二十出头的年纪，注定是要受到家庭、爱情、工作的羁绊的，那时初入社会，甚至不懂社会的法则。《当我们海阔天空》这部电影，讲述的正是这个年纪的青年人的故事。在这种创业励志片贫瘠的时刻，本片来得恰到好处。谁人没有梦想，但只是泛泛做发财梦，而不能“脚踏实地”把脑中所想付诸行动，那么就注定无法从平凡的现实生活中挖取到精髓。













凌云、李想等几位同学，在机缘巧合中，组合到了一起，组建了雄心勃勃的"天之庚团队"，从偏远的岛濑村的优质莲子入手，开启了电子商务搭载农业生态产品的创新性营销。然而，初入社会、刚刚毕业的学子们创业并没有预期一帆风顺，他们从一无所有踏上追逐梦想之旅，在学业拼搏、职场跌宕、商海沉浮的时空切换之间，历经爱情翻波、兄弟反目、恶意竞争之后，在濒临绝境、前程幻灭的巨大人生考验之下，重新找到方向。













人生，想要成功必须经历挫折，才能让自己变得强大。《当我们海阔天空》本片塑造互联网时代的正能量偶像，颇有热血励志精神。该片虽没有大牌明星，也没有大流量小花鲜肉，但刘秋实、刘奕畅、何琢言、郑罗茜等青年演员，在表演时都给以走心的演技、过硬的业务素质令人认同这些角色，至情至性地演绎了毕业青年们的情感心路。













凌云、李想、钱大旺之间的珍贵的兄弟情，凌云与梦媛的儿女情长，李想对梦媛的暗恋，李想与妹妹的兄妹情，凌云、李想、钱大旺、梦媛与老师们的师生情，以及老师之间的爱情，每一份感情都如同我们身边发生的故事，如此真切浓烈、细腻感人，甚至戳中每一位看客的泪点。













当熟悉的教学楼、宿舍楼、树荫、小湖从银幕中闪现的时候，在影厅的好几位朋友都异口同声的说："是厦门大学！"，摄影师将厦门大学标志性的嘉庚楼、芙蓉洞，以及厦门的环岛路、白城沙滩等等，无数美景尽收眼底。这所有着“全国最美校园”美誉之称的大学，绝对是令人赏心悦目。













《当我们海阔天空》的故事根据真人真事改编，紧扣时代脉搏。新一代的互联网创业者，本就该是奋斗的一代、创新的一代、坚守的一代、执着的一代，电影非常接地气。电影不仅能勾起人们对曾经拥有的青春的美好追忆，更能点燃观众心中的奋斗之火，因为里面的真挚感情，极易引发共鸣。有人说新的一代年轻人在优渥的环境下成长，他们对成功没有过多的渴望，可是说这些话的人，忘了现在年轻人，已将优秀成为一种习惯。













如今正值高考期间，无数赴考的莘莘学子、曾经历过高考的有为青年们，在为自己的梦想，为时代的进步，奉献着智慧与勤奋的年轻人，看过《当我们海阔天空》方才感知这一代人的海阔天空，才是整个社会的福泽。













在看《当我们海阔天空》的过程中，我想起六年前上映的《中国合伙人》，相较于上一代创业者而言，其实新生代的创业者面临着更险峻的的环境。但两代人的困惑与挣扎，信念与渴望，坚持与倔强，还有他们在胜利时刻的喜悦，都是同样让人热血沸腾的。当青年们准备展开下一段征程，《当我们海阔天空》送来了奉献于时代的激情澎湃的电影作品，十分耐看。



