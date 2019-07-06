超萌超滑稽《爱宠大机密2》小动物能让你笑喷大牙









时隔三年，照明娱乐《爱宠大机密2》终于热映，还是动物们继续在大银幕上耍萌搞笑，将宠物责任、勇往直前等命题进行了探讨。故事在三线索叙事下，有效的避免掉单一故事线太单薄，而且充满了大量无厘头幽默，真是不俗的合家欢杰作。









女主人遛狗在大街上，遭遇男子意外摔下，然后这段艳遇结婚有了娃，《爱宠2》就用一种轻松幽默方式叙事，而小狗麦克被小婴儿利亚姆爱抚，各种如小孩子学狗吃奶片、挖坑埋东西，都体现编导对生活细微观察。后面，小狗担心孩子被侵害，派小动物跟踪，并用对讲机通话的镜头，恶搞了谍战大片，真逗乐！









在郊区的农场与硬汉鲁叔结识，在对方的调教下，学会了如何克服焦虑忧心的恐怖障碍。而麦克在悬崖边救了小羊羔，望着那岩石碎裂、大树摇摇欲坠的惊险镜头，还有小狗卖萌害怕的滑稽，又刺激又好玩。郊区野外体验，鲁叔牧羊、怪公鸡追逐等细节栩栩如生，更接近大自然的动物生活。









首集大反派“小白”兔，则穿上“队长”超级英雄服装，跟小狗黛西一起去拯救被虐待的小老虎，惹上了马戏团坏蛋与豺狼、猴子，真是倒霉。照明娱乐明显很懂好莱坞动画片的恶搞追逐，就像豺狼追黛西，却被耍得狼狈不堪的滑稽镜头，你明显找到《猫和老鼠》影子。









啾啾在拯救麦克最喜爱的小蜜蜂玩具时，意外成为猫老大，同样充满了乐趣。就像她去向懒猫去学如何做猫，就像跳到笔记本电脑走猫步，还打翻水弄坏电脑，并且吞了小鸟，又吐出来，还被叮咬一下，都时刻忍俊不禁。啾啾去猫群救玩具，用红外线戏耍群猫不遂，居然灵机一动吞了红外线，还大搞“女王降临”作秀神戏，直接叫众猫臣服脚下，瞬间叫人笑喷了！









本片必然要有高潮戏，这次小白和麦克干脆打上了火车。马戏团猴子把飞镖、火轮都扔出来，小白兔到处躲闪，还急了打猴子一顿“降猴十八掌”，肯定能笑掉大牙。麦克在跳火车后，还率领小动物们，扑上去咬反派，啾啾也带群猫与老奶奶驾驶车辆过来完成最后一分钟的营救，看着够精彩够热闹！









电影语言的运用与叙事契合绝佳，小白在幻想自己是“小白队长”时，罕见地在3D动画片中加入2D炫酷卡通，小白在女主人走后，彩蛋里戴上墨镜用来了一段《Panda》rapper神曲，金链+黑超劲头十足，更是惊喜，酷毙了！这样好玩的动画，还是推荐给大家看吧！

中文版，冯绍峰、陈佩斯配音很风趣，"美利坚田园犬"鲁叔是冯小刚配音，绝对笑喷你大牙！







