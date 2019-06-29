不负钢铁侠，《蜘蛛侠：英雄远征》小正太的超英养成记

史上共有五位演员扮演过蜘蛛侠，中国观众比较熟悉有的有三位：托比•马奎尔、安德鲁•加菲尔德、汤姆•赫兰德。其中年纪最小以及最受欢迎的，当属“荷兰弟”，1996年出生的他堪称当仁不让的漫威新人王。













依稀记得两年前上映的《蜘蛛侠：英雄归来》重启了我们最为熟悉的社区超级英雄蜘蛛侠，更为重要的是让观众见证了一位热血少年的养成史开端。当钢铁侠托尼帮彼得•帕克找开车门的一刹那，彼得误解托尼的意思，一把抱住对方，自作多情的少年却让观众忍俊不禁。

毫不夸张的说，所有人都从此爱上了小蜘蛛的鲁莽，他的话唠，还有他的呆萌。只因他在不知觉中唤醒了所有人曾经或正在经历的青涩，懵懂甚至有些笨拙，却不乏可爱。













无论是外国粉丝还是中国观众，甚至是漫威影业总裁，都对他偏爱有加。漫威影业总裁凯文•费奇亲自证实：“复联4并非完结，《蜘蛛侠：英雄远征》才是真正的终章。”看来，漫威宇宙阶段完结篇，还得要靠这位翩翩少年。在电影院看过电影《蜘蛛侠：英雄远征》才知道，该片不仅是十年的阶段完结片，其实也是下一个十年启动章节。













热血的中二少年，承载暑期档重任

在今年五月刚刚落下帷幕的《复仇者联盟4：终局之战》里，托尼主动给了彼得一个拥抱，不是父子但甚是父子的两个人，用无声的方式各自表达着特殊情感。这拥抱中，饱含了父亲对儿子的期许与自豪，也饱含着儿子对父亲的崇拜与敬仰。在6月28日上映的《蜘蛛侠：英雄远征》中，小蜘蛛顺理成章地戴上托尼留给他的眼镜，台下观众瞬间泪奔。漫威虽暂时还未明确斯塔克工厂是否交由小蜘蛛继承，但斯塔克工厂的一切资料，明确对彼得毫无保留开放。













如果说两年前《蜘蛛侠：英雄归来》整部电影的基调是校园青春、中二热血，那么两年后的《蜘蛛侠：英雄远征》明显感觉到彼得的快速成长、勇于担当，曾经的邻家男孩越来越有超级英雄的范儿了！













目前电影上映首日，已在各个电影平台勇夺高分，豆瓣8.4，淘票票9分，猫眼达到9.2分的成绩！看来这部勇闯暑期档的漫威巨制，在各路国产大片纷纷撤档和改档后，简直是“救市之作”一般的存在。













邻家男孩游欧洲，小蜘蛛的大格局

父母双亡，本叔叔意外牺牲，小蜘蛛的性格本身是有一点敏感的，但就像所有16岁受到器重的孩子一样，彼得在《英雄归来》中一直极力的想向托尼证明自己。托尼一句“如果没了战衣你就一无是处，那你更不应该拥有。”让彼得深刻明白自己该如何成一位真正的超级英雄。













新一集的《英雄远征》里，不仅是动作场面的明显升级，格局也明显更大。此次小蜘蛛前往欧洲展开新的征程，正面较量的神秘客则是漫威从未登场过的新角色昆汀。目前彼得和昆汀的敌我关系并未分明，该系列电影增添更多新鲜感和神秘感。全新的漫威人物登场，无疑这也预示着漫威影业新一轮的布局。电影前半部分的威尼斯水城大战，堪称高能，光是这场打斗，大银幕已经值回票价，而后半部分则是全面颠覆，无论是视效、动作还是剧情，都会令人倒吸一口凉气，精彩程度无与伦比。













在众多国产片改档、撤档之后，《蜘蛛侠：英雄远征》选择在6月28日上映无疑成为电影市场一根定海神针。说这部电影以最热血最酣畅的姿态拉开今夏暑期档帷幕，亦不为过。













如今钢铁侠不在，超英修行看个人

钢铁侠在《复联4》里一个响指赚足了眼泪，如今彼得失去人生导师，要独立成长为一位合格的复仇者联盟成员，这对于刚刚找寻到自我的小蜘蛛来说，并不容易。













从《美国队长3》里的惊艳抢盾牌，到《英雄回归》的初出茅庐，到《复联3》中拼尽全力追赶飞船营救奇异博士，再到《复联4》里与钢铁侠父子相拥……不知觉荷兰弟此次《英雄出征》已经参与了五部漫威电影，该片也是蜘蛛侠真正迈向成熟的一次标志性象征。













电影开端一曲《I Will Always Love You》犹如漫威一把利刀扎进了观众心里；电影结尾在极具心意的双彩蛋中剧情反转，又给足了观众惊喜。难怪看过零点场的人毫不吝惜地说：“这是迄今为止最好看的《蜘蛛侠》电影。”









接连失去了至亲，如今的彼得帕克也更懂得珍惜生活与珍重自己。在最新一集的《蜘蛛侠：英雄远征》里，从气势恢弘的壮观打斗中，小蜘蛛明显更加沉稳和冷静，也更低调更机警。师父领进门，修行看个人。如今托尼不在，小蜘蛛有着自己的新征程。彼得不再是那个努力向父亲证明自己的呆萌正太，而已经是勇于承担与自己能力相匹配的超级英雄——蜘蛛侠！











