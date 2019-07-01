明明能红过霍建华钟汉良，严屹宽究竟输在哪里？









首部法医秦明大电影《秦明·生死语者》6月14日热映后，帅气男主角严屹宽却要为工作奔波宣传，接受各大媒体轮番访问，然后才能跟妻儿团聚，但是票房依旧只是在3000万附近。

从《鸦片战争》客串龙套，到1999年《情书》正式进入影视圈，后来因为《秦王李世民》中扮相绝佳，被网上选为“天涯四美”，并从此片约不断，再到这次挑大梁出演秦明，不知不觉已经过去20年！严宽变成了严屹宽，但他明明能红过霍建华钟汉良，却输在这些问题，下面跟随资料看看问题。









1979出生的严屹宽，其实原名是严宽，2013年7月12日，在微博公开由严宽改名为严屹宽。至于改名的原因，据报道是因为他身体不是很健康，找了大师算的，名字里加了一个“屹”字，希望自己以后身体能健健康康，也有人说是他夫人杜若溪出的主意。









严屹宽16岁时考入上海谢晋恒通明星学校学习表演，在谢晋导演的历史战争片《鸦片战争》中饰演一个清朝小卒。18岁的严屹宽考入了上海戏剧学院表演系，大二时出演了个人首部电视剧作品《情书》，从而正式进入演艺圈。









严屹宽的五官轮廓立体不失柔软，整体气质简洁得体，尤其古装戏中，他举止间又散发着成熟魅力，因为在《秦王李世民》中饰演李建成，被网友评为“天涯四美”组合之一。另外三位是钟汉良扮演的顾惜朝、乔振宇饰演的欧阳明日、霍建华饰演的徐长卿。









入行以来，严屹宽德才兼备，有内涵、有思想，凭借着塑造的一个个鲜活生动的角色而受到观众的喜爱，从此片约不断。回味严屹宽之前一些列角色，燕青、秦琼、展昭、萧十一郎等角色扮相，皆是积列如玉，列松如翠，郎艳独绝，世无其二!









从“天涯四美”开始，严屹宽给观众留下印象最深的是古装剧中的翩翩大侠，对此他也很无奈，“我曾经统计过，我出演的古装剧只占自己作品的三分之一左右，其它的都是现代剧，但可能是给观众留下的印象太深了，让大家觉得我只会演古装剧。”









回到《秦明·生死语者》上，严屹宽曾说自己也有些意外，“之前我也拒绝过一些电影的邀约，总觉得自己还没有做好准备，但这部电影机缘巧合出现在我面前时，让我觉得以前的经历已经让我做好了准备，虽然之前秦明已经有了网剧，但我也非常想接这部戏，有压力才有动力”。









故事核心问题就是人性问题，被害者如何变成施害者？曾经施害者变成一个被害者？怎么样解开这样一个死扣？严屹宽认为怎么能把一念之间的问题解决，其实是很难的。但是电影将问题提出了，很多观众就会考虑如何去解决，有时你人生不知道在一念之间如何去选择，而看《秦明》，你就会选择对的方向，或者让自己减少恶念，从而不让自己变成一个施害者。









为了演好这个神圣而神秘的职业，严屹宽自言，下了“狠”功夫：前期做准备，查资料，看一些恐怖的案件了解法医工作，整个拍摄过程也一直在请教原著作者秦明如何把法医的角色诠释得更专业。

秦明是一个一个非常勇敢、平易近人的角色。很多剧版《秦明》是解剖别人，而这次是解刨秦明自己的内心，严屹宽坦言，“他的心是火热的，他的情感是炽热的，而不是伪装成冷酷、高冷的大神。他跟千千万万老百姓一样是普通人，只不过他会承担更多的责任去往前行。”









而谈到《秦明》一场雪山杀人案，要在零下20度地方工作，周围有鲜肉等道具，气味很难闻，但剧组有个女孩要穿短裙工作将近一周。对此，严屹宽很敬佩这种敬业精神，认为没有他们，就没有《秦明》。而在嘉陵江拍戏时，耿乐害怕水太快了，而且下面有石头，严屹宽则对他说，“既然来了，就把事情做得好一些，对得起观众一点。”









严屹宽认为他们做演员的得到了太多光环，获得了太多爱护与赞美之声，但他一直觉得自己做得还不够，根本连法医万分之一付出都不到。“这些默默无名勇士，在其中生活中他们解刨上万具尸体，这么大劳动力，他们得到什么？作为演员，我今天站在这里得到了光环，我要去饰验更多这样的无名英雄与幕后英雄，叫大家关注法医这个群体的存在，去敬畏他们。”

作为演员，严屹宽希望要把这个正能量传递出去。他还认为《秦明·生死语者》后半段的情感戏，有很多触动人内心的东西，而且能够直接跟观众进行交流，有大家能彼此触摸到对方肌肤那种感觉。









作为演员，严屹宽认为自己的本质工作一定是要演戏，好好过自己生活，照顾好自己宝宝和太太。他希望能有更多的好的电影去一起合作，大家一起去创作属于我们中国人的电影，“希望大家一定要努力，一定能创作出更好的电影，我相信这只是过程。”

谈到自己最新工作计划，严屹宽表示虽然保密，但是会比较有意思，“这是一件全新、不可触及的事情。“多年来，他也一直在前进，并在敬畏法医、无名英雄、幕后英雄，以及敬畏自己演员这个行业。









回到严屹宽为何没火问题上，曾经对于“天涯四美”这个称号，其他三位都是这么说的，比如钟汉良：“其实我知道这个称号挺久了。也是拜网络所赐，有一个公共平台可以让不同地方的人聚在一起讨论。显得特别大气。”





然后霍建华是比较耿直：“媒体朋友告诉过我，可是天涯四美不是形容女人的吗？我觉得好怪，我不配。这个称号太大了。”乔振宇也说，“既然有了就让这个称号在那吧，我只想做个安静的实力演员。”









而严屹宽直接转发于正的微博说，“我要退出，你们都啥玩意~瞎选我！”

或许是上帝把全部技能都加到严屹宽颜值上，而忘了给他智商充点值，以至于严屹宽就用他那超低的情商一步步把自个的人气给“败”没了。













此言一出真是伤了无数天涯人的心，当时天涯群众们纷纷摆出一副“没有天涯就没有你严屹宽”的架势。本来嘛，男子汉一言既出驷马难追，你说你不care这个头衔也就算了，那么为何到了2014年，却反悔说当年退出“四美”是错误的，要对天涯粉丝们说句sorry呢？

严屹宽一直没有大火。有人说就是因为四个字：情商太低。有人称，他就是“十世情商换一世颜值”的存在，这话是真的没说错。









万万没想到，在遇到老婆杜若溪爱的供养之后，严屹宽的情商又再次欠费了。









杜若溪原名叫杜晓婷，因出演《铁梨花》中的大小姐而走红，比严屹宽小6岁。









当时两人在一起时就被外界各种不看好，说什么杜若溪配不上他、要借严屹宽上位、整容什么等，反正就是黑历史蛮多的。





看到老婆被这么黑，身为老公的当然要出来英雄救美了，于是严屹宽跟粉丝们掐架就成了家常便饭，甚至还拉黑过女粉丝。









严屹宽因为跟乔振宇微博互动多，所以被媒体问到怎么看待这个“乔严CP”时，回答一切皆有可能，一时间让“乔严CP”被炒得很热。

但乔粉们就不乐意了，说严屹宽就是在借自家爱豆在炒作。

















于是严屹宽就拉着老婆一起来了个澄清，说都是标题党惹的祸，自已真是躺着也中枪。

看到严式夫妇的回应，乔粉们更加生气了，明明话是你自个说的，现还反过来喊冤，你这么做，乔振宇知道吗？









不止粉丝缘不好，就连路人也对严屹宽的低情商看不下去了。严屹宽的爷爷患了帕金森症，有次严屹宽发博说终于能有机会到病榻前尽孝，还晒出与病床上爷爷的合影。









在众网友的攻击下，严屹宽只好又发了条长博感慨自己和爷爷的感情，试图为自已再挽回几分路人缘，但还是被人攻击。





近年来，严屹宽成立了自个人工作室，又相继推出了《五鼠闹东京》《新萧十一郎》《三生三世十里桃花》《爵迹》等大IP影视剧剧，令其名气又慢慢回升了点。













当时他正在《赢天下》剧组内拍戏，粉丝们就希望他能多点点赞、回复、或者多办办见面会，意思就是能多跟粉丝们互动下。

这事要换成陈伟霆等宠粉的爱豆，那可是一万个答应啊。但到了严屹宽这，却被他深夜连发两条微博怒怼，说我是个演员，要是不好好演戏，你们还粉个P啊。









虽说粉丝不应干扰到明星的私生活，但这么直接了当地挂上网开撕，换谁看了都难免心里不是滋味。很多年前天涯上流传着这么一段话形容严屹宽：巴黎高级定制的脸、普通高级成衣的身材、配老北京布鞋的演技、情商有点欠奉。还有人说，严屹宽用九世情商换一世美颜，智商情商全贴脸上了。

明明可以靠颜值演技走上人生巅峰，偏偏却耿直过头，硬生生把自已带进了怎么捧都不红的死胡同里。严屹宽没大红的故事，也就是传说中有颜任性吧！











