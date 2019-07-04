《陈情令》：成功俘获零零后，精准定位有讲究

暑假来临，能躲在空调房里追剧成为一番美滋滋的事情。正在7月流火时，优酷推出的《长安十二时辰》与腾讯推出的《陈情令》联合铸就了完美的暑假档期。接连的古装大戏，让观众目不暇接，纵观多部剧的特质各有不同，但是要说抢占零零后眼球的话，非古装大型传奇剧《陈情令》莫属。





《陈情令》在大IP《无羁》的粉丝基础上，有着一定的先天优势，另外题材方面，也有着吸引年轻观众的体质。该剧以其抒写江湖侠气，将人情正道合盘脱除，在彰显剧集制作精良的同时，极具心意的服装、化妆、道具、场景，确实能更快得到零零后观众的认同。目前该剧已播出至14集，已经俘获一大批“自来水”，尤其是年轻观众。













该剧的背景讲述十六年前，天下五分，姑苏蓝氏，云梦江氏，清河聂氏，岐山温氏，兰陵金氏共治天下。温氏一家霸道横行，其余四家均受其苦。五大家族的纠葛背景至此，故事的背景也注定了众多的人物，通常人物众多的剧情，剧情铺展开来。云梦江氏故人之子魏无羡和姑苏蓝氏含光君蓝忘机得以重遇，并、携手共赴往年真相的故事。













整部剧集剧情跌宕紧凑，五大家族轮番登场，各路人马争相掌握话语权，以至剧集中人物铺垫极为丰富。有人草灰蛇线，有人兼济苍生，有人暗藏祸心，在环环相扣的故事之中，剧情极富张力。













为了剧情能够更好的融合，该剧在叙事手法以及摄影剪辑上，都作出大胆尝试。不再是传统的平铺直叙，而是在倒叙的剧情之中，极富悬念的构图中保留了更多的线索，引领观众一同探索。













作为一部主要面向年轻观众的大型传奇剧，《陈情令》让人印象极为深刻的一点在于选角上，演员大多选用新生代的95后乃至00后演员，年轻的气息扑面而来。更为重要的是，在剧集的特效、演员的造型各个方面，都做到与以往电视剧的不同之处，极为新颖。













毫不夸张地说，《陈情令》绝对是一部为年轻观众专门打造的古装传奇大剧，错综复杂的人物关系之中，纠葛甚多看点的故事之外，让零零后的观众用另一个角度来感知古韵之美。无论是器物、服饰还是室内场景和自然风光，都极具古代艺术之魅。













既是IP大剧，如何在满足原著粉丝和电视剧观众的基础上，更好的平衡剧情和再现原著小说里的各种场景成为电视剧制作时的一大问题。《陈情令》在制作上的用心从2018年期间放出的五大家族的概念图上就足以看出，电视剧正式播出之前官方放出的五大家族的特效空镜视频，还原原著程度高达到99%，尤其是不夜天的背景，令无数原著粉丝惊叹不已。













除了极力的满足原著粉丝，该剧在场景和道具方面同样不会让新追剧的观众失望。每一个细节道具都极具心意，不管是陈情笛还是忘机琴都可以称之满分。在场景方面，莲花坞和云深不知处更是得到古香古色的韵美，集秀美与清雅，十分养眼。













在细节上做到匠心独运的电视剧《陈情令》，和服饰和妆容上，也将五大家族的风格都树立起来，辨识度极高。剧中五大家族特征，从服饰让的纹饰及演员的妆容风格，都能让观众过目不忘。姑苏蓝氏所在的云深不知处，服饰中的元素便蕴含了卷云纹，神秘而高雅；云梦江氏所处莲花坞，将家徽九瓣莲花融入其中，以此显现人物性格……至于兰陵金氏、岐山温氏，牡丹花纹以及不夜天、太阳家徽都可以找到对应之处。可见其幕后制作的用心程度。将细节处理得当，足以让《陈情令》晋升年度大型传奇剧之列。













观众在此跌宕起伏的剧情中，牢牢被《陈情令》吸引。既有古韵之美，又有新颖的题材。能够成功俘获零零后观众的眼球，该剧台前幕后精准定位都十分有讲究。