《八子》高希希动作爽片看嗨，紧凑过瘾绝不是吹的









传言不虚，高希希导演相比《露水红颜》《游戏规则》要靠谱认真多了，他总算拍了一部紧凑过瘾的热血动作大片。除了在质朴故事上别具匠心，不追求张扬个性，还融个人英雄主义于集体主义之中，有别好莱坞大片。儿《八子》的音乐、节奏、枪战都堪称高质量、高品质，拍出国产动作片中少有的悲壮惨烈，精良制作丝毫不亚于《红海行动》。









改编自上世纪30年代的真实事件，杨母将八个儿子先后送入红军，却只剩下大哥杨大牛和最小的孩子满崽。偏偏为了掩护大部队安全撤离，哥两又要跟全体战友去浴血肉搏，直至弹尽粮绝……这不止只是一部燃、刚、硬核风格的战争片，它还是一部“有爱”的片子，但高希希导演叙事有条不紊，浓烈骨肉情深与战友情，都凸显了一种人性的力量。









聚焦大牛和满崽的兄弟情，对刘端端、邵兵演技考验很重，哥哥大牛刚直不阿、满腔热血，只为红军掩护，就下令去炸炮营、炸桥，邵兵铁骨铮铮角色拿捏绝佳；满崽则是从战场胆怯到成长锐变的历练，刘端端在戏中一秒落泪，爬泥坑、落水、摔跟头，吃尽苦头，但种种艰辛付出后，才呈现出了电影应有的真实。









从一开始因为误会导致的相爱相杀，满崽被哥哥大牛当胸狠踹、大牛在盛怒之下想将“逃兵”满崽就地正法，到后来两兄弟并肩战斗，两度上演温情戳泪的“兄弟互背”，这种兄弟情很扎实，很触动人。当炸桥时，邵兵端着重机枪横扫，想撤退时发现战友死去，嘴边叼着烟，以及刘端端最后含泪点燃炸弹，合理的煽情都戳到大家心灵深处最柔弱那根丝。









何润东客串狙击手李大山，说着很有道理战场常识，清醒机警、身手敏捷，却自吹枪法如神，反逃不过轰鸣炮火。老赵用盗墓方式挖地道埋炸弹，不料最后发现等于给自己挖坑，只能慷慨赴死。再不说那些掩护满崽、大牛的士兵们，每个都是血肉之躯，却为革命信仰牺牲殉身，同标题中“Advance Wave Upon Wave”意思——前赴后继，不免让人感动。









枪战、爆破、炸桥、空袭等元素一应俱全，刘端端开篇跟野猪博斗镜头，CG特效与惊悚细节都非常逼真，满崽和队友被敌人追杀，周围子弹呼啸而过，惊险万分；而大牛队伍被打得狼狈不堪时，满崽偷炸敌人炮营，油桶燃烧引发巨大火球爆破，全程轰鸣音乐与音响都很有刺激感，就连万达影院内的椅子都被震到。高希希导演在电影工业上已经达到国际水准，但又是结合中国的英雄，中国的历史与故事来打造的一部精良巨作。









同样有邵兵与“八子去一子回”，却让我联想起《忠烈杨家将》，满崽通过残酷战争历练成长为英雄，但大牛和兄弟们则与世长辞，内战是特殊时期下的必然选择，没有这段历史，就没有我们的今天，尊重历史，也是尊重曾流血牺牲的那些战士们！









目前有舆论说，电影有“中国人打中国人之嫌”，放在当下这句话是没问题的，中国人内部的争执、兄弟之间的矛盾可以通过和平的方式来解决，这是人类文明和中国历史发展的进程所决定的。但是八十多年前可不是这样的，在关于中国命运和前途选择的时候，中国人之间进行了残酷的选择与决战，最终代表最广大民众利益的那一方取了胜利，偶然之中却也必然。