2019白玉兰奖正午一枝独秀，为何不愿百花齐放？

一年一度上影节来啦！在白玉兰奖被提名的十个电视剧中，正午阳光团队就占据了三个名额，分别是《都挺好》、《大江大河》和《知否知否应是绿肥红瘦》。





而最佳导演一共入围了五个名额，正午阳光团队也是占据了三个，最佳编剧一共五个入围名额，正午阳光团队同样是占据了三个，最佳男主角一共入围五个名额，正午占据了两个。保证了它最大获胜比率，巧合吗？白玉兰奖项名单出炉后，业内外一片哗然，难道是正午阳光颁奖礼吗？













相比《正阳门下的小女人》《那座城这家人》等现实题材作品，古装宅斗题材的偶像剧《知否知否应是绿肥红瘦》显得格外打眼。要知道剧中台词出现了包括“手上的掌上明珠”、“恃宠不娇”等语义重复、滥用成语等错误。有网友调侃：简直就是一部高考病句真题库。













而且《知否》歌词被批矫揉造作古词风韵，《人民日报》和共青团全方位批《知否》台词病句连篇漏洞太多，成语文反面教材，近期又被广电点为宅斗剧也是变相的宫斗剧，这样也能进入白玉兰奖？

《知否》都能提名最佳，那么去年两部现象级古装剧《延禧攻略》《如懿传》同时零提名，干脆错失白玉兰大奖，实在太冤枉了！













现在“限古令”如此严格，别的大古装“封神”断播的断播、“九州”撤档的撤档！唯独，被人民日报点名批评的《知否》却“逆主流而上”，登上“最佳电视剧候选”，令吃瓜的观众看得晕头转向。是谁能让白王兰“对着干”，哪来的“底气”？咱也不能说，咱也不敢问。













看看收视率排名，《都挺好》二轮很差，收视0.2，0.3都接近0了，这样的剧能够独领风骚，公允吗？

CSM554+省级卫视收视榜可看出，《都挺好》二轮还不如同为二轮的《燕阳春》《凉生，我们可不可以不忧伤》，后两者名气不大，宣传不多，排名碾压《都挺好》。二轮收视不维护了吗？或许二轮维护也不合适吧，价格比卫视收购价都高。













真正的好剧二轮好于首播的很多，《大明王朝》重播比首播还好。但《知否》《大江大河》曾经登顶首轮的二轮最好成绩仅仅是中游，而现实题材力作《那座城这家人》《创业时代》二轮播出就和首播排名差别不大，照白玉兰的提名来看，《都挺好》的二轮收视是咋回事！













《我的冤家住对门》一个没啥名气和宣传的剧都比《都挺好》二轮收视好，还有《正阳门下小女人》，都比不了《都挺好》的提名多，由此看来，被营销手段左右的市场中是否存有猫腻？













正午近年来提到的“国剧门槛”争议是越来越大，其他老牌、资深制作公司都没有获得这个称号，在这个时代，是否低调成为一种罪过。这么一来，正午阳光是“国剧门槛”，其它团队都成“进不去门槛”。

例如鑫宝源《青春斗》《深海利剑》，儒意欣欣的《老中医》，新丽传媒《如懿传》，慈文传媒《沙海》，华策（克顿）传媒《创业时代》，欢娱出品的《燕西公路》，这些老牌大公司的电视剧，基本都被干掉，包括正午的老东家山东影视近两年都无声无息！













话发两头，唐德如今时运不济，《巴清传》并没如期上档，各位主创厄运连连，所有他们用过的大牌演员开始出问题。耀客传媒用的演员也都是一个个丑闻频出，从去年上海电影电视节开始，耀客逆势强力开工到今年的无声无息，是运气还是巧合？亦或是其他的原因？据说这些剧最倒霉就是碰见了正午阳光团队的作品。













作为一个成立不久，很年轻的团队公司，正午这几年的从民国谍战到古装传奇，从历史政事到商业题材乃至网络剧，《欢乐颂》《都挺好》《大江大河》《知否知否应是绿肥红瘦》《伪装者》等作品可是层出不穷。

相较之下，千呼万唤才始出来的《青春斗》反而让舆论质疑鑫宝源的作品水平，“赵导是不是老了，拍不动小年轻的小打小闹了”。













再看看欢瑞世纪和华策影视，跟正午相比，宣传简直小打小闹，舆论话题热点都没怎么铺开，营销节奏和正午无法相提并论，过渡依赖子公司或是与其他影视公司合作才能稍稍推出能站得住脚的好作品，自然很难频出爆款。

克顿传媒仗着收视率起家，可剧作呢？除了2014、15年左右《杉杉来了》《爱情公寓4》《何以笙箫默》等，近两年作品的热度和口碑也是双双不及预期，作品不行，还好意思跟正午的良心剧比？市场反响不高，想入围上影节之类自然难上加难。

如此纵观，不难发现谁家的戏撞上正午都是一片烂口碑……为什么？你敢说这里没隐情，没猫腻？就像名导明星的作品即使收视好，豆瓣口碑也会莫名其妙扑掉。













《人民的名义》是高检的剧，遇见《外科风云》时候就被黑，据说黑水就被约谈了，口碑和分站住了，可惜与各种奖项包括白玉兰无缘；《破冰行动》是公安部的，可能是《人民的名义》的前车之鉴，播出时没被黑，但收官后却一路被拉踩，从8.7几天之内一路掉到7.1。是不是有人在背后做手脚，另有所图？













孔笙、李雪凭《温州一家人》在第19届上海电视节“白玉兰”奖荣获最佳导演奖，侯鸿亮制片人和孔笙导演合作《北平无战事》也夺得白玉兰最佳剧集奖，那么《知否》《大江大河》《都挺好》如果真要是再夺白玉兰大奖，以后这个奖项是不是被正午阳光给垄断了？

难怪网友都在喊着：“年年正午阳光，白玉兰过大年！”一枝独秀没意思，要百花齐放才是国剧的正途。